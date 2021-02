Ce qui est vraiment en jeu dans un divorce Kim Kardashian-Kanye West

Dressler a poursuivi: « Une scission améliore sa marque … Une femme autonome, en particulier une célébrité, au cœur de toute marque est un atout en or. » Et à son avis, Kim a montré un côté impressionnant d’elle-même dans la façon dont elle a géré le maelström médiatique entourant ses problèmes avec, et éventuellement sa séparation avec Kanye.

«Si elle continue à gérer la scission avec finesse, sa marque – caractère, histoire et offres de produits – n’en sera que améliorée», a déclaré Dressler. «Je m’attends à ce que ses derniers intérêts pour la politique, le droit et les questions de bien-être lui ouvrent encore plus d’opportunités de marque.

Alors que Yeezy a une clientèle dévouée et a réalisé 1,3 milliard de dollars de ventes en 2019, Berg de Forbes entreprises que Kim a le nom de marque le plus fort pour le moment. «Il y a plus de Kardashians que de Kanye Wests, et ils ont chacun des efforts commerciaux fructueux, et ils ne vont nulle part», dit-elle. «Si quoi que ce soit, je pense que Kanye West pourrait souffrir un peu. Je pense qu’une grande partie de la marque Yeezy a été soutenue par Kim, et elle est plus forte sur les réseaux sociaux. Elle a une plus grande présence en ce moment, au moins que Kanye West . Donc ce sera vraiment intéressant de voir à quel point il est actif, à quel point il est public. Et puis, ce qui se passe avec Yeezy à partir de là. «

Quant à savoir quoi faire avec KKW Beauty, W représentant évidemment West, Dressler avait des idées en ce qui concerne un nouveau logo créatif ou même un changement de nom – mais évidemment, comme toutes les autres décisions qui changeront la vie qu’elle a prises ces derniers temps, seront entièrement jusqu’à ce que Kim pense être juste.