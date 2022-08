Ce qu’il faut négocier en cas de licenciement

Alors que les licenciements étaient proches de leur plus bas niveau en juillet, selon le département du Travail, des coupes budgétaires faisant la une des journaux dans certaines des plus grandes entreprises – comme Apple, Best Buy, Ford et Walmart au cours des dernières semaines – pourraient vous faire douter de la stabilité de votre propre entreprise. travail. Selon Le dernier sondage de PwC de 722 cadres américains en août.

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour empêcher la suppression de votre emploi, mais il existe plusieurs façons d’améliorer un peu la transition, déclare Andres Lares, associé directeur du Shapiro Negotiations Institute.

Beaucoup de gens ne savent pas que les indemnités de départ et les conditions d’un licenciement sont négociables, a déclaré Lares à CNBC Make It. Et s’ils le font, ils peuvent éviter de le faire simplement parce que la négociation leur semble inconfortable.

À cela, Lares souligne : Bien qu’une mise à pied vous semble personnelle, pour l’entreprise, c’est une question de business.

“Première étape : avoir un état d’esprit positif”, déclare Lares. “Alors, préparez-vous.”

Voici ce que vous pouvez négocier si vous êtes licencié et comment le faire.