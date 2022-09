Pour les employés du gouvernement fédéral partout au Canada, le lundi 19 septembre sera un jour férié et un jour de deuil national alors que les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu au Royaume-Uni.

“Nous avons… choisi d’aller de l’avant avec un jour férié fédéral lundi”, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse mardi matin au Nouveau-Brunswick.

«Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour essayer de voir que nous sommes alignés là-dessus. Il reste encore quelques détails à régler, mais il sera important de déclarer une opportunité pour les Canadiens de faire le deuil lundi. “

Certaines provinces et territoires, dont les quatre provinces de l’Atlantique, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Nunavut et le Yukon, désignent également le lundi comme jour férié pour certains travailleurs.

Cela signifie qu’une variété de services fédéraux, provinciaux et autres à travers le pays ne seront pas disponibles lundi alors que les travailleurs rendent hommage à feu la reine.

Voici ce qui sera ouvert et fermé au Canada le 19 septembre.

À L’ÉCHELLE NATIONALE

Dans tout le pays, tout service doté d’employés fédéraux sera indisponible car ces employés observent le congé unique. Cela comprend tous les bureaux de Services Canada. Postes Canada observera également le jour férié, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de livraison de courrier et que les bureaux de Postes Canada seront fermés le 19 septembre.

Les banques et autres services et entreprises sous réglementation fédérale resteront ouverts, à moins qu’ils ne choisissent de fermer. Bien que le 19 septembre ne soit pas un jour férié, les entreprises partout au pays peuvent toujours choisir de reconnaître le jour de deuil, il est donc préférable de vérifier à l’avance et de confirmer si vous n’êtes pas sûr qu’il sera ouvert ou non.

LE YUKON

Toutes les écoles publiques du territoire, de la maternelle au postsecondaire, fermeront. Les services et bureaux territoriaux destinés au public fermeront également.

Le gouvernement du Yukon encourage les employeurs et les organisations du secteur privé et les autres paliers de gouvernement à « observer le Jour de deuil national d’une manière qui convient à leurs employés et à leurs activités », de sorte que certains services municipaux et entreprises privées pourraient également choisir de fermer.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Les services du gouvernement provincial et la plupart des sociétés d’État de la Colombie-Britannique seront fermés, ainsi que toutes les écoles publiques de la maternelle au postsecondaire.

Le premier ministre John Horgan a déclaré que la province encourageait les employeurs du secteur privé « à trouver un moyen de reconnaître ou de refléter la journée d’une manière qui convient à leurs employés ».

MANITOBA

Tous les services et bureaux gouvernementaux non essentiels, y compris les emplacements des services provinciaux, seront fermés pour la journée.

Les écoles, les garderies et le système de santé continueront de fonctionner comme d’habitude. Le jour férié ne s’applique pas aux entreprises et aux employeurs du secteur privé, mais certains peuvent choisir de fermer.

NUNAVUT

Tous les bureaux et agences du gouvernement du Nunavut seront fermés lundi.

Le gouvernement n’a pas annoncé la fermeture d’écoles publiques sur le territoire, mais il invite les entreprises privées et les employeurs à fermer à l’occasion de la fête, s’ils le souhaitent.

CANADA ATLANTIQUE

Les bureaux du gouvernement provincial et les écoles publiques fermeront en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que tous les services réglementés par la province.

Les garderies réglementées en Nouvelle-Écosse seront également fermées, mais les services de soins de santé, les rendez-vous et les procédures se poursuivront comme prévu.

En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, le jour férié sera facultatif pour les entreprises et les employeurs du secteur privé, de sorte que certaines entreprises pourraient choisir de fermer.



Avec des fichiers de Spencer Van Dyk de CTVNews.ca et de Stephen Wentzell de CTVNewsAtlantic.ca