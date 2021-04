Être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO apporte souvent une renommée mondiale, des revenus touristiques et un accès au financement et à l’expertise internationaux. Mais il y a des conditions. Les sites du patrimoine mondial sont, en principe, inscrits «pour toujours», a déclaré Mechtild Rossler, directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, mais les pays doivent faire leur part pour protéger et contrer les menaces qui pèsent sur les sites. Cela comprend l’acceptation de ne pas modifier matériellement les sites. Le non-respect de cette règle peut entraîner la «radiation» de la liste, un sort qui n’est arrivé que pour deux sites du patrimoine mondial à ce jour.

Le processus d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial prend des années, a déclaré Rossler, ajoutant que plusieurs sites ont attendu environ 25 ans pour être nommés sur la prestigieuse liste. Seuls les pays qui ratifient la Convention du patrimoine mondial (adoptée par l’UNESCO en 1972) sont éligibles pour que des sites situés sur leur territoire soient inscrits sur la liste. Appelés «États parties», il y en a actuellement 194 dans le monde.

La Convention du patrimoine mondial a énoncé l’idée que la perte du patrimoine culturel et naturel – comme les bouddhas afghans de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans en 2001 – a nui à «toutes les nations du monde». Paula Bronstein | Actualités Getty Images | Getty Images

Les sites doivent être inscrits sur une «liste provisoire» avant de pouvoir être officiellement proposés. Le Comité du patrimoine mondial, composé de représentants de 21 États parties, se réunit une fois par an pour décider quels sites proposés pour inscription seront inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Pour être acceptés, les sites doivent avoir une «valeur universelle exceptionnelle» et répondre à au moins un des 10 Critères, comme être «un chef-d’œuvre du génie créateur humain» ou «des zones d’une beauté naturelle exceptionnelle».

Certains États parties n’ont aucun site du patrimoine mondial à l’intérieur de leurs frontières, notamment le Koweït, les Maldives, Monaco, le Rwanda et le Bhoutan (illustré ici). RBB | Moment | Getty Images

Il y a actuellement 1121 sites sur le Liste du patrimoine mondial, dont 869 culturels, 213 naturels et 39 mixtes.

Tout d’abord, un avertissement

Lorsque les sites ne respectent pas les protocoles de l’UNESCO, les pays reçoivent une lettre d’avertissement. C’est ce qui est arrivé au Pérou, qui a reçu avertissements multiples sur les menaces de surtourisme, de glissements de terrain et d’inondations à Machu Picchu. Des avertissements ont également été envoyés à Saint-Pétersbourg en Russie, ce qui a entraîné le déplacement de la construction de la tour Gazprom à 9 kilomètres (5,5 miles) du centre-ville, a déclaré Rossler. Rossler a déclaré qu’elle avait reçu 30 000 lettres imprimées – tant «je ne pouvais même pas entrer dans mon bureau» – demandant de l’aide pour protéger le sanctuaire de baleines mexicain d’El Vizcaino contre les projets de construction d’une énorme usine de sel dans les environs. C’est « l’un des plus grands sanctuaires de baleines grises que nous ayons sur Terre », a déclaré Rossler, qui a décrit avoir mené une mission sur le site. « Six mois plus tard, le président mexicain – imaginez, le président – a décidé de Arrêtez ça. C’était une grande fête bien sûr, nous sautions de haut en bas.

Être ajouté à la ‘Liste des dangers’

De nombreux sites se conforment au stade de l’alerte, a déclaré Rossler, mais pas tous. À ce stade, l’UNESCO organise une mission de site et présente ses conclusions au Comité du patrimoine mondial, qui prend la décision de placer un site sur la «Liste du patrimoine mondial en péril» de l’UNESCO – souvent simplement appelée «Liste en péril».

Les décisions sur la Liste en péril sont « du ressort du Comité … ce n’est pas l’UNESCO », a déclaré Mechtild Rossler, directrice du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, présentée ici à la 40e session du Comité du patrimoine mondial à Istanbul, en Turquie, le 11 juillet 2016. Onur Coban | Agence Anadolu | Getty Images

Actuellement, il y a 53 sites du patrimoine mondial sur la Liste en péril, y compris le centre historique de Vienne et la vieille ville (et les remparts) de Jérusalem, ainsi que tous les sites du patrimoine mondial en Syrie, en Libye et en République démocratique du Congo. Conformément à Article 11, paragraphe 4 de la Convention du patrimoine mondial, la liste comprend des sites qui sont «menacés par des dangers graves et spécifiques» tels que les conflits armés, la construction, les catastrophes naturelles ou la détérioration ou l’abandon des terres. Les sites peuvent être supprimés de la liste de danger, comme cela s’est produit avec Bethlehem’s Église de la Nativité (considéré par les chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus) en 2019.

«La Liste de danger est en fait un appel à l’action pour nous tous … elle essaie d’aider le pays. Mechtild Rossler directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Les gouvernements résistent souvent à ce que des sites soient inscrits sur la Liste en péril, craignant que cela nuise au tourisme, a déclaré Rossler. C’est ce qui s’est passé dans les îles Galapagos, a-t-elle déclaré, où les autorités «ont travaillé très dur» pour faire face aux menaces qui pèsent sur la région. Le site a été retiré de la liste en péril en 2010. «Un autre exemple est Katmandou au Népal», que l’UNESCO a proposé à la liste après deux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé en 2015, a-t-elle déclaré. «Ils ont fait beaucoup de lobbying au sein du Comité du patrimoine mondial pour ne pas figurer sur la Liste en péril.» Certains pays confondent la liste comme du «chantage», selon Rossler. « Ils voient cela comme une liste rouge », a-t-elle déclaré à CNBC. Mais « la Liste des dangers est en fait un appel à l’action pour nous tous … elle essaie d’aider le pays », a-t-elle déclaré. L’UNESCO compte Dubrovnik, en Croatie, comme l’un de ses réussites. Dubrovnik a été rayée de la Liste en péril en 1998 après que la partie fortifiée de la «vieille ville» de la ville ait été réparée des dommages causés par le conflit armé avec les forces yougoslaves au début des années 90. Le site, cependant, était de retour dans la ligne de mire de l’UNESCO après que la série HBO «Game of Thrones» ait provoqué un déluge touristique. Après avoir vu son statut patrimonial menacé, Dubrovnik a plafonné les touristes des navires de croisière à 5000 par jour en 2019, selon les médias locaux.

L’UNESCO a récemment rejeté les projets de construction d’un parc d’attractions à l’extérieur du complexe du temple d’Angkor au Cambodge, a déclaré Rossler, car « tout développement à l’intérieur et à l’extérieur » des sites du patrimoine mondial doit être géré de manière à les préserver pour les générations futures. TANG CHHIN SOTHY | AFP | Getty Images

Rossler a déclaré que le programme de tourisme durable de l’UNESCO travaille avec des voyagistes tels que des navires de croisière «afin qu’ils comprennent mieux qu’ils ne devraient pas venir… avec 4 000 passagers et tous se rendre dans une petite ville» comme Dubrovnik ou Tallinn, en Estonie. Parfois, les croisiéristes «ne savent même pas où ils se trouvent», a dit Rossler en riant, qui a dit qu’elle le savait grâce aux conversations qu’elle a eues avec des touristes sur le terrain.

La sanction ultime: la radiation

Seuls deux sites du patrimoine mondial ont été retirés de la liste à ce jour, une décision que Rossler décrit comme un échec non pas du site, mais de la communauté internationale. «C’est la communauté internationale qui doit assumer la responsabilité, et nous avons échoué à deux reprises», a-t-elle déclaré. 1. Le Sanctuaire d’Oryx d’Arabie (Oman) Ce sanctuaire animalier contenait le premier troupeau d’oryx d’Arabie en liberté depuis la disparition des animaux à l’état sauvage en 1972, selon l’UNESCO.

Le sanctuaire de l’oryx arabe d’Oman a été le premier site à être «rayé» de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. KARIM SAHIB | AFP | Getty Images

Le site a été inscrit en 1994 et, deux ans plus tard, abritait quelque 450 oryx d’Arabie. Dans les années 2000, il n’en restait que 65 – et quatre couples reproducteurs – en raison du braconnage et de la perte d’habitat. Oman voulait poursuivre l’exploration pétrolière et gazière, a déclaré Rossler, et quand il a considérablement réduit la taille du sanctuaire, le Comité du patrimoine mondial l’a retiré de la liste en 2007. 2. Le Dresde Vallée de l’Elbe (Allemagne) Cette étendue de paysage de 11 miles est devenue un site du patrimoine mondial en 2004 en raison du mélange d’architecture baroque de la région avec des vestiges de la révolution industrielle, notamment le pont en acier Blue Wonder du XIXe siècle. Pourtant, c’est un autre pont qui a entraîné la destruction du site.

Le pont controversé de Waldschlosschen a divisé les résidents et les autorités locales pendant sa construction et a finalement fait perdre à la région son statut de patrimoine mondial. Arno Burgi | alliance d’image | Getty Images

«La ville, pas le pays… a décidé de construire un pont à quatre voies au milieu du site», a déclaré Rossler à CNBC. «Le Comité du patrimoine mondial a dit« non »et… ils sont allés de l’avant, contre la volonté du gouvernement central.» Le Comité du patrimoine mondial a retiré le site de la liste en 2009 après que la construction du pont Waldschlosschen était en bonne voie. «La communauté internationale n’a pas été en mesure de sauver le site, et nous ne voulons plus voir cela», a déclaré Rossler, qualifiant le cas de «l’un des plus difficiles de toute ma carrière parce que c’était dans mon propre pays, l’Allemagne. «

Une radiation partielle

Un autre site du patrimoine mondial, la Géorgie Cathédrale de Bagrati et monastère de Gelati, a été partiellement radiée. Inscrits en 1994, les deux bâtiments – situés à 10 km l’un de l’autre à Koutaïssi, en Géorgie – ont été placés sur la Liste en péril en 2010 après que le Comité se soit opposé aux travaux de reconstruction de la cathédrale de Bagrati qui, selon lui, «porteraient atteinte à l’intégrité et à l’authenticité du site», selon sur le site Web de l’UNESCO.

La cathédrale de Bagrati en Géorgie n’est plus un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Gunter Fischer | Groupe Universal Images | Getty Images

Le monastère de Gelati a été retiré de la Liste en péril en 2017, mais les limites du site du patrimoine mondial ont été redessinées pour exclure la cathédrale de Bagrati.

