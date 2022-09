Ce qu’il faut considérer avant de changer d’emploi maintenant

Au cours des huit premiers mois de l’année, les employeurs ont annoncé leur intention de supprimer 179 506 emplois, le total le plus bas enregistré depuis que Challenger a commencé à suivre ces suppressions d’emplois en 1993.

Cela pourrait conduire à “un certain assouplissement des conditions du marché du travail”, a reconnu mercredi le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

C’est toujours un marché d’employés, même au milieu d’une inflation élevée et des discussions sur une éventuelle récession.

Une mise en garde à cela est que de nombreuses entreprises ont une politique du dernier entré, premier sorti, ce qui pourrait rendre les travailleurs nouvellement embauchés plus vulnérables si une entreprise décide de procéder à des licenciements massifs, a-t-il déclaré.

“Si vous n’êtes pas satisfait et que vous avez l’impression d’être sous-payé, vous n’allez pas trouver un meilleur environnement pour trouver un nouveau poste ou renégocier dans un an”, a déclaré Challenger. “C’est très, très peu probable.”

Il y a six mois, Challenger a déclaré qu’il aurait prédit que le marché du travail se serait refroidi plus qu’il ne l’a fait. À cette époque l’année prochaine, il se sera probablement considérablement refroidi.

Certains secteurs sont plus vulnérables aux coupes en ce moment, selon les recherches de Challenger. Les coupes dans le secteur de la technologie ont augmenté de 70 % par rapport à la même période l’an dernier. Pendant ce temps, les coupes dans la technologie financière ont bondi de 765% par rapport à l’année dernière, tandis que l’industrie automobile a connu une augmentation de 232% des pertes d’emplois.

Les licenciements ne doivent pas nécessairement être le déclencheur d’une augmentation du taux de chômage, a déclaré Challenger.

Si le taux de participation au marché du travail augmente – et que les personnes qui sont actuellement sur la touche reviennent – ​​cela pourrait augmenter le chômage à mesure que le nombre de postes vacants diminue et qu’il faut plus de temps pour que les gens trouvent un emploi.