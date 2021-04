Pourquoi quelqu’un devrait-il se plaindre du Liban?

Oui, il a du pétrole offshore, cultive de la marijuana de qualité supérieure, est une mine d’or potentielle dans les produits pharmaceutiques et possède l’un des créateurs de mode préférés d’Hollywood, Ellie Saab.

Mais le Hezbollah ne gère-t-il pas une toile d’araignée de réseaux terroristes mondiaux à partir de là? Et qu’en est-il du système politique corrompu de style mafieux qui fait honte à Al Capone? Sans parler du meurtre ou de la mutilation de présidents, de premiers ministres, d’hommes politiques, d’activistes et de journalistes, souvent considérés comme un simple inconvénient temporaire.

Au moins la France le fait, semble-t-il.

Depuis que le président Emmanuel Macron est entré dans le bourbier libanais après que l’une des plus grandes explosions non nucléaires du monde ait déchiré Beyrouth l’année dernière, son plan de sauvetage tant vanté pour sauver la crise financière du pays a frappé un mur de briques.

Et une enquête sur les causes de l’explosion dans le port de Beyrouth, où des produits chimiques stockés avec négligence ont explosé, tuant 200 personnes et causant 13 milliards d’euros de dégâts, n’a abouti à rien.

Il n’y a qu’une chose sur laquelle tous peuvent s’entendre: le pays est sur le point de tomber dans une chute libre incertaine et terrifiante.

Le Liban est déjà un État en faillite à bien des égards. La valeur de l’argent a stagné, perdant environ 90% de sa valeur. L’argent de tout le monde a disparu dans les égouts des coffres vides des banques effondrées. La moitié du pays est pris au piège de la pauvreté et des émeutes de la faim sont peut-être imminentes. Pourtant, comme il doit se noyer dans un océan de dettes de sa propre initiative, les États influents du Golfe et la communauté internationale semblent n’avoir pratiquement rien fait de concret pour l’arrêter.

Qu’est-ce qui peut mal tourner? Cela dépend de qui vous demandez de telles prédictions dans le Liban fracturé. Une guerre civile renouvelée? Encore une autre guerre avec Israël? Un retour des troupes syriennes pour surveiller la nation instable? La montée en puissance d’un nouvel État islamique à la iranienne? Ou une rupture en mini-États où les sectes rivales, les chrétiens et les druzes, les musulmans sunnites et les chiites pourraient vivre en harmonie. Il y a trois décennies, l’ancienne fédération de Yougoslavie, qui comprenait la Bosnie, la Croatie et la Serbie, était présentée comme un modèle prometteur d’harmonie multireligieuse au Liban. Nous savons à quel point cela a mal tourné – une catastrophe sanglante déchirée par la guerre aux portes de l’Europe.

Le seul scénario qui ne soit pas discuté est l’attente d’un retour magique à la normalité alors que les Libanais font leurs valises et s’enfuient. Si vous leur demandiez ce dont ils avaient le plus besoin en ce moment, ce serait un gouvernement pleinement opérationnel pour mettre fin à leur chaos qui s’accélère. Puisque leur président et un premier ministre en attente sont empêtrés dans une bataille politique de volontés, elle est hors de leur portée.

Alors, qui est en faute? Eh bien, encore une fois, cela dépend de quel côté vous êtes. Supposons que vous soyez dans le camp du président chrétien maronite octogénaire Michel Aoun. Dans ce cas, il inclut les militants chiites armés du Hezbollah dont les combattants ont aidé le président syrien Bashar al-Assad à s’accrocher au pouvoir pendant une décennie de guerre civile, alliée à l’Iran et à la Russie.

Le camp opposé est dirigé par un Premier ministre désigné, Saad Hariri, âgé de 50 ans, qui est perçu favorablement en Occident. À l’instar de son père, le quintuple Premier ministre Rafik Hariri, assassiné il y a 16 ans, il combat un président libanais contre toute attente dans un climat d’intimidation et de peur. Une fois, c’était la Syrie qui pouvait émettre des menaces contre Hariri l’ancien et ses alliés. Maintenant, le Hezbollah, avec un coup de fouet sur la politique libanaise et l’Iran et la Syrie, tous se rangent du côté du président assiégé.

Pour compliquer les choses, le principal conseiller du président vieillissant est son gendre, Gebran Bassil. Ancien ministre des Affaires étrangères et chef du plus grand bloc politique chrétien au parlement, soupçonné par les opposants d’être le véritable pouvoir derrière le trône de son proche parent. Les États-Unis l’ont sanctionné l’année dernière pour « corruption systémique » et pour les liens politiques que lui et son beau-père, le président, entretiennent avec le Hezbollah. Bassil a écarté la punition américaine comme étant dénuée de sens, mais le gouvernement français a depuis envisagé une action similaire contre des politiciens libanais suspects, afin qu’il puisse se retrouver dans des problèmes internationaux plus profonds.

Les choix de Saad Hariri pour un nouveau cabinet sont destinés à suivre le plan de sauvetage économique dirigé par la France. Il insiste sur un gouvernement exclusivement technocrate pour promulguer des réformes et empêcher le pays de dépendre des institutions étatiques qui agissent comme des fiefs pour les intérêts des groupes politiques sectaires. Le président Aoun les a rejetés dix-huit fois. Et ses opposants affirment qu’il a l’intention de contenir un poste de Premier ministre Hariri en insistant pour avoir un droit de veto sur les décisions du gouvernement dans tout nouveau cabinet

Hariri n’est pas sans ses propres revers. Deux fois Premier ministre, il a été le seul dirigeant à quitter ses fonctions l’année dernière face à l’échec des manifestations de rue visant à renverser toute l’élite politique au pouvoir du pays. Et vu au fil du temps, l’héritage de son père et celui de ses propres efforts pour repositionner ce pays autrefois déchiré par la guerre comme une réussite sont considérés par les opposants comme un échec abject.

Le prince héritier controversé d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, largement connu sous le nom de MBS, a supervisé le déclin de l’étoile de Hariri à Riyad, frustré par l’intensification de l’influence directe du Hezbollah sur le pays en tant qu’acteur non étatique.

C’est apparemment sur ordre de MBS que Saad Hariri a été arrêté à Riyad et contraint de démissionner du Premier ministère il y a plus de trois ans, invoquant l’influence dominante de l’Iran et du Hezbollah au Moyen-Orient et les craintes de son propre assassinat. Avec l’aide de la France, Hariri est retourné au Liban en tant que Premier ministre après le rejet de sa démission, ironiquement par le président Aoun et son allié, le Hezbollah. Depuis lors, les Saoudiens, autrefois le principal courtier du pouvoir, semblent avoir laissé tomber la balle au Liban.

Mais maintenant, la France accélère le rythme pour trouver une solution, tandis que les Saoudiens préviennent que si les dirigeants libanais ne mettent pas en œuvre de «vraies réformes», le pays risque de faire face à des «circonstances toujours plus dangereuses». Les cloches d’avertissement sont fortes et claires. Le Hezbollah a des milliers de roquettes qui pointent vers Israël. La pensée d’un exode de réfugiés, syriens et libanais, qui pourraient fuir une instabilité violente, les yeux rivés sur l’Europe, est un autre scénario cauchemardesque.

Les pressions politiques internes et externes s’accumulent, l’asphyxie économique ne s’arrêtera pas tant qu’un gouvernement transparent et réformateur ne sera pas mis en place. Les responsables du Hezbollah peuvent sembler optimistes en tant que changement de vitesse français. Pourtant, les Iraniens ne semblent pas pressés de sortir de l’impasse de sitôt. Cela pourrait leur donner une influence dans la lutte contre la politique de Washington dans la région à un moment où une reprise des pourparlers indirects sur un éventuel retour des États-Unis à l’accord nucléaire iranien est en cours.

Quelque chose doit donner pour progresser. Les alliances politiques peuvent évoluer avec le vent au Liban, mais les risques de le faire sont historiquement élevés comme ses dirigeants ne le savent que trop bien. Lorsque Rafik Hariri a radicalement changé le cours politique, ce fut le début de sa fin. Son fils Saad marche sur des traces similaires. Il n’est pas étonnant qu’il quitte rarement sa maison fortement fortifiée au centre de Beyrouth.