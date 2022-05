Ce qui se passe en Inde ne reste pas en Inde. Pourquoi cette vague de chaleur mortelle a une large portée

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Le 29 décembre 1972, le mathématicien et météorologue Edward Lorenz a présenté une conférence lors de la 139e réunion de l’Association américaine pour l’avancement des sciences à Washington, DC Le titre étant : “Predictability : Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornade au Texas ?”

Bien que Lorenz ait essayé de détailler la difficulté des prévisions météorologiques, depuis lors, le soi-disant “effet papillon” a été utilisé dans les films – notamment parc jurassique – et la télévision pour décrire la théorie du chaos, ou comment une petite chose peut influencer quelque chose de complètement indépendant.

Bien que le battement d’ailes d’un papillon n’influence pas nécessairement la météo à des milliers de kilomètres, face au réchauffement rapide de notre planète, il existe de nombreux rappels concernant notre interconnectivité.

Au cours de la semaine dernière, des histoires ont éclaboussé nos écrans d’ordinateur et de télévision sur la vague de chaleur écrasante qui s’est abattue sur la majeure partie de l’Inde, et pour une bonne raison.

L’Inde n’est pas étrangère aux vagues de chaleur. Année après année, le pays connaît des jours de chaleur intense avant sa saison de mousson qui apporte des pluies indispensables pour les cultures.

Mais ce printemps a été très différent.

Les températures ont grimpé à près de 50 ° C dans presque tout le pays de plus de 1,3 milliard de personnes.

“Cette vague de chaleur est assez inhabituelle. Mars a été le plus chaud en 122 ans, à peu près l’année la plus chaude depuis que nous avons commencé à enregistrer les températures”, a déclaré Aditi Mukherji, chercheur principal à l’Institut international de gestion de l’eau de New Delhi à CBC News dans un email. “Les vagues de chaleur sont courantes en Inde, mais jamais si tôt. Ensuite, les vagues de chaleur sont [normally] localisé, mais cette fois, il est répandu presque partout [the country].”

Bien que l’on ne sache pas encore exactement quels facteurs ont joué un rôle dans cette vague de chaleur historique, les scientifiques pensent qu’elle a été affectée par le changement climatique.

“C’est ce que nous attendons du changement climatique”, a déclaré Raghu Murtugudde, chercheur invité au Earth System Science Interdisciplinary Center de l’Université du Maryland. “La chose à remarquer est que si vous regardez le Moyen-Orient, la région méditerranéenne, qui s’est beaucoup réchauffée depuis 1990 environ. Et ce vent qui souffle de cette direction vers l’Inde est maintenant beaucoup plus chaud.”

Chargement des dés

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de variabilité naturelle qui joue un rôle. Actuellement, un événement La Niña est en cours. La Niña fait partie d’un cycle naturel appelé El Niño-oscillation australe, ou ENSO, où des eaux plus froides persistent dans une partie de l’océan Pacifique (le contraire, El Niño, signifie qu’il y a de l’eau plus chaude). Cela peut affecter les conditions météorologiques dans le monde entier.

REGARDER | El Niño et La Niña ont expliqué :

“La Niña met en place un modèle de pression qui amène la voie froide jusque dans la péninsule indienne”, a déclaré Murtugudde. “Nous avons eu un hiver plus froid que la normale, comme nous l’attendons de La Niña. Maintenant, nous avons un printemps beaucoup plus chaud que la normale parce que cet air chaud se dirige vers l’Inde péninsulaire.”

Et puis il y a le dicton : ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique.

“L’autre chose qui joue dans tout cela, c’est que l’Arctique a été beaucoup plus chaud que la normale. Ainsi, lorsque cela se produit, nous recevons également des forces de l’Arctique venant du sud-est vers le Pakistan et l’Inde”, a déclaré Murtugudde.

“C’est une combinaison mortelle de ce que nous appelons la variabilité naturelle ; des choses comme El Niño et La Niña et le réchauffement anthropique, le réchauffement climatique. Donc, ensemble, ils créent cette vague de chaleur, qui est sans précédent. Mais c’est ce que nous attendons du changement climatique : il charge les dés.”

Impacts transfrontaliers

Ce ne sont pas seulement les modèles météorologiques et le climat qui sont interconnectés. Les vagues de chaleur entraînent avec elles des effets de grande envergure, dont certains n’ont pas de frontières.

Le plus évident, bien sûr, est celui des décès liés à la chaleur. Bien qu’il n’y ait pas eu de décompte officiel des décès attribués à cette vague de chaleur, la dernière grande vague de chaleur, qui s’est produite en 2015, aurait tué 2 500 personnes en Inde et 1 100 autres au Pakistan. Cependant, ce nombre peut être plus élevé, car il y a eu des inquiétudes concernant la façon dont l’Inde signale les décès liés à la chaleur .

Les gens dorment sur le lit de la rivière Yamuna sous un pont par une chaude journée à New Delhi dimanche. (Adnan Abidi/Reuters)

Il y a aussi de sérieux dommages à l’Inde une agriculture déjà en difficulté secteur.

“Les cultures de blé dans les principales ceintures de culture du blé ont été gravement touchées. Les averses de pré-mousson fournissent l’humidité dont les cultures ont tant besoin. Cela manquait, et la chaleur élevée en plus a rendu la récolte de blé particulièrement sensible”, a déclaré Mukherji.

Il y a également eu d’importants problèmes d’électricité, avec des coupures de courant. Outre le fait que les gens ne peuvent pas se rafraîchir, les pénuries affectent les agriculteurs qui ont besoin de cette électricité pour irriguer leurs cultures avec des puits tubulaires électriques et des pompes, a déclaré Mukherji.

“Les implications de la pénurie alimentaire ne sont pas claires, car l’Inde dispose généralement d’importants stocks tampons de nourriture. Si les moussons sont également perturbées, et que les cultures de riz sont ensuite affectées (soit par des sécheresses, soit par des inondations), nous pouvons nous attendre à ce que les prix alimentaires augmentent”. elle a écrit.

Un homme utilise son téléphone portable alors qu’il est assis au milieu des unités extérieures des climatiseurs, à l’arrière d’un immeuble commercial à New Delhi le 30 avril. (Adnan Abidi/Reuters)

“Cependant, jusqu’à présent, les moussons devraient être normales. Il est question que l’Inde restreigne les exportations de blé. L’Inde est le huitième exportateur mondial de blé. Avec la guerre en Ukraine (cinquième exportateur de blé), les perspectives d’approvisionnement en blé sur le marché international semble sombre.”

Et avec deux grands exportateurs de blé qui souffrent, cela risque de se faire sentir dans le monde entier.

Plus à venir

Le pire, c’est que les vagues de chaleur se sont déjà produites plus fréquemment qu’à l’époque préindustrielle et devraient augmenter.

Dans le plus récent Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rapport Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, le panel a constaté que “des vagues de chaleur plus intenses de plus longue durée et se produisant à une fréquence plus élevée sont projetées avec une confiance moyenne sur l’Inde et le Pakistan”.

Au niveau de la ville, les impacts deviennent plus importants.

Avec un réchauffement de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, Kolkata, en Inde, connaîtra en moyenne une chaleur équivalente aux vagues de chaleur record de 2015 chaque année, tandis que Karachi, au Pakistan, le verrait environ une fois tous les 3,6 ans, a écrit le panel.

Avec un réchauffement de 2 °C, “les deux régions pourraient s’attendre à une telle chaleur chaque année”.

Plus il fait chaud en Inde, plus les gens consomment d’électricité pour se rafraîchir. Cela, à son tour, augmente la demande d’électricité dans un pays qui dépend principalement du charbon, l’un des pires contributeurs au changement climatique. Et cela exacerbe à son tour le changement climatique, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. C’est un cercle vicieux qui n’est pas viable, et surtout pour les pauvres.

“Lorsque l’Inde s’inquiète de l’atténuation des énergies renouvelables, etc., elle doit également s’inquiéter de l’adaptation des pauvres pour faire face à ce quotidien, car ils n’ont qu’à penser au prochain repas”, a déclaré Murtugudde.

“Pas le siècle prochain ou 10 ans plus tard. Le changement climatique est là. L’avenir est là.”

Battez, battez, battez les ailes du papillon.