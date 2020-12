WASHINGTON (AP) – Les électeurs ont voté pour la présidence il y a plus d’un mois, mais les votes qui comptent officiellement seront exprimés lundi. C’est à ce moment que se réunit le collège électoral.

La Constitution donne aux électeurs le pouvoir de choisir le président, et lorsque tous les votes seront comptés lundi, le président élu Joe Biden devrait avoir 306 voix électorales, plus que les 270 nécessaires pour élire un président, contre 232 voix pour le président Donald Atout.

Les projecteurs sur le processus sont encore plus grands cette année parce que Trump a refusé de concéder l’élection et a continué à faire des allégations de fraude sans fondement. Cela fait de la réunion du collège électoral une autre étape solide et indéniable vers le jour de l’inauguration le 20 janvier, lorsque Biden sera assermenté en tant que président.

Quelques questions et réponses sur le collège électoral:

QU’EST-CE QUE LE COLLÈGE ÉLECTORAL?

Lors de la rédaction de la Constitution, les fondateurs américains ont eu du mal à déterminer comment la nouvelle nation devait choisir son chef et ont finalement créé le système du collège électoral. C’était un compromis entre l’élection du président par vote populaire et le choix du président par le Congrès.

En vertu de la Constitution, les États obtiennent un nombre d’électeurs égal à leur nombre total de sièges au Congrès: deux sénateurs plus le nombre de membres de l’État à la Chambre des représentants. À l’exception du Maine et du Nebraska, les États attribuent tous leurs votes aux collèges électoraux au gagnant du vote populaire dans leur État.

QU’EST-CE QUE LE BOEUF AU COLLÈGE ÉLECTORAL?

Le Collège électoral fait l’objet de critiques depuis plus de deux siècles. Un reproche souvent répété: celui qui remporte le vote populaire peut néanmoins perdre l’élection présidentielle. Cela s’est produit deux fois au cours des deux dernières décennies – en 2000 avec l’élection de George W. Bush et en 2016 lorsque Donald Trump a perdu le vote populaire à Hillary Clinton par près de 3 millions de voix.

Biden, pour sa part, a remporté le vote populaire et se retrouvera avec 306 voix électorales contre les 232 de Trump. Trump était le cinquième candidat à la présidentielle de l’histoire américaine à avoir perdu le vote populaire mais à l’emporter au collège électoral.

QUI SONT LES ÉLECTEURS?

Les électeurs présidentiels sont généralement des élus, des espoirs politiques ou des partisans de longue date.

Cette année, ils incluent la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une électeur de Trump qui pourrait être candidate à la présidentielle républicaine 2024, et la démocrate de Géorgie Stacey Abrams, la candidate de son parti en 2018 au poste de gouverneur et un acteur clé de la victoire de Biden dans l’État.

Entre autres, Paul «Pete» McCloskey, 93 ans, un électeur Biden qui est un ancien membre du Congrès républicain qui a défié Richard Nixon pour la nomination présidentielle du GOP de 1972 sur une plate-forme opposée à la guerre du Vietnam; Floridian Maximo Alvarez, un immigrant de Cuba qui s’inquiétait dans son discours de la convention républicaine que l’anarchie et le communisme envahiraient l’Amérique de Biden, et Muhammad Abdurrahman, un Minnesotan qui a tenté de voter pour le sénateur Bernie Sanders au lieu d’Hillary Clinton en 2016.

Où se rencontrent-ils et que font-ils?

Le Collège électoral ne se réunit pas en un seul endroit. Au lieu de cela, les électeurs de chaque État et les électeurs du District de Columbia se réunissent dans un lieu choisi par leur législature, généralement la capitale de l’État.

L’élection est low tech. Les électeurs votent par bulletin papier: un bulletin pour le président et un pour le vice-président. Les votes sont comptés et les électeurs signent six certificats avec les résultats. Chaque certificat est associé à un certificat du gouverneur détaillant le total des votes de l’État.

Ces six paquets sont ensuite envoyés à diverses personnes spécifiées par la loi. La copie la plus importante, cependant, est envoyée au président du Sénat, l’actuel vice-président. C’est la copie qui sera officiellement comptée plus tard.

LES ÉLECTEURS DOIVENT-ils voter POUR LE CANDIDAT QUI A GAGNÉ LEUR ÉTAT?

Dans 32 États et dans le district de Columbia, les lois obligent les électeurs à voter pour le gagnant du vote populaire. La Cour suprême a confirmé à l’unanimité cet arrangement en juillet. De toute façon, les électeurs votent presque toujours pour le vainqueur de l’État, car ils sont généralement dévoués à leur parti politique.

Une petite exception s’est produite en 2016 lorsque 10 électeurs ont tenté de voter pour d’autres candidats. Parmi ceux-ci figuraient des personnes qui se sont engagées à soutenir Clinton qui a décidé de ne pas la soutenir dans une tentative futile d’amener les électeurs républicains à abandonner Trump et à choisir quelqu’un d’autre comme président.

Abdurrahman, le Minnesotan qui voulait voter pour Sanders, a été remplacé comme électeur. Cette année, il a déclaré qu’il voterait pour Biden et le vice-président élu Kamala Harris, selon le Minneapolis Star-Tribune.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS?

Une fois les votes électoraux exprimés, ils sont envoyés au Congrès, où les deux chambres se réuniront le 6 janvier pour une session présidée par le vice-président Mike Pence. Les enveloppes de chaque État et du District de Columbia seront ouvertes et les votes comptés.

Si au moins un membre de chaque chambre s’oppose par écrit à certains votes électoraux, la Chambre et le Sénat se réunissent séparément pour débattre de la question. Les deux chambres doivent voter pour soutenir l’objection pour que cela compte, et il est peu probable que la Chambre dirigée par les démocrates accepte les objections aux votes pour Biden. Sinon, les votes sont comptés comme prévu par les États.

Et puis il y a une étape de plus: l’inauguration.