Ce qui s’est passé lors du rachat par Dazed Club du spectacle Zanele Muholi de la Tate Modern

La semaine dernière (25 septembre), les membres du Dazed Club ont été invités à une visite exclusive de Zanele MuholiL’exposition à succès de, actuellement présentée à la Tate Modern. En guise de grande rétrospective, l’exposition passe en revue certains des travaux les plus importants de le Activiste visuel sud-africain œuvre – y compris leur célèbre série de portraits, Visages et phases – aux côtés de nouvelles œuvres photographiques et sculpturales.

Près de 200 membres du Club se sont présentés au vernissage et ont été accueillis par la commissaire Carine Harmond, qui a parlé du travail de Muholi. documenter et célébrer la vie des Sud-Africains noirs queer, transgenres et non conformes.

Certains participants ont choisi de profiter de l’exposition à leur rythme, tandis que d’autres ont visité l’exposition avec Harmond, qui a mis en lumière le concept curatorial qui sous-tend cette exposition épique.

La soirée s’est terminée par un apéritif, où les Clubbers ont pu se mêler, rencontrer l’équipe de la Tate et discuter du spectacle tout en profitant de la rare opportunité d’avoir la galerie pour eux seuls pour la nuit. Membre du Club étourdi Melissa Anaman était là pour documenter toute l’expérience – visitez la galerie ci-dessus pour un aperçu plus approfondi.

Zanele Muholi se déroule à la Tate Modern de Londres jusqu’au 26 janvier 2025.