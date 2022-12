Ce qui vient ensuite pour le centre-ville le plus vide d’Amérique

Pour l’employé de bureau optimisé à la recherche du trifecta rapide, sain et copieux, peu de repas sont plus efficaces qu’un tas de légumes et une vinaigrette tourbillonnée de tofu ou de poulet grillé. Malheureusement, les aspirations d’une salade sont souvent anéanties par la difficulté d’en faire une qui soit réellement bonne. Les ingrédients viennent de tous les coins du supermarché, et s’ils ne sont pas mélangés dans les bonnes proportions, ou s’ils sont préparés trop longtemps à l’avance, chaque bouchée est un frein.

Mme Silverglide, 42 ans, directrice générale de Mixt, a tenté de résoudre ce problème avec une configuration dans laquelle les clients descendaient un comptoir et appelaient des ingrédients comme du poulet grillé et des choux de Bruxelles rôtis tout en stipulant exactement la quantité de vinaigrette qu’ils voulaient. Elle a dit que les opposants de l’époque lui avaient dit qu’il n’y avait pas assez de mangeurs de salade pour soutenir son entreprise, ou que seules les femmes y mangeraient.

Au lieu de cela, les lignes se sont étendues dans le pâté de maisons et les utilisateurs de Yelp ont attribué trois étoiles et demie à l’entreprise. Des gens comme Mike Ghaffary ont découvert un type de déjeuner plus sain dans un restaurant où la personnalisation était encouragée.

M. Ghaffary est un ancien cadre de Yelp et optimiseur en série qui s’est rendu chez Mixt à la recherche d’un repas végétalien riche en protéines et faible en sucre. La salade qu’il a imaginée était composée de lentilles, de pois chiches et de quinoa avec des légumes verts et une vinaigrette à la coriandre et au jalapeño.

Au cours des années suivantes, alors que Yelp grandissait et devenait public, Mixt a prospéré à ses côtés, ajoutant une douzaine d’emplacements dans le centre-ville et d’autres quartiers de la ville. M. Ghaffary est devenu une sorte d’évangéliste mixte (“Il était très fier de la salade de haricots qu’il a inventée”, a déclaré M. Stoppelman) et a commandé sa concoction végétale si fréquemment que la salade a été ajoutée au menu permanent et se trouve toujours sur le conseil d’administration sous le nom de “Be Well”.

En ville, cependant, le bien-être en prenait un coup.

Les entreprises technologiques que San Francisco avait tant essayé d’attirer étaient désormais la cible de manifestations régulières, dont certaines de la part de manifestants qui, à la fin de 2013, ont commencé à bloquer les bus de banlieue de Google et d’autres entreprises pour montrer leur rage face aux loyers qui siègent désormais à un médiane de 3 600 $. C’était un geste d’ouverture dans ce qui allait devenir un débat en cours sur la gentrification et l’effet des entreprises technologiques sur la ville – un débat qui s’est déroulé dans des arguments sur les camps de sans-abri, des votes pour arrêter le développement et d’innombrables autres manifestations.

Tout cela était enraciné dans le coût du logement, qui avait été cher pendant des décennies mais s’était transformé en catastrophe. Un gouvernement local qui avait presque supplié les entreprises technologiques de s’y installer poussait maintenant une série de nouvelles taxes pour faire face à ses problèmes croissants de logement abordable et d’itinérance. En 2017, l’année où la Salesforce Tower a éclipsé la Transamerica Pyramid en tant que plus haut gratte-ciel de la ville, M. Florida a publié un autre livre. Cela s’appelait “La nouvelle crise urbaine”.