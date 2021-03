En expliquant ce qui le motive encore à rester dans la direction du football à l’âge de 73 ans, Roy Hodgson se souvient d’une conversation avec l’icône du football suédois Orvar Bergmark.

« J’étais allé à Orebro [in 1983] pour les ramener dans la première division suédoise, mais après sept matchs, nous étions dans les trois derniers « , commença-t-il. » J’étais déconcerté, bouleversé et au bout de ma corde. [Orvar and I] avait l’habitude d’aller déjeuner un mercredi. Nous marchions dans les rues d’Orebro et les gens se prosternaient pratiquement devant lui.

« Un mercredi, je regarde l’adulation qu’il fait dans la rue et quand nous nous asseyons au restaurant, il dit: » Tu sais quoi? Je t’envie. » Je pensais qu’il plaisantait. « Vous êtes Orvar Bergmark, une légende suédoise. Comment pouvez-vous m’envier? »

« Il a dit: » Vous avez toujours quelque chose à espérer. Dans mon travail maintenant [he’d become a leader of the sports council] Je me lève tous les jours, je vais travailler, je rentre chez moi, je n’ai rien à espérer. Mais toi? Vous avez toujours le prochain match. Même si vous en avez perdu, vous avez toujours pensé: « Je vais gagner le prochain ».

«C’est quelque chose qui m’a vraiment marqué toute ma vie, parce que je pense que tu peux parfois l’oublier. Dans les moments de désespoir et de déception, tu peux oublier que tu as de la chance parce que tu as quelque chose à espérer. Et vous pouvez le gagner, cela peut être une occasion joyeuse. «

C’est cet état d’esprit qui explique la remarquable longévité de Hodgson, une carrière managériale s’étalant sur 46 saisons au sein de 20 équipes différentes dans huit pays.

C’est un nomade qui a bouclé la boucle, prenant les commandes du Crystal Palace en septembre 2017 après avoir grandi à un kilomètre de Selhurst Park à Sydenham Road – il se souvient avoir marché au sol quand il était enfant pour assister à des matchs avec son père qui conduisait un bus, Facture.

Malgré l’anecdote d’ouverture, Hodgson est un visiteur réticent à la voie de la mémoire. Beaucoup de son âge y auraient déjà acheté une propriété. Mais Hodgson ne se livre à cette interview exclusive avec ESPN qu’après l’annonce de la semaine dernière, il sera honoré du prix de la contribution exceptionnelle aux London Football Awards du mois prochain.

« Je pense que regarder en arrière est une chose dangereuse à faire de toute façon, parce que les choses semblent toujours mieux de loin », a-t-il expliqué. «Vous repensez à ces premières années, et tout ce que vous n’aimez pas dans votre travail aujourd’hui, vous direz, eh bien, il y a 46 ans, ou il y a 35 ans, ou il y a 23 ans, ce n’était pas comme ça. La réponse est probablement que c’était le cas, vous venez d’oublier et vous venez de choisir de vous souvenir des bons morceaux.

« Je suis très heureux que les gens me jugent digne, mais c’est quelque chose que je ne permets pas d’occuper trop de mon temps. Je préfère vivre beaucoup dans le présent. »

Les près de 50 ans de Hodgson dans la gestion du football ont été guidés par sa philosophie ultime de le prendre un jour et un match à la fois. Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

La vie de Hodgson dans le football n’a pas été sans moments difficiles, mais il y a une sérénité autour de lui ces jours-ci. Palace est bien installé au milieu de la table, 11 points au-dessus de la zone de relégation à la 11e place avec neuf matchs à jouer. Son contrat expire à la fin de la saison et des sources ont déclaré à ESPN que les discussions n’avaient pas encore commencé sur un nouvel accord, mais que le désir de rester dans le présent aide Hodgson à surmonter toute incertitude personnelle.

L’âge moyen d’un manager de Premier League est actuellement de 52,5 ans et quatre d’entre eux, Mikel Arteta, Scott Parker, Graham Potter et Paul Heckingbottom, n’étaient même pas nés lorsque Hodgson s’est assis pour la première fois dans la pirogue. À une époque où la tendance dominante dans le football est vers des managers plus jeunes et plus ouvertement progressistes, Hodgson s’est révélé être un communicateur et un motivateur efficace des hommes de 50 ans plus jeunes.

Ses compétences d’entraîneur ont été particulièrement efficaces au Palace. L’ailier Wilfried Zaha a été jugé trop pénible à Manchester United et a tenté de quitter Palace au moins une fois, mais a joué certains de ses meilleurs matchs de football sous Hodgson. Andros Townsend a relancé sa carrière à Croydon après un échec à Newcastle United. Hodgson a également été un mentor astucieux: il a supervisé la progression d’Aaron Wan-Bissaka de la perspective d’une équipe de jeunes à un arrière droit évalué à 50 millions de livres sterling, qui a fini par rejoindre Man United l’été dernier.

« Cela m’a été rapporté assez fortement [a few years ago] quand j’ai soudain réalisé que les joueurs ne savaient pas qui [former Newcastle, Arsenal and England striker] Malcolm MacDonald l’était « , a déclaré Hodgson. » C’est l’un de ces moments qui ressemble à une épiphanie à certains égards, parce que vous réalisez soudainement, eh bien, pourquoi devraient-ils savoir qui était Malcolm MacDonald? Il a arrêté de jouer avant la naissance de la plupart d’entre eux. Et c’est insensé pour moi d’être surpris qu’ils ne sachent pas qui il est. Cela vous rappelle simplement que vous devez être très prudent ces jours-ci avec vos analogies et les personnes auxquelles vous faites référence.

« Je pense que la gestion humaine est un art en soi. Et cela ne change pas nécessairement grand chose. Les générations changent, la culture des générations change. La seule façon de réussir, si nous travaillons ensemble, nous comprenons qu’il n’y a pas de succès sans travail. Et donc les aspects culturels, ce serait juste une question de pouvoir capter des indices ou des signaux et de ne pas faire trop d’erreurs vraiment graves où vous pourriez couper à travers la culture des gens dans la mesure qu’ils n’aiment pas ça. «

Les premières expériences de Hodgson dans différentes cultures l’ont d’abord conduit à Halmstad, en Suède, en 1976, avant des séjours à Oddevold, Orebro et Malmö avec des arrêts ultérieurs, notamment en Suisse – où il a dirigé l’équipe nationale – l’Inter Milan, l’Udinese et les Émirats arabes unis. Au moment où il est arrivé à Fulham en 2007, Hodgson avait été absent du football anglais pendant 12 ans, remontant à un passage décevant avec Blackburn Rovers. Cependant, il a presque tourné le dos à la direction, avec une offre sur la table de Massimo Moratti, alors président de l’Inter, de devenir directeur technique.

Pourquoi l’a-t-il refusé?

«C’était probablement un réveil à qui je suis», a-t-il dit. « J’ai réalisé que ma force était vraiment le coaching, étant très impliqué avec les joueurs, sur les lignes de front. C’était un réveil au fait aussi que je suis séduit par le fait que, vous savez, l’Italie est un pays fantastique où vivre, et les interviews sont une équipe massive à associer, est-ce que vous confondez cela avec ce que vous voulez vraiment faire, c’est-à-dire être toujours impliqué dans le football. «

Le travail de Hodgson avec l’équipe nationale d’Angleterre s’est soldé par une déception, avec une élimination contre l’Islande lors des 16 derniers de l’Euro 2016, mais il a fait un travail formidable en abaissant l’âge de l’équipe et en apportant de nouvelles idées et analyses pour aider au développement. MIGUEL MEDINA / AFP via Getty Images

Les London Football Awards, organisés par Willow, un organisme de bienfaisance basé à Londres qui aide à collecter des fonds pour financer des journées spéciales pour les jeunes adultes gravement malades âgés de 16 à 40 ans, reconnaissent son travail dans la capitale et le passage de trois ans de Hodgson avec Fulham les a amenés à des hauteurs inimaginables. . [Editor’s Note: James Olley will be on the voting panel for the 2021 London Football Awards.] Après avoir survécu à la relégation le dernier jour de la saison 2007-08, les Cottagers ont terminé septième l’année suivante pour se qualifier pour la Ligue Europa, où ils se sont lancés dans une course époustouflante, perdant la finale en prolongation face à une équipe de l’Atletico Madrid qui comprenait Sergio Aguero, Jose Antonio Reyes, Diego Forlan et David de Gea.

Fulham avait battu les titulaires, le Shakhtar Donetsk, les géants italiens de la Juventus et les champions de Bundesliga Wolfsburg en cours de route – et le tout dans la deuxième campagne européenne du club de leur histoire.

« Ce que les joueurs ont fait mérite le terme » légendaire « si quelque chose va faire cela, parce que c’était tellement loin au-dessus de ce que l’on pouvait vraiment attendre de nous », a déclaré Hodgson. « Petit budget, pas de joueurs chers, beaucoup de joueurs en fait assez tard dans leur carrière – comme Danny Murphy, Damian Duff, Simon Davies et Aaron Hughes. Ils ont montré qu’ils savaient comment jouer le match contre des équipes qui sur papier étaient bien en avance sur nous en ce qui concerne ce qu’ils devraient produire. «

Le succès de Hodgson à Fulham l’a emmené à Liverpool, mais un sort décevant à Anfield – ne remportant que sept des 20 matchs de Premier League dans un contexte plus large d’agitation des fans chez les propriétaires de l’époque, Tom Hicks et George Gillett – ne l’a pas empêché de débarquer en Angleterre. emploi en 2012 après un peu plus d’un an à West Brom. Avec l’Angleterre, il a finalement été jugé sur les résultats du tournoi, réalisant une performance respectable en quart de finale à l’Euro 2012 avant d’être éliminé de la Coupe du monde 2014 en huit jours, avec deux défaites contre l’Italie et l’Uruguay, puis subissant l’humiliation d’un dernier Euro 2016. -16 sortie à vairons, Islande.

Mais le travail que Gareth Southgate a accompli ces dernières années a ses fondements dans le mandat de Hodgson, notamment dans la culture de faire passer des joueurs plus jeunes, mais aussi dans la fourniture d’une infrastructure assurant la continuité en tandem avec la base nationale de St George’s Park.

« Je pense vraiment que cette période entre 2014 et 2016 a été un tournant pour l’Angleterre », a-t-il expliqué. «C’était un effort conscient que tout le monde a décidé de faire, que même si nous pourrions lancer quelques personnes dans des matches pour lesquels ils n’étaient pas tout à fait prêts parce que c’était un peu tôt dans leur carrière, il a été décidé que c’était le bon. chose à faire pour le bien à long terme de la nation et je suis donc convaincu que nous avons fait ce qu’il fallait à cet égard.

En 2010, sous la direction du prédécesseur de Hodgson, Fabio Capello, l’Angleterre a nommé sa plus ancienne équipe de Coupe du monde de l’histoire, avec une moyenne d’âge de près de 29 ans. À l’Euro 2016, Hodgson a sélectionné la plus jeune équipe d’Angleterre pour un championnat d’Europe, avec une moyenne d’âge de moins de 26 ans.

« Il n’a jamais été question de crédit », a-t-il déclaré. «C’était un travail, vraiment, c’est comme ça que je pensais que le travail devait être fait à l’époque. Ce avec quoi nous avons vraiment commencé, ce sont deux choses que je pense que la FA a exceptionnellement bien poursuivies. Je pense que nous avons examiné attentivement nos réunions et y avons impliqué des joueurs plus dans un style de rugby que le style de gestion précédent qui consiste essentiellement à dire que les joueurs entrent dans la salle, ils s’assoient et écoutent ce que vous avez à dire, puis ils sortent et vous n’avez pas une bonne idée de l’endroit où ils ‘ai pris à bord ou pas.

« Je pense que nous avons laissé au moins une sorte d’héritage à cet égard. »

La plus longue période d’abandon de la direction de Hodgson est survenue après avoir quitté son poste en Angleterre, ce qui a pris 15 mois avant de signer pour Palace. Ils avaient perdu leurs quatre premiers matchs de la saison 2017-18 sous Frank de Boer, puis Hodgson a été battu lors de ses trois premiers matches.

Aucune équipe n’avait jamais évité la relégation de la Premier League après avoir perdu ses sept premiers matchs, mais le moment où il a convaincu les joueurs de ses méthodes est venu avec une victoire 2-1 sur Chelsea, alors championne.

Ils ont ensuite enregistré leur meilleur total de points en Premier League en 2018-19 et ont évité en toute sécurité d’être entraînés dans une relégation depuis. Hodgson fait remonter tout cela à cette victoire de Chelsea.

« Les joueurs ont peut-être pu comprendre ce qu’on leur demandait de faire et ce que nous proposions pour nous aider à sortir de leur situation », a-t-il déclaré.

« Peut-être que ce n’était pas si stupide et cela valait la peine de persévérer. Ce jour fatidique où nous avons joué à Chelsea a été le catalyseur et nous pourrions dire ‘nous pensions que cela pourrait nous permettre de gagner et de regarder, c’est vrai.' »

Cette croyance en la prochaine victoire, encore une fois. Pour Hodgson, cela traverse tout ce qu’il fait.