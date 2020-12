WASHINGTON (AP) – Après de nombreux rebondissements et des mois d’inaction, l’optimisme se construit enfin à Washington pour une facture d’aide COVID-19 qui soulagerait les entreprises, les chômeurs, les écoles et les prestataires de soins de santé, entre autres en difficulté en raison de la charge de travail. sont des pics.

Sous la pression des modérés des deux partis, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont entamé des négociations de fin de partie dans l’espoir de combiner un programme de secours de moins de 1 billion de dollars, selon toute vraisemblance, moins de 1 billion de dollars avec un projet de loi de dépenses omnibus distinct de 1,4 billion de dollars. . Le duo était les architectes de la loi CARES de 1,8 billion de dollars, le projet de loi de secours historique adopté en mars.

Le succès n’est pas certain et des différences considérables subsistent sur des éléments tels que l’aide aux États et aux gouvernements locaux, les protections en matière de responsabilité pour les entreprises et les universités qui rouvrent pendant la pandémie et la question de savoir s’il faut émettre une deuxième série de paiements directs de 1200 dollars à la plupart des Américains.

Mais le renouvellement des allocations de chômage qui arriveront bientôt à expiration, la fourniture d’une deuxième série de subventions de «protection contre les chèques de paie» et le financement pour distribuer des vaccins sont des paris sûrs à inclure dans tout accord.

Voici les principaux problèmes des pourparlers de secours sur le COVID-19.

___

AVANTAGES SANS EMPLOI

La loi CARES a créé une prime de chômage COVID-19 de 600 $ par semaine, qui a soutenu les revenus des ménages et la demande des consommateurs pendant les fermetures de printemps. Il a expiré fin juillet et les républicains sont contre son renouvellement. La loi CARES a également permis des semaines supplémentaires de paiements de chômage en cas de pandémie d’urgence au niveau des prestations régulières – qui sont elles-mêmes sur le point d’expirer, le 31 décembre. Tout accord étendra à coup sûr les prestations d’urgence et un cadre de compromis bipartisan qui aidera à guider les pourparlers appelle à restaurer la moitié de l’avantage du bonus, ou 300 $ par semaine de plus.

___

SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES

Une autre chose sûre est une réautorisation du programme de protection des chèques de paie, également établi par la loi CARES, pour donner une deuxième série de subventions aux entreprises en difficulté à travers la pandémie et apporter d’autres modifications au programme, qui bénéficie d’un soutien bipartisan mais est particulièrement vénéré par les républicains. . Les fonds PPP restants provenant de deux injections printanières dans le programme couvriraient près de la moitié des quelque 300 milliards de dollars de coût.

L’histoire continue

___

PAIEMENTS DIRECTS

Le président Trump soutient depuis longtemps une autre série de paiements directs de 1200 dollars à la plupart des Américains, sous réserve de plafonds de revenu qui rendent les contribuables de la tranche supérieure inéligibles. Les démocrates de la Chambre soutiennent l’idée, mais elle est impopulaire auprès de nombreux républicains du Sénat et a été exclue d’un plan de GOP du Sénat réduit. Un projet de loi bipartite de la Sens. Susan Collins, du R-Maine et d’autres, exclut également les paiements directs, et leur coût pouvant atteindre 300 milliards de dollars pourrait les rendre trop chers pour être inclus dans le programme de fin d’année, bien que des législateurs allant d’Alexandrie Ocasio-Cortez, DN.Y., au sénateur Josh Hawley, R-Mo., Poussent à les conserver.

___

ÉTAT ET GOUVERNEMENTS LOCAUX

C’est l’une des questions les plus délicates des pourparlers – une autre série d’aide aux États et aux gouvernements locaux qui suivra un versement de 150 milliards de dollars ce printemps. C’est une priorité absolue de Pelosi et d’autres démocrates, mais elle est opposée par de nombreux républicains, qui préviennent qu’elle renflouerait des États dirigés par des démocrates comme la Californie et New York. Trump n’aime pas non plus l’idée, mais les demandes d’argent de Pelosi ont été réduites par rapport aux montants antérieurs approchant le billion de dollars. Les pertes de revenus dues au COVID-19 n’ont pas été aussi importantes qu’on le craignait. Mais les petites localités exclues de la première tranche de paiements sont avides de financement. Un plan approuvé par les modérés fournirait 160 milliards de dollars.

___

BOUCLIER DE RESPONSABILITÉ

Les entreprises qui rouvrent pendant la pandémie cherchent depuis des mois un bouclier contre les poursuites pour négligence pour les épidémies de COVID-19. McConnell est le soutien le plus puissant de l’idée et il a rédigé des protections radicales contre les poursuites judiciaires pour les entreprises, les universités et d’autres organisations. Le puissant lobby des avocats de première instance – qui détient toujours une grande influence auprès des démocrates – s’y oppose, et les craintes de McConnell d’une vague de poursuites liées au COVID ne se sont pas matérialisées. Les membres vétérans du Comité judiciaire du Sénat Dick Durbin, D-Ill., Et John Cornyn, R-Texas, ont été suppléés pour négocier la question, signe que les pourparlers sont à un stade sérieux.

___

BOUTS

De nombreux articles plus petits sont mûrs pour être inclus, y compris 10 milliards de dollars pour le service postal, un accord de plus de 20 milliards de dollars ajoutant une aide alimentaire recherchée par les démocrates et des subventions agricoles favorisées par les républicains, plus de 100 milliards de dollars de financement pour les écoles cherchant à rouvrir, ainsi qu’un financement. pour la garde d’enfants, Amtrak, les systèmes de transport en commun et les fournisseurs de soins de santé.

___ ‘

Cette version de l’histoire corrige qu’Ocasio-Cortez est de New York.