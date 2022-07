Ce qu’il faut évaluer pour le reste de 2022

Avec des niveaux d’incertitude remarquablement élevés entourant l’économie et le pic d’inflation, davantage d’investisseurs cherchent à réaffecter leurs actifs au second semestre.

“La bonne nouvelle est qu’une bonne partie de la compression multiple est derrière nous, je pense, en raison des attentes d’une inflation plus élevée”, a déclaré Jason Trennert, président-directeur général de Strategas Research Partners, à Bob Pisani de CNBC dans une interview lundi sur “ETF Edge”.

“La mauvaise nouvelle est que je ne suis pas sûr que nous ayons vu l’ajustement des revenus que les gens anticipent”, a-t-il ajouté.

Le taux de croissance estimé des bénéfices au deuxième trimestre pour le S&P 500 est de 4,1 %, révisé à la baisse par rapport à 5,9 %, selon FactSet. Si le taux de croissance réel de 4,1 % se maintient, il serait le plus bas enregistré depuis le quatrième trimestre de 2020.

Pour le deuxième trimestre 2022, 71 sociétés du S&P 500 ont publié des prévisions de BPA négatives, selon FactSet.

“Nous sommes plutôt dans le camp de l’atterrissage en douceur, même si l’histoire n’est pas vraiment de notre côté”, a déclaré Trennert. “Il est très difficile pour la Fed de réussir un atterrissage en douceur une fois que l’inflation s’en est éloignée.”

Trennert a lancé le Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) en janvier. Le fonds géré activement cherche à surperformer le marché au sens large en offrant une exposition à de multiples tendances de marché macro-thématiques.

“Nous nous concentrons sur ce que nous pensons être les principaux moteurs du cours des actions à un moment donné et effectuons notre propre analyse quantitative pour sélectionner les actions qui joueront sur ces thèmes”, a-t-il déclaré.

Les quatre thèmes du SAMT ETF sont l’inflation plus longue, le resserrement quantitatif, les défensives cycliques et la démondialisation.

“Dans les récessions typiques, les bénéfices déclarés chutent d’environ 30%”, a déclaré Trennert. “La bonne nouvelle est que vous avez des marchés du travail assez serrés, que vous avez toujours une Fed facile et que vous avez encore beaucoup d’épargne excédentaire en termes de consommateurs et d’entreprises.”

Malgré une année en baisse pour le S&P, les entrées d’ETF sont restées résilientes. Selon les données de FactSet, 3 milliards de dollars sont entrés dans des ETF cotés aux États-Unis au cours de la semaine terminée le 8 juillet, portant les entrées depuis le début de l’année à 311,1 milliards de dollars.

“Cela va continuer, les investisseurs ont parlé”, a déclaré Bruce Lavine, PDG de Nightshares, dans la même interview. “Les marchés seront un peu instables pendant un petit moment, mais lorsqu’ils réagiront, vous verrez probablement des flux records vers les ETF.”

Quant à SAMT, ses avoirs les plus importants comprennent de nombreux poids lourds des matières premières, comme le pétrole et l’acier. Mais le dollar américain, qui a atteint un plus haut en deux décennies jeudi, représente près de 3 % de l’ETF. Trennert a déclaré que les gains de la devise ainsi que les mesures de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation donnaient aux États-Unis une longueur d’avance par rapport aux banques centrales homologues.

« Certes, la Banque du Japon et la BCE sont loin derrière les États-Unis », a déclaré Trennert. “Et ils prennent un gros pari, me semble-t-il. Une devise plus faible de leur part aide leurs exportations, mais cela représente un risque réel pour leurs consommateurs.”

Clause de non-responsabilité