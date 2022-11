Ce qu’il faut pour gagner 70 000 $ en tant qu’opérateur d’eau en Californie

La promesse de sécurité d’emploi et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée a poussé Fernando Gonzalez à devenir opérateur d’eau. Maintenant qu’il travaille comme tel depuis quelques années, il considère que son travail va bien au-delà de l’imposition d’amendes aux personnes qui consomment trop d’eau.

Un jour donné, il patrouille dans des quartiers allant des terres agricoles aux manoirs de Malibu, à la recherche de preuves que les habitants gaspillent l’eau. Il distribue des avis de gicleurs qui fuient ou lorsque les résidents font fonctionner des gicleurs juste après une tempête de pluie, bien sûr, mais la partie la plus gratifiante de son travail consiste à interagir avec les clients sur la façon dont ils peuvent économiser l’eau et pourquoi c’est si important.

“Nous sommes plus un outil pédagogique qu’une sorte d’application”, a déclaré Gonzalez, 43 ans, à CNBC Make It. “Nous préférons passer plus de temps avec les clients et leur donner des indications sur la façon dont ils peuvent économiser, plutôt que de simplement leur infliger des amendes en blanc, de collecter l’argent et de s’enfuir.”

Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés alors que le sud de la Californie et le reste du sud-ouest des États-Unis poursuivent leurs 20 années et plus dans une méga-sécheresse. C’est la période la plus sèche pour la région en plus de 1 200 ansselon Nature Climate Change.

“Le changement climatique a fait une grande différence dans la façon dont notre cycle hydrologique est affecté”, déclare Gonzalez. “Vous voyez les lacs s’épuiser. Vous voyez que la faune est affectée. Vous pouvez voir que les animaux descendent des montagnes vers les zones urbaines pour manger parce que leurs sources de nourriture sont affectées là où ils vivent normalement.”