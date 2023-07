Ce qui vole, ce qui ne vole pas : une agence de voyage publie une liste d’étiquettes à l’aéroport

Attention futurs passagers, une longue liste de choses à faire et à ne pas faire à l’aéroport est arrivée.

Bien que les aéroports soient souvent considérés comme des terres relativement anarchiques en termes de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, comme la plupart des choses dans la vie, ils sont accompagnés de règles tacites. Grâce à une série d’enquêtes et de sondages en ligne, Kayak, un moteur de recherche de voyages, a finalisé une liste de ce que les voyageurs canadiens considèrent comme les meilleures et les pires choses à faire lorsqu’il s’agit d’une visite à l’aéroport.

En ce qui concerne l’avant-vol, 57 % des personnes ont déclaré qu’il était acceptable de demander à quelqu’un de les précéder en ligne en raison d’un retard. Cela dit, 60 % des personnes ont déclaré qu’il n’était pas acceptable de ne pas être préparé à la sécurité, car la plupart des gens aiment faire avancer les choses. Parmi les autres grands non, 90% des répondants ont déclaré qu’il était absolument inacceptable de laisser les jeunes enfants errer librement, et 60% supplémentaires ont déclaré qu’il était également inacceptable de s’asseoir par terre, car cela invite la poussière et la saleté à bord des vols.

Une fois de l’autre côté de la sécurité et à la porte, il y a un ensemble différent d’étiquette qui entre en jeu. Soixante-treize pour cent des voyageurs ont déclaré que bloquer la porte avant l’annonce des zones d’embarquement n’est pas autorisé, mais faites également attention aux choix effectués dans le coin salon. Soixante-dix-sept pour cent des voyageurs ont déclaré qu’il n’était pas acceptable de faire la sieste sur plusieurs sièges, et 63 % ont déclaré que prendre plus d’un siège était également méprisé.

En termes de sièges dans l’avion, désolé les voyageurs nerveux, mais 64% des voyageurs disent que changer de siège à cause des nerfs ne va pas voler. Changer de siège sans autre raison que le vouloir ne sera pas non plus bien accepté, car 77% des personnes interrogées ont déclaré que ce n’était pas un comportement bienvenu lors de l’embarquement.

L’étiquette en avion présente également un ensemble de règles spécifiques. Une fois dans les airs, les voyageurs ont voté pour que demander de changer de siège soit acceptable si on le leur demandait poliment, et 58 % ont déclaré que demander pour des raisons de s’asseoir près de la famille ou des amis était également acceptable avec la même clause de politesse. Prendre les deux accoudoirs est cependant mal vu par 57% des passagers d’avion, et il est préférable d’avoir un bras libre pour couvrir la toux et les éternuements de toute façon – 68% des voyageurs ne cherchent pas à partager des germes.

Sinon, évitez les aliments malodorants, les ronflements bruyants, les coups de pied de siège ou les émissions téléchargées sans casque.

Quand il est temps de quitter l’avion, n’oubliez pas de remercier les agents de bord. Près de 90% des voyageurs ont déclaré qu’il était crucial de dire au revoir à l’équipage de conduite. Cependant, n’applaudissez pas lorsque l’avion atterrit: une majorité de 51% décide que c’est injustifié.

