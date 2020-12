BOUTEILLES

Dan Murphy

Jour de Noël – La plupart des magasins sont fermés (consultez le site Web de Dan Murphy pour les exceptions)

Boxing Day – tous les magasins sont ouverts

BWS

Jour de Noël – tous les magasins sont fermés à l’exception des magasins au volant en SA et à Victoria

Boxing Day – la plupart des magasins sont ouverts

Liquorland

Jour de Noël – Tous les magasins sont fermés

Boxing Day – Tous les magasins sont ouverts sauf Turramurra Plaza à Sydney et Victoria Square à Melbourne

MAGASINS:

Tous les magasins BWS sont fermés le jour de Noël à l’exception des magasins avec service au volant en SA et à Victoria

Myer

Jour de Noël – Tous les magasins sont fermés

Boxing Day – Tous les magasins ouvrent avec des heures d’ouverture variables

Ville de Melbourne de 6 h à 23 h

Sydney City 6h-23h

Chatswood 7h-20h

Perthy City de 8 h à 18 h

Adélaïde 8h-17h

SUPERMARCHÉS

Woolworths

Jour de Noël – Tous les magasins sont fermés

Boxing Day – Tous les magasins ouvrent de 8 h à 18 h dans la Nouvelle-Galles du Sud, ACT, Victoria et Tasmanie et en Australie-Occidentale, à l’exception des magasins du métro Esperance et Perth.

Tous les magasins NT ouvrent de 8 h à 20 h sauf Gove

En Australie-Méridionale, tous les magasins ouverts sont sauf les magasins Millicent et Adelaide métropolitains qui sont ouverts de 9h à 17h

Tous les magasins ouverts dans le Queensland à l’exception de Weipa, Mission Beach, Mount Isa, Ayr, Bowen, Charters Towers, Proserpine, Blackwater, Childers, Pittsworth, Chinchilla, Kingaroy et Roma

Un barista sert un client au café Eeffoc à Prahran, Melbourne en juillet

Coles

Jour de Noël – Tous les magasins sont fermés

Boxing Day – Tous les magasins ouverts en Nouvelle-Galles du Sud à l’exception de Smithfield

Tous les magasins ouverts à ACT, en Tasmanie et à Victoria à l’exception de Little Knox

Tous les magasins ouvrent en SA de 9h à 17h et dans le Queensland de 9h à 18h sauf Ayr, Mt Isa & Goondiwindi; certains magasins ouverts de 7h à 21h

Dans WA, les heures d’ouverture des magasins régionaux peuvent varier, mais le métro de Perth est ouvert de 8 h à 21 h

Tous les magasins sont ouverts le lendemain de Noël dans les NT de 8h à 20h

Des acheteurs dans un supermarché Woolworths à Avalon Beach au milieu de l’épidémie de COVID-19 sur les plages du nord de Sydney

DÉTAILLANTS

Kmart

Les magasins sélectionnés seront fermés le lendemain de Noël et ouverts 24 heures sur 24 le 26 décembre.



Figtree, Warriewood, Sylvania, Pagewood, Shellharbour, Waratah, Gorokan, Glendale, Erina, Campbelltown, Casula, Narellan, Blacktown, Mt Druitt, Penrith et Broadway.

Tous les autres magasins seront fermés le jour de Noël et ouverts de 8h à 20h le lendemain de Noël

Grand W

Tous les magasins sont fermés le jour de Noël

Tous les magasins ouvrent le lendemain de Noël à l’exception de Kingaroy dans le Queensland qui est fermé

Cible

Tous les magasins sont fermés le jour de Noël

Tous les magasins sont ouverts à l’exception de Bowral et Katoomba en NSW et Murgon, Longreach, Ayr, Charters Towers, Bowen, Goondiwindi, Roma et Chincilla dans le Queensland

Bunnings

Tous les magasins sont fermés le jour de Noël

Tous les magasins ouverts le lendemain de Noël

PUBS ET BARS

Les bars et pubs sont soumis à des restrictions sur leurs heures de négociation le jour de Noël. Sur la photo, les clients profitent d’un dîner dans le café en plein air du College Lawn Hotel à Prahra

Les pubs sont autorisés à ouvrir dans certains États, avec des horaires plus limités, mais bonne chance pour trouver une pinte car la grande majorité choisit de rester fermée.

NSW – Les sites en dehors des plages du nord sont ouverts mais doivent respecter la règle d’une personne par quatre mètres carrés

Les lieux d’accueil dans la zone du gouvernement local de Northern Beaches doivent rester fermés et ne peuvent fournir que de la nourriture et des boissons à emporter

VICTORIA

Le jour de Noël – Les bars et pubs ne peuvent pas vendre d’alcool

Boxing Day – Les heures de négociation ordinaires s’appliquent de 9h à 23h

QUEENSLAND Les bars peuvent vendre de l’alcool de 10h à minuit avec un repas le jour de Noël

Boxing Day – Les heures normales de négociation s’appliquent de 10h à 12h

AUSTRALIE OCCIDENTALE Le jour de Noël – Les bars peuvent vendre de l’alcool de midi à 22 heures avec un repas.

Boxing Day – 10h à 12h

TERRITOIRE DU NORD La vente d’alcool à emporter le jour de Noël est interdite.

Les bars et restaurants peuvent vendre de l’alcool entre 11h et 21h avec un repas complet.