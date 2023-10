Ce qui la rend « la plus heureuse » après la séparation de Tom Brady – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Gisele Bundchen43 ans, aime sa vie à Miami, en Floride et a révélé ce qui la rend la plus « heureuse » en y vivant, dans une nouvelle interview avec PERSONNES. Le magnifique mannequin, qui s’est séparé de Tom Brady46 ans, il y a presque un an, vit dans la ville populaire avec leurs deux enfants, Benjamin13, et Viviane10 ans, et a qualifié l’expérience de « agréable », ajoutant que c’est le soleil qui la fait vraiment sourire.

«J’adore le soleil. [Wherever] le soleil est, je me sens toujours la plus heureuse », a-t-elle déclaré au point de vente. « Le soleil, ça fait du bien. Les gens disent : « Oh, il fait tellement chaud », mais je dis : « J’adore ça ». J’aime la chaleur.

« [Someone once asked,] « Quel est votre meilleur traitement de bien-être ? » et je dis : « La nature est mon meilleur traitement de bien-être » », a-t-elle poursuivi. « Juste sentir le soleil, plonger dans l’océan, courir sur le sable et sentir l’herbe sous mes pieds. »

Gisele est connue pour être active en plein air et a été aperçue à plusieurs reprises récemment en train de monter à cheval et plus encore avec ses enfants. Elle a également fait des promenades en plein air avec ses enfants par temps froid. « Le simple fait d’être dans la nature vous donne de l’énergie », a-t-elle expliqué. « Cela vous fait simplement du bien. »

Les derniers commentaires de Gisele sur la vie à Miami surviennent après qu’elle a partagé de rares photos de famille lors de vacances dans son pays natal, le Brésil, le mois dernier. L’une des photos la montrait en train de passer du temps devant la célèbre statue du Christ Rédempteur et une autre montrait ses parents, Vanie et Valdir, passer du temps avec elle et ses deux enfants. « Toujours dans mon cœur et dans mes prières », a-t-elle écrit en anglais et en espagnol dans la légende des photos.

Alors que Gisèle continue de vivre sa vie dans le nouveau rôle de mère célibataire, elle a accepté tout ce que cela implique. Elle avait précédemment admis ne rien regretter dans sa vie, même la séparation d’avec Tom. « Je regarde ma vie et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement », a-t-elle déclaré. CBS News dimanche matin en septembre. « Je n’aurais pas d’autre vie. S’ils me demandent : « Peux-tu changer quelque chose dans ta vie », je ne changerai absolument rien. »