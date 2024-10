Ce qui n’a pas fonctionné avec « Joker 2 » : une analyse d’expert

La première chose que vous devez savoir « Joker : Folie à Deux » c’est que c’est pas une comédie musicale.

Bien sûr, la séquence d’ouverture présente des affiches de « Modern Times », « Pal Joey » et « Shall We Dance ». Dans une scène, les détenus de l’asile d’Arkham regardent le film « The Band Wagon » de 1953 – avec Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) parlant à Fred Astaire et irrité lorsque Lee Quinzel (Lady Gaga) refuse de regarder. Un autre voit les deux prisonniers chanter le clou du spectacle « Sweet Charity » « If My Friends Could See Me Now ». À un moment donné, le Joker commence même à faire des claquettes.

Mais des moments mélodieux et quelques mouvements ne constituent pas une création musicale. Et ce décalage entre ce que le film semble être et ce qu’il parvient réellement à réaliser est au cœur de son échec. Comparé à Warner Bros. Original de 2019, qui a remporté deux Oscars et a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, la suite du réalisateur Todd Phillips n’a pas le courage de ses propres convictions – ni celles de n’importe quelle grande comédie musicale. Avec un Le week-end d’ouverture, le box-office national rapporte 40 millions de dollars et un Cinemascore de D, il semble que le public l’ait flairé par lui-même.

Ne vous y trompez pas cependant : ce n’est pas que le genre musical – souvent réduit à tort à des routines de chants et de danses souriants et à des fins heureuses pour toujours – ne peut pas être aussi sombre et sombre que « Joker » l’exigerait (voir « Sweeney Todd : Le démon barbier de Fleet Street », « Assassins », « Cabaret »). Ou qu’il ne peut pas aborder des sujets délicats comme la maladie mentale (« The Light in the Piazza », « Anyone Can Whistle »), le rejet sociétal (« Be More Chill », « Oklahoma ! »), la toxicomanie (« Next to Normal »). », « Jagged Little Pill »), une agression sexuelle (« Spring Awakening », « The Color Purple ») ou des idées suicidaires (« Fun Home », « Dear Evan Hansen »).

Joaquin Phoenix dans « Joker : Folie à Deux ». (Warner Bros.)

Les comédies musicales ont une forme tout aussi flexible malgré ce que les haineux pourraient vous faire penser. Les personnages d’une comédie musicale peuvent exprimer leurs sentiments parce qu’un dialogue simple ne permet pas une expression de soi adéquate, ou se mettre à chanter comme mode de communication tout à fait normal dans leur monde. Même les réalistes engagés peuvent travailler dans le genre musical, avec une partition entièrement diégétique et un récit articulé autour d’un concert ou d’une performance.

Dans toutes les configurations ci-dessus, cependant, une chose reste vraie : une comédie musicale fait avancer son histoire en prenant au sérieux les disciplines – composition, interprétation vocale, orchestrations, danse, etc. – sur lesquelles elle se construit, en les mettant en valeur, en les célébrant et même en les innovant. artisanat. « Folie à Deux », même si elle ressemble parfois à une comédie musicale et parfois même sonne comme une comédie musicale, ne semble rien prendre au sérieux – sauf peut-être elle-même.

En particulier, « Folie à Deux » sous-estime largement le pouvoir narratif du juke-box musical, qui organise la musique existante dans un nouveau récit. Tout en profitant de la familiarité du spectateur avec les mélodies, les comédies musicales en juke-box ont également une occasion unique de renverser une chanson à succès, que ce soit pour révéler quelque chose de nouveau dans l’histoire ou simplement pour être intelligente, comme lorsque « & Juliet » recadre le film de Britney Spears. « Je ne suis pas une fille, pas encore une femme » pour détailler le parcours identitaire d’un personnage non binaire, ou « Tina: The Tina Turner Musical » utilise le séduisant tube de 1984 « Private Dancer » pour raconter le recours désespéré de la chanteuse à se produire dans Les bars de Las Vegas.

Au lieu de cela, la plupart des chansons de « Folie à Deux » n’ont aucun but apparent, offrant peu de nouvelles informations ou un aperçu de ses personnages. À l’exception de Lee faisant référence à « (Ils aspirent à être) proches de vous » pour illustrer avec effronterie son obsession pour l’alter ego d’Arthur, c’est comme si le film donnait des noms à des morceaux plutôt que de raconter des histoires à travers eux ; ce serait comme lire un programme et dire que vous avez terminé le cours.

Le film présente également des performances vocales déconcertantes de Phoenix et de Gaga. Pour exprimer l’attirance romantique d’Arthur pour Lee, Phoenix interprète « For Once in My Life » et « Bewitched (Bothered and Bewildered) » – des chansons régulièrement reprises avec l’enthousiasme d’un Tom Cruise amoureux sautant sur le canapé d’Oprah Winfrey. Mais ici, Phoenix – qui avait déjà montré ses puissants tuyaux dans son tour oscarisé dans le rôle de Johnny Cash dans « Walk the Line » – le fait avec une faiblesse frustrante, qui s’avère particulièrement morne face à l’orchestre luxuriant qui l’accompagne.

C’est peut-être parce qu’Arthur émacié n’est pas dans son état de Joker renforcé qu’il ne peut pas décrocher la ligne vocale la plus forte, ou parce que les acteurs ont été chargés de chanter en direct sur le plateau. Pourtant, de nombreux numéros de scène remarquables – « Flowers » de « Hadestown », « I Dreamed a Dream » de « Les Miserables » – commencent relativement délicatement, car ses personnages endommagés sont à leurs moments les plus bas et sont livrés avec une fragilité à la fois émotionnellement palpable et agréable à l’oreille.

Phoenix n’interprète qu’un seul solo en tant que Joker : à juste titre, « The Joker », de la comédie musicale de 1964 « The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd ». Et c’est assez décevant, d’arriver 90 minutes après le début du drame de la salle d’audience et toujours paralysé par la retenue vocale. Dans quel but ? Comme nous l’ont appris des décennies de films d’animation Disney, les antagonistes obtiennent généralement les meilleurs numéros musicaux avec la liberté d’être aussi égocentrique et grandiloquent que le Joker du film 2019.

Mais le méchant qui délicieusement dansé dans les escaliers Guason du Bronx fumer, donner des coups de pied hauts et pousser le bassin sans remords – une séquence désormais emblématique d’une minute qui taquinait sans doute à quoi pourrait ressembler une comédie musicale « Joker » – est introuvable dans cette suite. Tous ses numéros musicaux sont des séquences de rêve. Arthur/Joker pourrait être un interprète aussi doué qu’il l’imagine – sinon pour lui, du moins pour celui du spectateur !

De même, les prouesses vocales de Lady Gaga sont considérablement sous-utilisées – une décision peu judicieuse, puisqu’elle est l’une des plus grandes pop stars du monde et qu’elle a remporté deux Grammy Awards pour ses morceaux Great American Songbook avec Tony Bennett. (Stratégiquement, Gaga vient de lancer « Harlequin », un album compagnon relativement théâtral dans lequel elle reprend elle-même certaines des chansons du film, quel que soit le personnage qui les interprète à l’écran. Je me demande encore si la sortie de son interprétation jazzy de « Get Happy » « , sa version à la guitare de « The Joker » et ses originaux « Folie à Deux » et « Happy Mistake » sont un réconfort après avoir vu le film ou du sel dans la plaie.)

Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips sur le tournage de « Joker : Folie à Deux ». (Warner Bros.)

La preuve la plus évidente de l’incompréhension de « Folie à Deux » par rapport à la comédie musicale est l’étrange décision de couper court à la majorité de ces séquences, mettant à genoux des compositions vieilles de plusieurs décennies avant leurs résolutions émotionnelles et musicales. La raison pour laquelle on le fait à plusieurs reprises n’est jamais clairement expliquée et semble aussi choquante que de couper soudainement une scène de combat ou un soliloque. Si ces numéros avaient été réellement filmés dans leur intégralité, supprimer leurs dernières mesures aurait pu réduire la durée totale d’exécution, mais au prix de vexer encore plus le public.

L’erreur de calcul musical de « Folie à Deux » est exacerbée par l’apparent embarras de l’équipe créative face à son association avec le genre. « Je pense que la façon dont nous abordons la musique dans ce film était très spéciale et extrêmement nuancée », a déclaré Gaga. a déclaré lors d’une conférence de presse à la Mostra de Venise . « Je ne dirais pas nécessairement qu’il s’agit réellement d’une comédie musicale ; à bien des égards, c’est très différent. La façon dont la musique est utilisée est de donner aux personnages un moyen d’exprimer ce qu’ils ont besoin de dire, car la scène et le dialogue ne suffisent pas.

« Je ne veux tout simplement pas que les gens pensent que c’est comme ‘In the Heights’, où la dame de la bodega se met à chanter et la sort dans la rue, et la police danse », a déclaré Phillips. dit dans un article de couverture de Variety faisant référence Warner Bros.’ sortie jubilatoire de 2021 . « Aucun manque de respect, car j’ai adoré « In the Heights ». »

Et quant à toutes ces notes fausses, « Ni Arthur ni Lee ne sont des chanteurs professionnels, et ils ne devraient pas sonner comme ils le sont », Gaga dit à Vogue . Phoenix a ajouté : « J’ai encouragé [Gaga] chanter mal.

Si Phillips avait réellement réalisé une comédie musicale « Joker » à couper le souffle et l’avait célébrée dans la presse, cela aurait été un risque créatif digne d’admiration, même s’il avait échoué. Au lieu de cela, quand Arthur supplie Lee dans une scène « d’arrêter de chanter » et de « juste me parler », je n’ai pas pu m’empêcher d’être d’accord.

Heureusement que ce n’est pas une comédie musicale.