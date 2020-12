Une banderole est accrochée sur un immeuble d’appartements à loyer contrôlé à Washington, DC, en août. | Eric Baradat / AFP via Getty Images

Environ quatre fois ce que le Congrès propose actuellement, selon une estimation.

L’horloge tourne sur une relance indispensable de l’économie au milieu de la pandémie Covid-19. Non seulement il est trop tard pour arrêter certains des dégâts, mais il y a de fortes chances que tout stimulus qui se produise sera beaucoup, beaucoup trop peu pour être efficace.

La dernière offre bipartite sur la table au Congrès est un projet de loi de relance de 908 milliards de dollars. C’est un nombre substantiel d’environ 500 milliards de dollars de plus que ce que les républicains ont récemment proposé. Mais selon un nouvel article des économistes Adam Hersh et Mark Paul commandé par le Groundwork Collaborative – un groupe de réflexion économique progressiste – pour vraiment relancer l’économie des États-Unis, il faudrait trois, voire quatre fois plus: la paire estime que le Congrès devrait passer 3 $ à 4,5 billions de dollars d’aide économique à court terme pour permettre à l’économie d’atteindre son plein potentiel.

«L’économie nous a donné tous les outils dont nous avons besoin pour faire face à la crise, et nous avons juste besoin des décideurs pour ouvrir les chéquiers du gouvernement américain», a déclaré Paul, économiste politique au New College of Florida et membre du Roosevelt Institute.

Alors que la Réserve fédérale a pris des mesures extraordinaires, telles que la réduction des taux d’intérêt et la reprise des achats de titres, pour stimuler les marchés et l’économie en utilisant les outils dont elle dispose, le Congrès n’a pas emboîté le pas. Et cela causera probablement des dommages à long terme ainsi qu’une reprise plus lente, les gens au bas de l’échelle économique laissés pour compte. Hersh et Paul soutiennent que la meilleure façon d’éviter ce scénario est que les législateurs injectent des billions de dollars dans l’économie pour atteindre le plein emploi – et créer une nouvelle norme qui est meilleure pour tous les Américains.

Les chercheurs disent également qu’il est important de mettre en place des déclencheurs automatiques qui renouvelleront les éléments clés d’un plan de relance aussi longtemps que nécessaire. Les 600 $ supplémentaires par semaine de l’assurance-chômage élargie ont pris fin en juillet, et d’autres programmes de relance devraient expirer à la fin de l’année. Mais ce n’est pas parce que l’économie tourne à plein régime et que la pandémie est terminée. C’est parce que le Congrès a mis en place des délais arbitraires – et trop optimistes – pour savoir quand le soutien ne serait plus nécessaire.

Ce dont l’économie a vraiment besoin: beaucoup d’argent pour beaucoup de gens, maintenant

L’économie des États-Unis a créé 245 000 emplois en novembre. Avant la pandémie, cela aurait été un montant décent, mais pour le moment, c’est terriblement insuffisant. Les États-Unis sont encore 10 millions d’emplois en deçà du niveau d’emploi lorsque le coronavirus a frappé, et si ce rythme de reprise se maintient, il faudra des années avant que ces emplois ne soient récupérés.

L’économie n’est pas aussi mauvaise que certains le craignaient au début de la pandémie – le taux de chômage actuel est de 6,7 pour cent – mais ce n’est pas génial. De plus, ce nombre de 6,7% masque le nombre de personnes qui ont abandonné la recherche d’emploi et ont complètement abandonné la population active. Les femmes, en particulier, quittent le marché du travail à un rythme alarmant. Si le taux de participation de la population active correspondait au taux de 2007 avant la Grande Récession, Hersh et Paul estiment que le taux de chômage serait de 13% – près du double du nombre officiel.

«Nous savons qu’à l’heure actuelle et au cours des derniers cycles économiques, de nombreuses personnes ont disparu de la population active qui, autrement, devraient travailler», a déclaré Hersh. «Ils ont abandonné par millions, alors nous sous-estimons considérablement le taux réel de chômage.»

Creuser ce trou nécessiterait des billions de dollars, bien que le montant exact dépende du multiplicateur – essentiellement, combien le gouvernement fédéral pourrait obtenir pour son argent.

Un moyen particulièrement efficace d’augmenter ce multiplicateur serait de fournir une aide en espèces, comme les chèques de 1 200 $ qui ont été envoyés à de nombreux Américains au printemps. L’argent qui va à ceux qui en ont le plus besoin est généralement un mécanisme de relance plus efficace, car ces gens ont tendance à dépenser cet argent et à le remettre dans l’économie au lieu de le sauver.

Et des millions d’Américains sont de plus en plus dans le besoin: selon les données du Census Bureau, un tiers des adultes aux États-Unis ont du mal à payer les dépenses ménagères habituelles. « Nous savons que [money] », a déclaré Hersh, directeur de Washington Global Advisors et associé de recherche au Political Economy Research Institute de l’Université du Massachusetts à Amherst.

Les analyses du Congressional Budget Office révèlent que chaque dollar de dépenses nettes donné aux entreprises génère environ 0,40 dollar en activité économique supplémentaire et chaque dollar donné aux personnes à revenu élevé génère 0,60 dollar. Mais Hersh et Paul disent qu’un dollar en paiements de transfert directs à un particulier génère 2,10 $. L’impact est plus important lorsqu’il touche des personnes qui sont financièrement stressées et qui ont moins de revenus disponibles, et lorsqu’il se dirige vers des économies régionales particulièrement touchées. Les gens ont besoin d’argent, tout comme les gouvernements des États et des villes dont les budgets ont été critiqués par la pandémie.

Une inconnue concernant les multiplicateurs comme les transferts directs est l’effet de la distanciation sociale – tant que le virus se propage encore, les habitudes de dépenses seront loin d’être normales et l’économie ne pourra pas revenir à la normale.

Mais le principal à retenir est que le Congrès devrait injecter beaucoup d’argent – et le faire rapidement – pour réparer les dommages causés par deux récessions survenues sur une période d’environ une décennie. L’une des leçons importantes de la Grande Récession est que les efforts de relance budgétaire ont échoué et que la reprise a été lente, comme l’écrivent Hersh et Paul:

Le Michigan n’est pas revenu à son niveau de production d’avant la Grande Récession jusqu’en 2015. L’Arizona n’a pas dépassé son niveau de production d’avant la récession jusqu’en 2016. L’économie du Connecticut ne s’est jamais redressée: au moment où la pandémie a commencé, le produit brut de l’État du Connecticut était inférieur de 4,2% son niveau de 2007, après ajustement pour l’inflation. En tant que nation, par rapport aux tendances d’avant la Grande Récession, environ sept millions de travailleurs potentiels ont disparu de la population active en raison de mauvaises perspectives d’emploi résultant d’un soutien insuffisant des politiques macroéconomiques.

Les États-Unis risquent de commettre la même erreur maintenant, en particulier si le Congrès ne dépense pas assez d’argent pour vraiment stimuler l’économie et ramener le taux de chômage si bas que les travailleurs sont renvoyés sur le marché. Cela aiderait les travailleurs de couleur, en particulier les travailleurs noirs, qui ont historiquement un taux de chômage beaucoup plus élevé que les travailleurs blancs.

«Afin de ramener toutes ces personnes sur le marché du travail et de voir les gains salariaux s’étendre à ces groupes, nous devons ramener le chômage à un niveau très bas», a déclaré Hersh.

Certains critiques souligneront le déficit fédéral et diront qu’une telle dépense ajouterait trop à la dette du pays et mettrait en danger l’économie américaine à long terme. Et les républicains du Congrès ont déjà commencé à faire valoir cet argument, affirmant que les plans des démocrates pour une relance de plusieurs billions de dollars vont trop loin.

Mais les républicains ont également adopté un projet de loi de réduction d’impôts qui a profité de manière disproportionnée aux entreprises et aux riches en 2017 sans se soucier beaucoup du montant estimé à 1,5 billion de dollars qu’il devrait augmenter la dette. La Réserve fédérale a annoncé son intention de maintenir les taux d’intérêt bas pendant longtemps, ce qui signifie que les coûts d’emprunt resteront bas. S’il y a eu un moment pour investir dans l’économie américaine, c’est maintenant.

«Sans ce type de soutien fiscal, nous allons laisser un trou béant dans l’économie», a déclaré Hersh.

Le Congrès est presque certain d’échouer sur l’économie

Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario où la pandémie de Covid-19 s’est déroulée de manière très différente aux États-Unis. Si le pays avait été en mesure de maîtriser le coronavirus et si le Congrès avait mis en place des soutiens économiques fondés sur des mesures de reprise au lieu d’espérer que tout irait bien en juillet ou décembre, la situation en Amérique pourrait être très différente de ce qu’elle est maintenant.

Au lieu de cela, 2021 n’est qu’à quelques semaines, et la plupart des mécanismes mis en place dans le cadre du premier plan de relance du Congrès, la loi CARES adoptée en mars, sont sur le point d’expirer ou l’ont déjà fait. On estime que 12 millions d’Américains sont sur le point de perdre leurs prestations d’assurance-chômage le 26 décembre, le lendemain de Noël. Des dizaines de millions de personnes risquent d’être expulsées ou forclos une fois qu’un moratoire fédéral sur les expulsions expirera le 1er janvier. Les États et les villes sont confrontés à d’énormes déficits budgétaires. Les étudiants emprunteurs dont le paiement de leur prêt étudiant est suspendu attendent mois par mois pour voir s’ils recommenceront à devoir.

À quelques semaines de ces crises, le Congrès est toujours en train de marchander. Les démocrates à la Chambre ont adopté la loi HEROES de 3 billions de dollars – au bas de l’échelle de ce que Hersh et Paul estiment nécessaire pour vraiment aider l’économie – en mai, mais au-delà de cela, il n’y a tout simplement pas eu beaucoup de progrès. Le Sénat n’a jamais voté sur la loi HEROES, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, semble réticent à se rallier à rien. Il y a de l’espoir dans la nouvelle proposition bipartite de 908 millions de dollars, mais il est difficile de croire que cela suffira.

En fin de compte, l’économie est composée de personnes, les gens souffrent et les législateurs ne les aident pas. Les récessions passées ont clairement montré que la reprise peut prendre beaucoup de temps, ce qui signifie que l’inaction d’aujourd’hui sera un frein pour le pays et des problèmes financiers pour sa population pour les années à venir.