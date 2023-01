Ce qui rend Naomi Girma clé pour l’USWNT et une vedette de la NWSL avec San Diego

Il est presque impossible de trouver une joueuse dont les entraîneurs disent plus de bien d’elle que Naomi Girma, la joueuse de 22 ans dont l’ascension rapide a conduit à des rôles majeurs le long de la ligne de fond avec le San Diego Wave et l’USWNT.

Ses entraîneurs à chaque étape du chemin ne peuvent apparemment pas s’en empêcher.

“Quand elle entre sur le terrain, tout le monde veut jouer un peu plus fort et être un peu plus pointu parce qu’ils se soucient tellement d’elle.”

C’est Paul Ratcliffe, qui a entraîné Girma à l’université de Stanford.

« C’est une joueuse très mature dans son approche. Sa compréhension du jeu est excellente, c’est donc tout à son honneur et à son travail acharné.

C’est Casey Stoney, qui entraîne Girma dans la NWSL avec le San Diego Wave.

“Il y a une raison pour laquelle elle commence dans notre équipe, et c’est parce qu’elle devient une excellente joueuse.

C’est Vlatko Andonovski, qui entraîne Girma sur la scène mondiale avec l’équipe nationale féminine des États-Unis.

Dans une carrière qui l’a amenée du collège au jeu de club à la scène internationale, Girma a excellé au cours de sa progression d’un niveau à l’autre. En 2022, elle a été repêchée première au classement général par San Diego et a fait ses débuts dans la NWSL lors de la saison d’expansion record de la vague. Le défenseur central a excellé au milieu de la ligne arrière de Stoney et a remporté les prix de la recrue de l’année et du défenseur de l’année. Girma a également fait ses débuts à l’USWNT l’année dernière et a continué à ancrer la ligne de fond des États-Unis pendant des périodes pendant le championnat CONCACAF W, dans trois de leurs quatre grands matches amicaux européens pour clôturer 2022, et dans le premier des deux matches amicaux cette semaine contre la Nouvelle-Zélande, dont la seconde a lieu ce soir, heure américaine.

En moins d’un an, Girma s’est imposée comme l’une des meilleures défenseuses du monde. Et avec une Coupe du monde à venir cet été, elle figure comme un membre indispensable du départ des États-Unis.

Voyons ce qui fait de Girma un défenseur central si spécial – et pourquoi ses entraîneurs l’aiment tant.

Habileté sur le ballon

C’était un grand but. Un but phénoménal, vraiment. Sophia Smith a reçu le ballon sur l’aile droite, l’a touché au-dessus d’un défenseur, a fait irruption dans la surface et a terminé avec l’extérieur de son pied droit. Grâce à ce but, les États-Unis ont rapidement pris les devants sur la Jamaïque lors du championnat CONCACAF W de l’été dernier.

Ce but ne se produit pas, cependant, sans l’habileté de Girma sur le ballon. Jouant en tant que défenseur central gauche dans un dos à quatre, Girma s’est tourné vers le côté droit du terrain, s’est ouvert et a pulvérisé une belle balle de flexion sur l’aile pour Smith. La passe avait juste le bon poids et était placée au bon endroit pour permettre à Smith de l’affronter lors d’un sprint complet avant, eh bien, Sophia Smith son chemin à travers la défense jamaïcaine.

Lorsque vous regardez Girma, la première chose qui ressort est sa capacité sur le ballon en possession, ce qui lui permet de mettre en place des jeux comme ça.

Son jeu de passes était également excellent dans la NWSL l’an dernier. Selon FBref, Girma a terminé dans le 88e centile en passes progressives par 90 minutes parmi les défenseurs centraux de la ligue. Elle était également à l’aise d’enchaîner les passes plus haut sur le terrain, terminant dans le 96e centile des passes dans la surface par 90 parmi ce même groupe de joueurs. Maintenant, Girma a encore de la place pour améliorer sa distribution, surtout avec son pied gauche non dominant. Mais ne vous méprenez pas : elle est un atout en sa possession.

Regardez cette passe de la victoire 2-1 des États-Unis contre l’Allemagne en novembre.

Girma se déplace dans l’espace, voit la pression venir de l’Allemande Alexandra Popp et repère la course à l’envers de Rose Lavelle sur la droite. Girma assume presque ici le rôle d’un quart-arrière de style football américain, frappant son receveur sur une route de drapeau. Bien que la première touche de Lavelle la rapproche encore plus de la ligne de touche, permettant à l’Allemagne de lancer le ballon, c’est une autre passe bien pondérée de Girma.

Une bonne gamme de passes et une compréhension du mouvement de ses coéquipiers ne sont pas la seule chose qui rend Girma spéciale en possession. Elle est également dangereuse en avançant sur le dribble.

Selon FBref, l’international américain a terminé dans le 78e centile en dribbles terminés et dans le 74e centile pour le pourcentage de dribbles réussis parmi les défenseurs centraux de la NWSL l’année dernière.

Avec son athlétisme et sa technique, Girma peut glisser juste devant ses adversaires sur le ballon, ce qui est brillamment montré dans ce clip. Après avoir aidé à retrouver Bunny Shaw, Girma glisse vers le milieu de terrain, dansant autour d’un adversaire sur son chemin avant de connecter une passe à Mallory Swanson.

Naomi Girma donne l’impression que ce jeu est si facile – elle a tellement d’habileté sur le ballon et tellement de mobilité dans le dos. 2023 va être une grande année pour elle et l’USWNT. pic.twitter.com/l04Juh3FUn – Joseph Lowery (@joeclowery) 12 janvier 2023

Girma résout des problèmes complexes à la volée en possession, rendant les jeux difficiles faciles.

Portée défensive

Girma résout également les problèmes à la volée de manière défensive.

Qu’elle joue à droite ou à gauche de la paire défensive centrale, Girma lit le jeu et sait presque exactement où se positionner à tout moment, ce qui rend difficile pour les attaquants adverses de trouver un espace réel.

Selon la métrique des buts ajoutés d’American Soccer Analysis, Girma a mené la NWSL en valeur “d’interruption” sur une base de 96 minutes. Aucun autre joueur avec au moins 1 000 minutes de saison régulière n’a ajouté plus de valeur avec le mélange d’actions défensives incluses dans cette catégorie : tacles, interceptions, blocages, dégagements, récupérations et têtes contestées.

Comme si cela ne suffisait pas, par FBref Girma était dans le 96e centile pour les récupérations de balle et le 92e centile pour le moins de dribbles passés par 90 parmi les défenseurs centraux de la NWSL l’année dernière.

Elle est partout.

Lors de cette même victoire contre l’Allemagne en novembre, Girma a causé de vrais problèmes à ses adversaires avec sa défense disciplinée et efficace. Regardez cette séquence à partir de la 12e minute.

L’Allemagne, qui a le ballon dans la moitié de terrain américaine, glisse une passe dans la surface. Avant même que cette passe ne soit jouée, Girma vérifie ses épaules et repère Sophia Kleinherne, l’arrière gauche de l’Allemagne, se déplaçant à l’intérieur pour se placer derrière la ligne arrière de l’USWNT – exactement le type de course qui se traduit si souvent par au moins un bon regard sur le but avec moins conscient. défendre. Girma montre une bonne vitesse pour rester avec Kleinherne, restant entre elle et le passeur, avant de la muscler du ballon et de diriger un dégagement vers Emily Fox.

Juste comme ça, les États-Unis sont hors de danger.

Avec sa vitesse, sa force et sa “compréhension du jeu”, comme l’appelait Stoney, Girma fait tellement la différence pour son équipe, même sans le ballon.

Ajustement parfait au moment idéal pour les États-Unis

Qu’on le veuille ou non, les choses changent pour l’USWNT.

Une génération s’estompe et une autre se lève pour prendre sa place. Becky Sauerbrunn, par exemple, sera presque certainement avec les États-Unis lors de la Coupe du monde de cette année, mais à 37 ans, elle n’est pas la même joueuse que nous avons vue sous un maillot américain il y a même quatre ans lors de la Coupe du monde 2019. Sauerbrunn offre un leadership, une vision et un positionnement inégalés, mais elle a du mal à se défendre dans l’espace à ce stade de sa carrière.

Et ce n’est pas grave. Ou du moins c’est plus correct à cause de la présence de Girma dans la ligne de fond.

Lorsqu’elle est partenaire de Sauerbrunn, Girma balaie les jeux derrière la défense et couvre son coéquipier de la même manière que Sauerbrunn couvrait ses propres coéquipiers au cours de la dernière décennie. Lorsque Girma commence à côté d’Alana Cook, elle fournit le sang-froid nécessaire sur et en dehors du ballon.

Lorsque les États-Unis dominent le ballon contre des équipes moins importantes, Girma aide à passer à travers la défense et à avancer au milieu de terrain. Lorsque les États-Unis affrontent des attaquants d’élite dans des matchs contre les meilleurs du monde, elle aide à couvrir le terrain et à les arrêter.

Quel que soit l’adversaire et quel que soit le stade, le jeu bien équilibré de Girma en fait une option idéale en défense. La Coupe du monde de cet été sera un gros test, mais Girma n’a pas encore trouvé une étape trop grande pour elle dans sa carrière professionnelle naissante.

Pas étonnant que ses entraîneurs l’aiment tant.

(Photo : Brad Smith/ISI Photos/Getty Images)