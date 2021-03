HONG KONG (AP) – Le parlement de cérémonie chinois a approuvé cette semaine une résolution visant à modifier la loi électorale de Hong Kong que beaucoup considèrent comme mettant fin à la démocratie locale déjà affaiblie de la ville.

Par un vote de 2895 à 0, avec une abstention, l’Assemblée populaire nationale a voté pour donner à un comité pro-Pékin le pouvoir de nommer davantage de législateurs de Hong Kong, réduisant la proportion de ceux qui sont directement élus et garantissant que seuls ceux qui sont déterminés à être vraiment fidèles à Pékin sont autorisés à se présenter aux élections.

Voici un aperçu de certaines des implications de la décision:

« UN PAYS, DEUX SYSTÈMES » PLUS

Hong Kong était censée être autorisée à conserver ses institutions juridiques, politiques et financières distinctes pendant 50 ans aux termes du transfert britannique à la souveraineté chinoise en 1997. Cet engagement est devenu de plus en plus usé, mais le vote de jeudi marque l’action la plus ferme que la Chine ait prise pour institutionnaliser des changements qui mettront fin à tout semblant de démocratie multipartite. Les responsables chinois ont également laissé entendre qu’ils trouvaient le système de common law britannique de Hong Kong pesant et souhaitaient à terme le remplacer par quelque chose de plus proche du système sur le continent, où les tribunaux et les procureurs sont sous le contrôle strict du parti.

L’érosion de la confiance du public dans les institutions de Hong Kong pourrait saper son avantage majeur en tant que centre financier et centre d’affaires relativement exempt de corruption, avec un système juridique connu pour son professionnalisme et son impartialité. Avec l’essor économique de la Chine et la création de vastes entreprises telles que le géant de la technologie Huawei, Hong Kong a peu d’autres avantages et aux yeux de beaucoup est progressivement réduite au statut de juste une autre ville dans la région florissante du delta de la rivière des Perles.

VOTE DIRECT RÉUSSI

Bien que seul un aperçu des changements ait été rendu public, cette décision élargit la taille du Conseil législatif, connu sous le nom de LegCo, et du Comité des élections, un organe fortement pro-Pékin chargé d’élire le directeur général de Hong Kong. Les 70 sièges actuels de LegCo sont maintenant répartis équitablement entre ceux qui sont élus directement et ceux choisis par les groupes industriels et autres «circonscriptions fonctionnelles». Bien qu’aucune ventilation n’ait été donnée, les membres du Comité électoral seront ajoutés au nouvel organe de 90 sièges, réduisant encore davantage l’influence des législateurs élus au suffrage direct.

SEULS LES VRAIS PATRIOTES DOIVENT POSTULER

Les détails techniques importent peu, cependant, puisque Pékin a clairement indiqué tout au long du processus que seuls les vrais «patriotes» seraient en mesure de siéger dans le corps, à l’exclusion des critiques du gouvernement et de toute personne ayant des opinions qui divergent considérablement du programme présenté par Pékin. aura un effet dissuasif supplémentaire sur la liberté d’expression, la société civile et la politique d’opposition qui ont déjà été gravement menacées depuis l’imposition par l’APN à Hong Kong l’année dernière d’une loi radicale sur la sécurité nationale visant tout acte ou tout mot jugé sécessionniste, subversif ou collégial avec les forces étrangères d’intervenir dans les affaires de la ville. Autrefois connue pour ses médias dynamiques et ses défis audacieux envers l’establishment, y compris le fait de détenir le titre comme le seul endroit en Chine pour commémorer les victimes de la répression sanglante de 1989 contre le mouvement pro-démocratie centré sur la place Tiananmen à Pékin, Hong Kong est maintenant soumis aux mêmes restrictions autoritaires du Parti communiste en place dans toute la Chine.

Alors que la Chine s’est engagée dès le début à instaurer le suffrage universel à Hong Kong, il est clair que seuls les candidats qu’elle approuve pourront se présenter.

LIENS ÉTRANGERS, COOPÉRATION SOUS STRESS

Les libertés de Hong Kong et un état de droit solide ont été des atouts majeurs pour les entreprises étrangères et une importante population d’expatriés, et ses liens internationaux sont essentiels à sa prospérité future. Ceux-ci ont commencé à être stressés à la suite de la répression des manifestations antigouvernementales en 2019 et de l’imposition de la loi sur la sécurité nationale, alors que les gouvernements étrangers ont commencé à rompre certains accords juridiques avec la ville et les États-Unis ont imposé des interdictions de visa et d’autres sanctions aux Chinois et à Hong Kong. fonctionnaires, y compris Lam.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a rapidement condamné la décision de jeudi comme «contraire aux promesses faites par la Chine elle-même» et a averti que «ne ferait que saper davantage la confiance dans le respect de ses responsabilités internationales et obligations légales, en tant que membre dirigeant de la Chine. la communauté internationale. «

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié le vote de « l’assaut continu de la Chine contre les institutions démocratiques à Hong Kong ». Il a également averti que les entreprises américaines doivent être informées qu ‘ »il y a des sanctions dans les livres dont elles doivent être conscientes si ils opèrent à Hong Kong, qu’il y a certains risques qui vont avec. «

OPPOSITION DÉCIMÉE

Les mesures répressives ont déjà paralysé l’opposition de Hong Kong, avec la quasi-totalité de ses principales figures soit en détention, soit en auto-exil. Les législateurs pro-démocratie restants ont démissionné lorsque quatre de leurs collègues ont été expulsés pour avoir été jugés insuffisamment patriotiques, et 47 anciens législateurs et autres militants ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale pour des accusations de subversion passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Toute une génération de jeunes Hongkongais qui ont pris part à des manifestations en 2014 et 2019 ont vu leurs perspectives politiques et peut-être économiques se réduire considérablement.

Même ceux qui ne sont pas politiquement actifs peuvent chercher une issue, ce que la Grande-Bretagne a facilité en ouvrant la voie à la résidence et éventuellement à la citoyenneté pour les titulaires de ses passeports nationaux britanniques (outre-mer), ce qui a exaspéré Pékin dans le processus.