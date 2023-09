Ce qui reste du côté ouest du lac Okanagan alors que les évacués des incendies de forêt rentrent chez eux

Alors que les résidents sont autorisés à rentrer chez eux dans les zones ravagées par l’incendie de forêt du complexe Grouse, une grande partie des dégâts n’a pas encore été vue par beaucoup dans le centre de l’Okanagan.

La journaliste de Black Press, Brittany Webster, avec l’aide de Dockside Marine, s’est rendue sur le lac Okanagan pour voir les vestiges de maisons et d’entreprises, notamment le Lake Okanagan Resort et le Camp Owaissi. Elle espérait capturer ce qui peut être reconstruit alors que la communauté s’efforce de se rassembler et de se soutenir mutuellement après un autre événement de déplacement dans l’Okanagan.

On rappelle aux résidents à proximité de l’incendie de forêt de McDougall Creek que des ordres et des alertes d’évacuation sont toujours en vigueur.

