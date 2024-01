Ce qu’il en coûte pour voir un match à Las Vegas

Tu veux aller voir le 49ers de San Francisco et Chefs de Kansas City au Super Bowl 58 ? J’espère que vous avez au moins cinq chiffres prêts à débourser.

Le match de championnat de la NFL est l’événement le plus grandiose de tous les sports américains et, par conséquent, l’un des événements les plus coûteux auxquels assister chaque année. Mais le match de cette année à Las Vegas ne ressemble à aucun autre, battant des records de prix rien que pour entrer dans le stade.

“Le Super Bowl, c’est comme une bête différente”, a déclaré Chris Leyden, directeur du marketing de croissance chez SeatGeek, à USA TODAY Sports. “Ça va être vraiment très demandé.”

Voici ce qu’il faut savoir sur les billets pour le Super Bowl 58 :

Combien coûtent les billets pour le Super Bowl 58 ?

Les prix des billets pour le Super Bowl 58 sont actuellement à des niveaux historiques.

C’est le Super Bowl le plus cher jamais enregistré, selon SiègeGeek et CocherChoisir, avec des prix moyens allant de 9 815 $ à 12 082 $ sur les marchés secondaires. À titre de référence, il est 70 % plus cher que le prix moyen du billet du Super Bowl 57, soit 5 795 $, a déclaré TickPick.

Prix ​​des billets pour le Super Bowl 58

Même si vous souhaitez payer le minimum pour un billet pour le Super Bowl sur un marché secondaire, cela coûtera quand même près de cinq chiffres.

Le billet le moins cher pour le jeu se trouve sur CocherChoisir, qui coûte 8 414 $ – frais compris – à compter de lundi après-midi. Les billets les moins chers pour l’Allegiant Stadium seront plus éloignés de l’action, comme les sections 300 sur les côtés de la zone des buts et les coins du niveau 400.

Voici les listes de billets les moins chers sur le marché secondaire :

Pourquoi les billets pour le Super Bowl 58 sont-ils si chers ?

Tout cela est dû à Sin City, a déclaré Leyden.

“La raison pour laquelle les prix sont peut-être plus élevés que la normale et la demande est plus élevée que la normale, franchement, a beaucoup à voir avec le lieu du match”, a-t-il déclaré.

Avant le Super Bowl 57 la saison dernière, Leyden avait déjà déclaré qu’il y avait de fortes chances que le Super Bowl 58 soit le match pour le titre le plus cher, peu importe qui y participait. Maintenant, à deux semaines du match, les prévisions se confirment.

Le match n’a pas vraiment d’effet sur les prix, d’autant plus que Kansas City en sera à son quatrième Super Bowl en cinq saisons, que les 49ers ont participé à des Super Bowls plus récents que la plupart des équipes et qu’il s’agit d’une revanche du Super Bowl 54 en 2020. Il semble certainement que les fans des 49er s’intéressent davantage au jeu ; SeatGeek et StubHub affirment que plus de 25 % des billets achetés sur leurs sites proviennent de résidents californiens. Il y a aussi probablement des gens simplement intéressés à aller au match en raison de l’endroit où il se déroule.

“(L’emplacement) ajoute toujours une prime au prix et à la demande parce qu’il y a tellement de gens qui ne sont peut-être pas fans des Chiefs ou des 49ers, mais qui veulent aller au Super Bowl. C’est celui-là qui ils vont y aller à cause de tout ce que Vegas a à offrir : le faste et les circonstances”, a déclaré Leyden.

S’il faut le dire, Leyden ne pense pas que la possibilité que Taylor Swift soit présente au jeu affecte les prix.

Vous envisagez d’acheter des billets pour le Super Bowl 58 ? Voici quoi faire

Il y a plus de cinq ans, Leyden disait d’attendre quelques jours avant ou le jour même du match pour acheter car les prix vont baisser. Cependant, depuis la pandémie de COVID-19, il dit que ce n’est plus le cas, ajoutant qu’il est devenu moins prévisible de déterminer si les prix vont augmenter ou baisser. S’il devait fixer un délai, il estime que le meilleur moment pour acheter des billets se situerait environ cinq à huit jours avant le match, lorsque la première vague d’intérêt commence à diminuer et qu’il n’y a pas autant de préparatifs pour l’événement.

Pour les personnes souhaitant assister au match, Leyden dit que si vous êtes à l’aise avec les prix actuels, achetez simplement les billets, car on ne sait pas s’ils seront moins chers. Si les prix semblent toujours hors budget ou trop élevés, il recommande de vérifier constamment les prix pour voir s’il y a des baisses de coûts.

“Déterminez combien vous êtes prêt à payer et pour les sièges que vous souhaitez. Ensuite, si les prix arrivent à ce point, vous voudrez peut-être l’acquérir”, recommande-t-il.

Historique des prix des billets pour le Super Bowl

Voici le coût moyen d’un billet pour le Super Bowl de cette année et les cinq précédents, par SeatGeek :