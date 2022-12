Ce qui pourrait venir dans le Steam Deck 2

La Pont à vapeur était l’un des meilleurs nouveaux appareils à sortir en 2022 et a remporté l’un de nos prix Editor’s Choice. Une nouvelle interview avec les développeurs de Steam Deck a répondu à des questions plus brûlantes sur la console mobile alimentée par PC – et sur ce qui pourrait arriver dans la prochaine version.

Dans une longue interview avec Le bord, les concepteurs de Steam Deck, Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais, ont expliqué ce qui s’est passé avec le système de jeu depuis son lancement en février. L’équipe derrière la console a continué à publier des mises à jour avec des améliorations de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités, mais il y a plusieurs nouveaux extras qu’ils veulent publier sur l’appareil, y compris ce qu’ils veulent améliorer dans la prochaine génération.

Nous savons que Valve pense aux futures générations de Steam Deck, et les concepteurs ont attiré l’attention sur deux défauts qu’ils souhaiteraient améliorer dans la prochaine version : l’écran et la batterie. Dans le Steam Deck actuel, la batterie est collée en place avec de l’adhésif et difficile à déloger, contrairement aux autres composants internes. L’équipe Steam Deck travaille déjà sur de nouvelles révisions matérielles pour rendre la batterie plus facile à retirer tout en restant en place afin qu’elle ne vibre pas.

Alors que le prochain Steam Deck aura probablement une spécification différente, Valve ne suivra pas Sony et Microsoft en publiant un Steam Deck Pro de mi-génération plus puissant – à la place, ils sont plus désireux de garder toutes les consoles sur la même spécification de performances. Comme Nintendo s’abstenant de fabriquer un Switch Pro malgré la capacité de le faire, Valve voulait que les développeurs de jeux et les utilisateurs sachent à quelles performances s’attendre.

Il ne serait pas surprenant que ce correctif de batterie soit implémenté dans les futures expéditions du Steam Deck actuel, car Valve a déjà apporté des modifications matérielles pour résoudre les problèmes. Après que des clients se soient plaints que le ventilateur interne émettait un gémissement aigu, Valve en a échangé un d’un autre fabricant – et a même repris plus tard l’expédition de consoles avec le premier ventilateur après avoir introduit une “solution de mousse technique” qui l’a calmé.

En attendant, Valve ne négligera pas le Steam Deck actuel, notant que sa liste de fonctionnalités logicielles continuera de s’allonger, mais les bugs aussi. Les développeurs ont reconnu que la console ne sera jamais extrêmement stable et que les propriétaires peuvent s’attendre à ce que des bogues surgissent ici et là, mais après que certaines mises à jour aient trop déstabilisé l’expérience, l’équipe a décidé de publier des mises à jour tous les mois pour le soi-disant ‘Stable’ niveau logiciel.

Et en ce qui concerne un Steam Controller 2, Valve veut y arriver – mais “c’est juste une question de comment et quand”.