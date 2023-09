Ce qui manque aux investisseurs vendant Oracle sur son trimestre mixte, guide inférieur

Les actions d’Oracle (ORCL) ont chuté de plus de 9 % lundi soir après que l’éditeur de logiciels d’entreprise a annoncé un premier trimestre mitigé pour l’exercice 2024, qui a montré une croissance robuste des services cloud, compensée par des chiffres tièdes dans certaines des parties traditionnelles de son activité. Un chiffre d’affaires budgétaire plus faible que prévu pour le deuxième trimestre a également été à l’origine de la pression accrue exercée sur le titre lors des échanges en dehors des heures d’ouverture. Le chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal – les trois mois clos le 31 août – a augmenté de 9 % sur un an pour atteindre 12,45 milliards de dollars, soit légèrement en deçà de l’estimation consensuelle des analystes de 12,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv. Le bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,19 $ a augmenté de 16 % par rapport à l’année dernière et a dépassé les 1,15 $ prédits par les analystes. ORCL depuis le début de l’année améliore les performances d’Oracle depuis le début de l’année Bien que ce ne soit pas le trimestre et les prévisions que nous recherchions, en partie à cause de certains vents contraires chez Cerner (une société de dossiers médicaux électroniques pour laquelle Oracle a payé 28,3 milliards de dollars en 2022), le résultat pourrait être un exemple de cas où il est plus Il est important de se concentrer sur ce que dit l’entreprise sur l’orientation à long terme de l’entreprise plutôt que de se concentrer sur quelques points de pourcentage. Par exemple, Oracle a fourni des commentaires optimistes sur les dépenses en intelligence artificielle pour ses offres cloud de deuxième génération, nous encourageant à rester optimistes sur le nom à long terme. Les attentes du marché autour du trimestre d’Oracle se sont renforcées dans le rapport de lundi, en partie grâce à deux mises à niveau par de grandes sociétés de Wall Street au cours des deux dernières semaines, des recommandations qui ont aidé les actions à clôturer la séance de négociation régulière à un niveau proche de leur plus haut historique. en juin. Même si l’absence de chiffre d’affaires n’a pas aidé Oracle à franchir la barre haute et qu’un certain relâchement des prévisions a provoqué une nouvelle chute du titre, nous en avons suffisamment entendu parler lors de la conférence téléphonique post-bénéfice pour rester positifs sur les fondamentaux alors que le géant de la technologie se développe dans son exercice financier. Objectifs financiers 2026. Oracle a déclaré lors de sa Journée des analystes financiers en octobre 2022 qu’il visait 65 milliards de dollars de chiffre d’affaires organique total, 45 % de marges opérationnelles (y compris Cerner) et une croissance annuelle du BPA de plus de 10 % pour l’exercice 2026. L’une des raisons pour lesquelles nous pensons qu’Oracle atteindra ces chiffres représentent la quantité de nouvelles affaires qu’elle génère et continuera de générer grâce à l’IA générative. Tout a commencé dans le communiqué de presse, avec le président et directeur technique Larry Ellison déclarant : « À partir d’aujourd’hui [Monday], les sociétés de développement d’IA ont signé des contrats pour acheter plus de 4 milliards de dollars de capacité dans le Gen2 Cloud d’Oracle. C’est deux fois plus que ce que nous avions réservé à la fin du quatrième trimestre, le trimestre qui a terminé l’exercice 2023. Ensuite, la PDG Safra Catz a fait écho à l’optimisme dès le début de la conférence téléphonique lorsqu’elle a déclaré que « la dynamique des clients continue de croître ». construire. Cet élan se transforme en réservations, et cela me donne la certitude que la croissance annuelle de notre chiffre d’affaires continuera à s’accélérer à l’avenir. « Nous attribuons la faiblesse de la croissance des revenus à une certaine irrégularité d’un trimestre à l’autre. Bien sûr, nous écouterons l’événement Oracle CloudWorld de la semaine prochaine pour plus de détails sur le partenariat et la réunion des analystes financiers associée pour voir si la direction peut restaurer la confiance. Avec des actions négociées à moins de 22 fois les bénéfices, nous continuerons de détenir Oracle comme l’un des bénéficiaires d’IA les moins chers du marché. Nous avons commencé notre position dans Oracle le 15 août et l’avons renforcée trois jours plus tard. Si le mouvement en dehors des heures d’ouverture se poursuit mardi, le cours de l’action se situera autour de notre base de coût. Pendant que nous envisageons notre prochain mouvement, cela pourrait être le genre de baisse qui vaut la peine d’être achetée si vous n’êtes pas déjà en bourse. Commentaire trimestriel Les revenus trimestriels totaux des services cloud et du support de licences (voir la section Segments des bénéfices ci-dessus ont augmenté de 12 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars, grâce aux applications cloud stratégiques, à la base de données autonome et à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ce segment représente désormais environ les trois quarts du chiffre d’affaires total d’Oracle, une caractéristique importante car il s’agit d’un flux de revenus hautement prévisible et hautement rentable. À mesure que l’activité se développe et devient une part importante du gâteau Oracle, les marges augmentent et les flux de trésorerie augmentent. À ce stade, Les marges opérationnelles ajustées ont augmenté de 150 points de base (comme le montre la section À l’échelle de l’entreprise). Le chiffre d’affaires total du cloud, à l’exclusion de Cerner, a augmenté de 29 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4 milliards de dollars, et avec Cerner inclus, le chiffre d’affaires total du cloud a également augmenté de 29 % à 4,6 milliards de dollars, réparti avec un chiffre d’affaires de l’infrastructure en tant que service (IaaS) en hausse de 64 % en monnaie constante pour atteindre 1,5 milliard de dollars et un chiffre d’affaires du logiciel en tant que service (SaaS) en hausse de 17 % à 3,1 milliards de dollars. L’activité IaaS d’Oracle croît beaucoup plus rapidement que ses pairs comme Microsoft Azure, Amazon Web Services. , et Google Cloud, propriété d’Alphabet. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est plus petit et donc moins victime de la loi des grands nombres. Cependant, la direction d’Oracle vante également des avantages en termes de performances, de coûts et de sécurité. Oracle a remporté plusieurs clients au cours du trimestre, notamment la startup d’IA Cohere et des sociétés plus établies telles que First Solar, Johnson Controls et MGM Resorts. Oracle parvient notamment à réduire les coûts de ses centres de données en les automatisant. « Nos centres de données sont 100 % automatisés. Ils se configurent eux-mêmes. Ils se gèrent eux-mêmes. Nous n’avons pas beaucoup de main d’œuvre. Maintenant, cela nous permet d’économiser énormément d’argent, et beaucoup de coûts de main d’œuvre sont économisés. Mais le plus grand avantage est « Si vous n’impliquez pas d’êtres humains, vous n’avez pas de travail humain, vous n’avez pas d’erreurs humaines. Vous n’avez pas d’erreurs. Vous pouvez assurer la sécurité », a expliqué Ellison lors de l’appel. L’offre est l’un des gardiens potentiels qui permettent à Oracle de débloquer davantage de croissance. L’entreprise a déclaré que son plus grand défi à l’heure actuelle était de construire des centres de données suffisamment rapidement pour répondre à la demande. Compte tenu de la demande constatée par Oracle et de ce qu’il pense avoir en préparation, Oracle s’attend à ce que les dépenses en capital au cours de l’exercice en cours 2024 soient similaires au chiffre de l’année dernière, qui était d’environ 8,7 milliards de dollars. Cela implique qu’Oracle dépensera près d’un demi-milliard de plus que les 8,3 milliards de dollars attendus par le consensus. Le guide d’Oracle pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, plus faible que prévu, a provoqué une deuxième baisse des actions après la cloche de clôture de lundi. Katz a déclaré que le chiffre d’affaires total, y compris l’acquisition de Cerner, devrait croître de 5 à 7 % en dollars américains au taux de change de lundi, ce qui implique un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars. Ce chiffre implicite est inférieur aux attentes d’environ 13,28 milliards de dollars, ce qui refléterait une croissance d’environ 8,2 % sur un an. Il s’agit d’une déception par rapport aux commentaires antérieurs de la direction concernant l’accélération des revenus pour l’année, mais Catz a déclaré lundi soir qu’il pourrait y avoir de légères fluctuations d’un trimestre à l’autre. En outre, Oracle accélère la transition de Cerner vers son cloud, ce qui entraînera des obstacles à court terme à son taux de croissance alors que les clients passent des achats de licences aux abonnements cloud. Si vous faites abstraction de Cerner, pour avoir une vision plus précise de la croissance de l’activité principale, le chiffre d’affaires total devrait augmenter de 8 à 10 %. Dans le cadre de ce chiffre, Oracle s’attend à ce que les revenus du cloud augmentent de 29 % à 31 %, ce qui, à mi-parcours, est à peu près stable par rapport au premier trimestre. Du côté des bénéfices, Oracle s'attend à ce que le BPA ajusté augmente de 7 à 11 % sur un an, pour se situer entre 1,30 et 1,34 dollar. Ce point médian de 1,32 $ est légèrement inférieur à l'estimation consensuelle de 1,34 $. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long ORCL, MSFT, AMZN, GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un panneau est affiché devant le siège d’Oracle le 13 juin 2022 à Redwood Shores, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images