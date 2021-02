Lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a convoqué vendredi une session d’urgence pour reprendre les protestations croissantes et la répression croissante au Myanmar à la suite du coup d’État militaire dans ce pays, une délégation des États-Unis était présente pour la discussion.

Cela peut ne pas sembler une nouvelle. Mais jusqu’à cette semaine, les États-Unis auraient été absents: l’administration Trump s’est retirée du premier (et le plus universel) organe de défense des droits de l’homme au monde en 2018, le rejetant comme un repaire d’autoritaires dénigrant Israël.

Mais lundi, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé le réengagement des États-Unis avec le conseil basé à Genève, comme un élément de l’intention du président Joe Biden de redonner aux États-Unis un rôle de leadership mondial grâce à un multilatéralisme revigoré.

«Nous reconnaissons que le Conseil des droits de l’homme est un organe défectueux, qui a besoin de réformer son ordre du jour, ses membres et ses priorités, y compris sa concentration disproportionnée sur Israël», a déclaré le secrétaire Blinken dans un communiqué. Mais il a déclaré que le retrait américain « n’a rien fait pour encourager un changement significatif, mais a plutôt créé un vide de leadership américain, que les pays aux programmes autoritaires ont utilisé à leur avantage. »

Les États-Unis s’engageront dans un premier temps avec le Conseil des droits de l’homme (CDH) en tant qu ‘«observateur», mais on s’attend généralement à ce qu’ils se présentent aux élections pour un mandat de trois ans au sein du conseil de 47 membres lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies élit une nouvelle liste de membres. en octobre.

Un débat non résolu

La décision américaine a relancé un débat qui a mijoté depuis même avant que le CDH ne remplace la Commission des droits de l’homme des Nations Unies largement discréditée en 2006: La cause des droits de l’homme internationaux est-elle mieux servie lorsque les États-Unis apportent leur vision des valeurs universelles et leur soutien aux principes démocratiques la table globale – même si cette table est imparfaite?

Ou les États-Unis sont-ils mieux à même de faire progresser les droits de l’homme dans le monde en concentrant leurs énergies sur d’autres lieux de promotion des droits – et en gardant leur pouvoir et leur prestige en dehors du CDH – afin de faire pression sur le Conseil pour qu’il entreprenne une réforme sérieuse?

L’histoire continue

Les défenseurs des droits de l’homme ont des opinions bien arrêtées des deux côtés du débat. Là où ils s’accordent largement, c’est que les voix autoritaires puissantes – notamment la Chine – ont augmenté leur volume et sont devenues plus affirmées ces dernières années dans la poursuite d’une vision des droits de l’homme très différente de la focalisation occidentale sur les droits et libertés individuels.

Le désaccord ne porte pas sur la question de savoir si les États-Unis devraient promouvoir les droits de l’homme, mais plutôt sur la manière et où les États-Unis peuvent le mieux promouvoir leur vision.

« Oui, le Conseil des droits de l’homme a été irrégulier, mais il s’agit clairement d’une amélioration par rapport à ce qui l’a précédé, et les États-Unis ont joué un rôle important dans cette amélioration », déclare John Cerone, conseiller spécial de la première délégation américaine auprès de la HRC sous l’administration Obama.

À titre d’exemple, il souligne l’innovation de l’Examen périodique universel, qui évalue régulièrement les performances en matière de droits de l’homme de chacun des 193 États membres de l’ONU. Parmi les autres améliorations, citons le recours croissant à des «commissions d’enquête», qui se sont penchées sur des cas particulièrement flagrants de détérioration des droits de l’homme, comme en Syrie et en Libye, et ce qu’il dit être une «concentration réduite, même si toujours disproportionnée, sur Israël» à l’ordre du jour. .

Le HRC «a fait des progrès importants, et il est important de souligner que les améliorations se sont produites lorsque les États-Unis étaient membres du conseil», déclare M. Cerone, maintenant professeur de droit international à la Fletcher School de l’Université Tufts à Medford, Massachusetts.

Sceau d’approbation américain

Pourtant, même les critiques qui reconnaissent une certaine amélioration du CDH au cours de ses 15 ans affirment que la décision de l’administration Biden de se «réengager» est prématurée et ne donnera de la légitimité qu’à un organe dont les membres comprennent actuellement la Chine, la Russie, Cuba, l’Ouzbékistan et les Philippines.

«Si vous regardez le classement de Freedom House, vous voyez que la plupart des pires respecteurs des droits de l’homme au monde sont élus au conseil et sont ensuite en mesure d’exercer leurs priorités pendant leur mandat», déclare Brett Schaefer, un expert en politique mondiale et institutions internationales de la conservatrice Heritage Foundation à Washington.

« Biden suit essentiellement les traces de l’administration Obama quand il a dit: » Nous allons travailler au sein du conseil pour l’améliorer « , mais les résultats étaient presque rien », ajoute-t-il. «Ils mettent le sceau d’approbation des États-Unis sur le statu quo et confèrent une légitimité américaine aux pires violateurs des droits de l’homme au monde.

Rester en dehors du Conseil jusqu’à ce qu’il subisse une «réforme sérieuse» n’aurait pas laissé les États-Unis sans instances multilatérales pour promouvoir les droits de l’homme, dit M. Schaefer. Il évoque l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui, selon lui, a fait pression sur le Bélarus pour ses manquements aux droits de l’homme; et l’Organisation des États américains, qui a maintenu les violations des droits du Venezuela et le recul démocratique au sommet de son ordre du jour.

Bien sûr, rester en dehors du CDH aurait par principe privé les États-Unis d’une arène diplomatique dans laquelle exprimer leur point de vue sur la crise au Myanmar.

Lorsque Mark Cassayre, chargé d’affaires de la mission américaine à Genève, a appelé vendredi les membres du Conseil à «rejoindre les États-Unis» pour exhorter l’armée birmane à «rétablir le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu [and] faire preuve de respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales », il a prêté la voix puissante des États-Unis à la cause de la liberté dans ce pays.

Pourtant, M. Shaefer dit qu’une meilleure approche américaine du CDH et de son efficacité à long terme aurait été de balancer la possibilité d’un retour des États-Unis comme une carotte pour encourager la réforme. «Les États-Unis devraient dire:« Nous avons des idées spécifiques d’amélioration et nous voulons voir une certaine attention sur ces idées avant de nous réengager avec le conseil », dit-il.

Une nouvelle ère

Mais certains défenseurs des droits de l’homme frémissent devant ce genre de prescription pour l’action américaine, affirmant que c’est un rappel d’une arrogance américaine qui désactive une grande partie du monde – et qui rappelle une époque révolue de supériorité américaine.

«Nous ne sommes plus dans l’ère post-Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis et l’Occident ont généralement dit: ‘Nous avons compris cela; les autres doivent être comme nous dès maintenant », déclare Kerstin Bree Carlson, professeur agrégé de droit international à l’Université du Danemark du Sud à Odense.

Le CDH n’a «pas été créé pour les anges des droits de l’homme», dit-elle, mais avec l’idée d’encourager «une trajectoire ascendante des droits de l’homme» parmi les États membres de l’ONU et d’attirer l’attention du monde entier sur des cas de récidive grave et de violations flagrantes.

Mme Bree, qui publiera bientôt un livre sur la marche des droits de l’homme en Afrique, dit que ses recherches ont souligné le rôle positif que le CDH a joué dans plusieurs cas, souvent avec des enquêtes très critiques. Faisant référence à son propre travail au Soudan du Sud, par exemple, elle dit: «C’est le conseil qui était sur le terrain … [bringing] l’accent mis sur les droits de l’homme à une question par ailleurs largement négligée.

Dans ce contexte, les États-Unis peuvent jouer un rôle bienvenu, dit-elle, «mais pas du point de vue que ce sont les arbitres ultimes qui jugent de quelque part sur la trajectoire de chaque pays».

Pour le professeur Cerone de l’école Fletcher, les États-Unis ne devraient pas rester à l’écart, avec l’idée que le conseil a besoin de la «légitimité supplémentaire» que les États-Unis apportent avec lui. «Le Conseil des droits de l’homme est considéré comme un organe légitime par la plupart des pays du monde», dit-il.

Ce que les États-Unis apportent au CDH, c’est son influence diplomatique, ses ressources considérables, sa voix pour les droits de l’homme – toutes les raisons pour lesquelles des alliés partageant les mêmes idées «seront très reconnaissants que les États-Unis soient de retour», dit-il.

«Les États-Unis peuvent être constructifs sur les questions des droits de l’homme, et d’autres États ne le peuvent pas», dit-il, «parce qu’ils n’ont tout simplement pas le soft power des États-Unis.

Lisez cette histoire sur csmonitor.com

Devenez membre de la communauté Monitor