Ce qui s’est passé jusqu’à présent au panel judiciaire de Lagos

Des membres de la commission d’enquête se sont rendus au péage de Lekki dans le cadre de leurs enquêtes

La fusillade au Nigéria lors d’une manifestation le mois dernier contre la brutalité policière au péage de Lekki dans le centre commercial de Lagos, a conduit à des condamnations à travers le monde.

Mais au-delà du fait que des coups de feu ont été tirés, il y a peu d’accord entre les manifestants et les forces de sécurité sur ce qui s’est exactement passé cette nuit-là.

On espère qu’une enquête judiciaire mise en place pour examiner les événements de Lekki ainsi que la question plus large de la brutalité policière apporterait des éclaircissements. Mais cela n’a pas encore été le cas.

Nos correspondants ont été au panel de Lagos et voici ce qui s’est passé jusqu’à présent:

Qui a demandé à l’armée de se rendre au péage?

La présence de l’armée au péage lors d’une manifestation pacifique a suscité de nombreuses critiques mais on ne sait toujours pas qui a donné l’ordre.

Le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a déclaré le 20 octobre un couvre-feu pour contenir les violences qui avaient éclaté dans certaines parties de l’État lors des manifestations contre la brigade armée spéciale Robbert (Sars).

Le péage de Lekki est désormais gratuit pour le passage des véhicules

Quelques heures après l’annonce du couvre-feu, les soldats sont arrivés au péage de Lekki où les manifestants #EndSars avaient campé pendant des jours. En réponse à la présence des militaires, M. Sanwo-Olu a déclaré le 22 octobre à la chaîne locale Arise TV qu’il n’avait pas le pouvoir de demander une présence militaire sur le lieu de la manifestation.

L’armée a cependant déclaré au panel le 14 novembre qu’elle se trouvait au péage à l’invitation de M. Sanwo-Olu. Le général de brigade Ahmed Taiwo a déclaré que le gouverneur avait demandé une intervention militaire parce que la police avait été débordée.

Lors d’un autre panel réuni le 21 novembre, le représentant de l’armée a déclaré que sa mission n’était pas de dégager la manifestation mais de “garantir la normalité dans le couloir Eti-Osa [the area around the toll gate]”. Le gouverneur n’a pas encore répondu aux militaires.

L’armée a-t-elle utilisé des balles réelles?

Il y a eu des allégations selon lesquelles l’armée et la police auraient tiré sur les manifestants et d’autres personnes à proximité. Amnesty International dit que 12 personnes sont mortes.

L’histoire continue

Au début de la séance du panel, l’armée a nié avoir tué qui que ce soit et a insisté sur le fait que les soldats à la barrière de péage avaient tiré à blanc sur les manifestants.

DJ Switch, qui a retransmis en direct la fusillade de l’armée au péage de Lekki, a depuis fui le Nigeria

Le 21 novembre, le général de brigade Taiwo a déclaré au panel que des militaires étaient armés de balles réelles et vierges à cause de “voyous” qui s’étaient infiltrés dans la manifestation et cherchaient à profiter de la situation.

Lors du contre-interrogatoire, le représentant de l’armée a déclaré que des voyous avaient jeté des pierres sur des soldats en patrouille autour de l’Oriental Hotel, juste avant le péage; un soldat a été blessé.

«Ils ont été bombardés juste avant l’Oriental Hotel, leur réponse a été de tirer des munitions à blanc. Un officier a été blessé; il a été lapidé sur les lèvres. Si nous étions attaqués avec des pierres, la seule option était des coups de feu. [blank rounds]. “

Que dit le rapport de la BBC?

Lors de diverses séances du panel et dans un communiqué de presse, l’armée a présenté un rapport de la BBC sur la fusillade de Lekki pour corroborer sa position selon laquelle elle avait tiré en l’air et non sur des manifestants.

La journaliste de la BBC Pidgin, Damilola Banjo, dans son reportage, n’a décrit que ce dont elle a été témoin sur le terrain de protestation où elle reportait en direct. Banjo, qui a quitté les lieux environ 25 minutes après l’arrivée des soldats, a déclaré:

“Avant de quitter les lieux, ils [military] tiraient en l’air et pendant que nous essayions de trouver une couverture sûre, j’ai vu un jeune homme qui semblait avoir du mal à respirer.

«Je pense que ce qui a dû causer sa situation a dû être le choc soudain des tirs sporadiques de l’armée et bien sûr, l’environnement était tendu.

“La fusillade a continué pendant environ 20 minutes et nous avons dû nous allonger sur la poitrine et nous éloigner de la foule en raison du risque élevé de bousculade. Mon éditeur a dû approcher l’un des soldats pour nous identifier comme journalistes avant de nous permettre un coffre-fort Nous ne pouvions le faire qu’après environ 20 à 25 minutes de prise de vue en continu. ”

Qui a éteint le CCTV?

Une autre polémique entourant la fusillade de Lekki a été l’absence de caméras de surveillance la nuit de l’incident.

S’exprimant lors du panel, le directeur général de la société de concession Lekki qui gère le péage, Abayomi Omomuwasan, a déclaré que des problèmes de réseau avaient entraîné l’arrêt de la caméra à 20h00.

Répondant aux allégations selon lesquelles la société avait délibérément éteint les lumières sur le terrain de protestation, M. Omomuwasan a déclaré qu’en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement de l’État, LCC avait retiré son personnel, ce qui les empêchait d’activer le générateur de secours lorsque l’alimentation principale s’est arrêtée. de.

Combien de personnes sont mortes?

Répondant aux allégations selon lesquelles de nombreuses personnes auraient été abattues au poste de péage et dans les environs par l’armée, le gouverneur Sanwo-Olu a déclaré à CNN que deux cadavres se trouvaient à la morgue et a appelé à venir des citoyens avec des preuves de décès ou des proches du défunt présumé. vers l’avant.

Cependant, l’armée nigériane a nié avoir tué qui que ce soit au poste de péage. Le général de brigade Taiwo a déclaré au panel qu’une personne était décédée des suites d’un traumatisme forcé sur Admiralty Road (à 3 km; 2 miles de Lekki) alors que la police amenait une autre personne décédée de la région de Yaba à Lagos.

Combien de temps le panel siégera-t-il?

Le panel est dirigé par une juge à la retraite, Doris Okuwobi, et comprend des membres de groupes de la société civile, la Commission des droits de l’homme, le Centre de médiation des citoyens et deux représentants de la jeunesse.

L’un des représentants des jeunes sur le panel judiciaire est Oluwarinu Odulala, qui était une figure populaire lors des manifestations.

Le panel judiciaire de Lagos a reçu plus de 110 pétitions et devrait entendre tous les plaignants avec leurs représentants légaux et témoins présents.

Le groupe de huit membres qui a commencé à siéger le 27 octobre siégera pendant six mois pour enquêter sur les allégations de brutalité policière dans le but de traduire en justice les policiers en erreur et de recommander des indemnisations pour les victimes.