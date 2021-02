Ce qui va suivre pour Kim Kardashian après le divorce Kanye West

« Il n’y a pas eu de moment final dramatique entre eux récemment où elle a dit: » Ça y est. « » L’initié continue, « Ils ont décidé il y a quelque temps qu’ils allaient faire cela et se séparer.

La source confirme également que Kim et Kanye ne sont pas exactement en bons termes, mais ce n’est pas parce qu’ils sont en désaccord. Au lieu de cela, l’initié dit simplement: «C’est fini et il n’y a plus rien à dire».

Comme leur divorce était « long à venir », selon la source, il reste très peu de détails à Kim et Kanye à régler en termes de garde et de finances.

« Ils se sont mis d’accord sur la garde partagée et ont l’intention de coparentalité. » L’initié explique: « Elle voulait que tout soit compris avant de déposer les papiers, mais le mariage est terminé depuis un certain temps. »