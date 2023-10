Ce qui est gagné et perdu dans les partenariats privé-public entre les collèges de l’Ontario

Remarque : Il s’agit de la deuxième partie d’une série de CBC Sudbury sur les étudiants internationaux. Vous pouvez lire la première partie ici.

Harpreet Singh et Simran Singh obtiendront bientôt un diplôme d’un programme de commerce du Northern College et, bien que le campus principal de l’école se trouve à Timmins, en Ontario, ils n’ont jamais visité la ville et n’y connaissent personne.

Les deux hommes devraient terminer toutes leurs études dans le sud de l’Ontario, voyageant entre Brampton et Scarborough, dans la banlieue de Toronto, où ils vivent et étudient respectivement.

Leurs cours collégiaux publics sont dispensés par Pures, un partenaire privé du Northern College.

Ces ententes entre collèges de différentes régions de l’Ontario soutiennent les livres des établissements du nord de la province. Par exemple, les revenus des programmes pour étudiants internationaux représentent près de 60 pour cent des revenus totaux du Northern College.

Harpreet et Simran aiment tous deux leurs cours et leurs professeurs, et envisagent de travailler comme chauffeurs de camion après l’obtention de leur diplôme.

Les étudiants d’un autre collège privé voisin partagent une histoire similaire.

Khushdeep Sharma, Guneet Singh Bhullar et Saksham Sharma, de gauche à droite, étudient sur le campus partenaire privé du Canadore College, géré par le Stanford College, dans la région du Grand Toronto. (Aya Dufour/CBC)

Guneet Singh Bhullar, Saksham Sharma et Khushdeep Sharma obtiendront bientôt des diplômes en commerce du Canadore College de North Bay, qui offre le programme de commerce sur le campus privé du Stanford College à Toronto.

Tous trois rêvent de démarrer leur propre entreprise de rénovation après avoir obtenu leur diplôme.

Grâce à leurs diplômes collégiaux publics, ils pourront demander un permis de travail postdiplôme et, s’ils jouent bien leurs cartes, ils pourront éventuellement demander la résidence permanente.

Mais il n’y a aucune garantie.

Un récent rapport du Sénat du Canada souligne que le nombre d’étudiants internationaux admis au Canada a explosé au cours de la dernière décennie, alors que le nombre de places de résidence permanente dans les programmes d’immigration traditionnels n’a pas augmenté.

En d’autres termes, les chiffres ne correspondent pas.

Pour que les rêves entrepreneuriaux de ces étudiants se réalisent, ils devront se tailler une place dans un processus devenu de plus en plus compétitif.

Leur réussite ou non à rester au Canada dépendra de leur âge, de leurs compétences linguistiques, de leur domaine de travail et de leurs années d’expérience.

Mais s’ils avaient étudié sur le campus principal de leur collège dans le nord de l’Ontario, où leur diplôme a été délivré, leur parcours vers la résidence permanente aurait pu être différent.

Un diplôme nordique sans expérience nordique

Don Curry est consultant en immigration à North Bay. La majeure partie de son activité provient d’étudiants internationaux qui fréquentent le Collège Canadore, dont le campus principal est situé à proximité.

Il est basé dans l’une des cinq villes répertoriées dans le Programme pilote d’immigration rurale et du Nord (RNIP), qui accorde des centaines de résidences permanentes aux nouveaux arrivants qui travaillent et souhaitent vivre à North Bay, Timmins, Sudbury, Sault Ste. Marie et Thunder Bay.

« C’est le programme dans lequel nous mettons tout le monde », a déclaré Curry.

Il a déclaré que ses clients viennent souvent vers lui avec l’impression qu’ils passeront par le programme Entrée express pour tenter d’obtenir la résidence permanente.

« Je dis : ‘Oh non, non. Vous ne voulez pas d’Entrée express’. Vous seriez en concurrence avec des centaines de milliers de personnes. Avec le RNIP, vous n’êtes en concurrence qu’avec des centaines. »

Mais le programme les oblige à vivre et travailler dans l’une des villes éligibles, ce qui rend la tâche plus délicate pour les milliers d’étudiants internationaux qui fréquentent ou ont obtenu leur diplôme dans des collèges du Nord situés sur des campus du Sud.

Curry a déclaré que lorsqu’il a démarré sa pratique il y a quatre ans, il n’avait jamais eu de clients du sud de la province, mais que cela a commencé à changer récemment.

Don Curry, un consultant en immigration basé à North Bay, en Ontario, affirme que lorsqu’il a démarré son cabinet il y a quatre ans, il n’avait jamais eu de clients du sud de la province, mais que cela a commencé à changer récemment. (Dossier soumis par Curry Immigration Consulting)

« Je pense que la nouvelle se répand qu’il est plus facile d’obtenir la résidence permanente si vous déménagez à North Bay ou dans l’une des villes du RNIP. »

Il a ajouté que 90 pour cent des candidatures qu’il soumet au nom de ses clients au comité de sélection du RNIP de la ville proviennent de personnes initialement arrivées au Canada avec un visa d’étudiant.

Même si les collèges du nord de l’Ontario accueillent des milliers d’étudiants internationaux chaque année, la plupart d’entre eux n’ont pas connu la vie dans la région et ne s’y installeront pas après l’obtention de leur diplôme, selon Curry.

Demande de programmes implantés sur les campus du Nord

Le modèle satellite du campus sud repose sur l’hypothèse selon laquelle la demande de programmes dans la région du Grand Toronto est beaucoup plus forte que la demande de programmes dispensés dans le nord de l’Ontario, explique Alex Usher, président de la société de conseil Education Strategy Associates, basée à Toronto.

Ils ont simplement dit : « Bon sang, ce serait plus facile de faire ça à Toronto. » – Alex Usher du cabinet de conseil Education Strategy Associates, basé à Toronto.

Il n’est pas convaincu qu’il existe de nombreuses preuves suggérant que cette hypothèse soit correcte.

« Je ne pense pas qu’ils aient jamais vraiment testé cela. Ils ont simplement dit: ‘Mon Dieu, ce serait plus facile de faire ça à Toronto.' »

Usher a déclaré qu’il existe plusieurs exemples partout au Canada de petites communautés devenues des carrefours d’étudiants internationaux.

« Le cas évident est Sydney, en Nouvelle-Écosse », a-t-il déclaré, faisant référence à la proximité de la ville avec l’Université du Cap-Breton et ses centaines d’étudiants internationaux.

« Externaliser » la question du logement ?

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi de fréquenter le campus de leur collège à Toronto, les étudiants de Canadore, Guneet Singh Bhullar, Saksham Sharma et Khushdeep Sharma, ont répondu que c’était proche de l’endroit où vivent les membres de leur famille. Ils ont déclaré que ces liens étaient essentiels pour pouvoir obtenir un logement après leur arrivée au Canada.

« J’aimerais visiter North Bay parce que c’est là que se trouve le campus principal », a déclaré Saksham.

Il a déclaré qu’il avait de nombreux amis étudiants internationaux qui l’avaient invité à lui rendre visite, mais il attendrait quelques mois avant d’accepter leur offre.

« Ils disent qu’ils ont des problèmes de logement là-bas et qu’ils sont confrontés à plusieurs difficultés. »

Le campus principal du Collège Canadore se trouve à North Bay. (Erik White/CBC)

Le campus de North Bay du Canadore College a fait la une des journaux locaux plus tôt en septembre lorsque des étudiants internationaux ont organisé des manifestations pour souligner leurs difficultés à trouver un logement abordable dans cette ville de quelque 50 000 habitants.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, le président du Canadore, George Burton, a déclaré que le collège tient toujours compte de la capacité de la communauté lorsqu’il prépare son plan d’inscription.

« Nous ne laissons pas les étudiants dans la communauté », a écrit Burton.

Il a également déclaré qu’« à l’avenir, le collège exigera une confirmation obligatoire du logement pour tous les étudiants de Canadore dans le cadre du processus d’inscription automatisé à compter du semestre d’hiver 2024 ».

Les étudiants internationaux qui fréquentent le campus de Timmins du Northern College ont également du mal à trouver un logement. L’année dernière, une douzaine d’entre eux ont cherché un logement temporaire au temple sikh de la communauté après avoir échoué à obtenir un logement permanent.

Usher a déclaré que les communautés du Nord sont mal équipées pour accueillir simultanément de grandes cohortes d’étudiants.

« Amener 5 000 étudiants internationaux à North Bay serait très perturbateur », a-t-il déclaré. « Mais si North Bay peut transférer ces problèmes de logement à Toronto, cela semble être une excellente idée. »

Usher croit qu’en créant des campus satellites qui accueillent des milliers d’étudiants dans des endroits comme la banlieue de Toronto, les collèges du Nord externalisent de fait leurs problèmes de capacité de logement vers le sud de l’Ontario.

Il a déclaré qu’une partie du problème se résume au manque de responsabilité envers les communautés d’accueil.

« Si je suis à Vaughan et qu’un campus satellite crée des problèmes de logement à côté de chez moi, je ne peux m’adresser à aucune autorité locale. Je devrais aller à Timmins ou à Sault Ste. Marie pour parler à quelqu’un. »