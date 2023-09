Ce qui manque à l’AC Milan après une semaine difficile pour les Rossoneri

Cela a été une semaine difficile pour les Rossoneri alors que les supporters se demandent ce qui manque à l’AC Milan sur le terrain.

Lors du match contre Newcastle United, les Rossoneri sont repartis avec ce qui semble les mains vides, tandis que les Magpies ont conservé leur cage inviolée et ont ramené un point précieux à Tyneside. Après avoir été humilié 5-1 lors du derby de Milan ce week-end, la première rencontre de l’AC Milan en UEFA Champions League en 2023-24 pourrait se résumer dans une déclaration souvent utilisée : « Il ne manquait qu’un but ».

D’un point de vue purement axé sur les résultats, ce n’était pas la meilleure façon de lancer ce qui promet d’être un groupe très exigeant. D’autant plus que le Paris Saint-Germain s’est déjà imposé comme premier favori avec sa victoire 2-0 sur le Borussia Dortmund.

L’AC Milan s’en est approché mais il manquait quelque chose

L’entraîneur Stefano Pioli pourrait tirer beaucoup d’encouragement de cette performance et l’utiliser comme tremplin pour de futurs succès. Le problème est que certains domaines d’amélioration nécessitent une attention particulière.

La défaite 5-1 contre l’Inter le week-end dernier a secoué les vainqueurs de la Serie A 2021-22 pour diverses raisons. Tout d’abord, cela semblait mettre en évidence l’imprévisibilité de la défense, suspecte après les matchs hors-concours de l’année dernière et de cet été.

Face aux Nerazzurri, qui ont exposé à plusieurs reprises un Milan en transition, l’équipe a fait figure d’amateurs pendant toute la durée du match. De plus, chaque fois que les joueurs de Simone Inzaghi avançaient, ils semblaient avoir de bonnes chances de marquer.

Absent de l’AC Milan : remédier aux problèmes offensifs

L’AC Milan doit s’adresser à une star qui a tellement de potentiel inexploité : Rafael Leão. Avec le poids des attentes sur ses épaules en tant que meilleur joueur de l’AC Milan et l’un des rares véritables changeurs de jeu, il ne doit pas décevoir.

Il était le meilleur pari de Pioli pour obtenir les trois points en première mi-temps contre Newcastle. Le Portugais est encore au début de la vingtaine et s’est régulièrement amélioré statistiquement au cours des dernières saisons. Cependant, ses erreurs et les changements ultérieurs de son langage corporel sont souvent très révélateurs.

L’ailier de 24 ans doit prendre conscience de ses nouvelles responsabilités de leadership et du poids qui lui incombe pour réaliser des jeux qui changent la donne.

Par ailleurs, on ne peut pas parler des difficultés offensives des Rouge et Noir cette saison sans évoquer Olivier Giroud.

Avec quatre buts en cinq matchs toutes compétitions confondues, les statistiques montrent qu’il est jusqu’à présent le meilleur buteur de l’équipe. Mais la statistique inquiétante est qu’un seul de ces buts a été marqué lors d’un match régulier et les autres sont le résultat de penaltys. Les connaissances du vétéran et ses finitions cliniques normales peuvent être utiles, mais il ne faut pas non plus abuser de ce terme.

Leçon importante à apprendre

Après le résultat décevant du Derby della Madonnina, il était crucial de voir l’équipe de Pioli dominer et générer plusieurs occasions de but contre Newcastle.

La domination évidente affichée sur le terrain a fait de la victoire la seule issue appropriée. Il manquait cependant aux Rossoneri un ingrédient clé : un objectif.

Pour jouer en UEFA Champions League, il faut capitaliser sur les opportunités, marquer des buts et permettre aux autres équipes de votre groupe de rattraper leur retard. Au lieu de cela, l’AC Milan pourrait avoir une bataille difficile après seulement quatre ou cinq matchs.

Photo de : IMAGO & Beautiful Sports