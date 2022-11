Ce qui est en jeu – The New York Times

Ces mi-mandats sont également importants car ils pourraient signaler le début d’une ère politique encore plus clivante. Nous ne devrions pas supposer que nous sommes au plancher de la division — nous allons descendre plus bas.

Quand vous dites que les républicains essaieraient de bloquer Biden, à quoi cela pourrait-il ressembler ?

Si les républicains prennent le contrôle du Congrès, certains membres pousseront leur nouveau président de la Chambre à entamer une procédure de destitution du président et des membres de son cabinet comme Merrick Garland, le procureur général. Certains républicains sont prêts à destituer Biden depuis son entrée en fonction. Leurs plaintes portent sur la politique et la politique, et non sur les accusations des types d’abus de pouvoir qui ont toujours été des motifs de destitution. McCarthy a essayé de minimiser les discussions sur la destitution ces derniers temps, la considérant comme polarisante, mais la base de la droite dure fera presque certainement pression pour cela.

Vous couvrez la politique depuis des années. Selon vous, à quoi devrions-nous faire plus attention ?

Les démocrates demandent à leur base de se rallier à l’idée de protéger la démocratie – c’est ce qu’a dit Biden. Mais cette base est principalement composée d’Américains de la classe ouvrière et de personnes de couleur. Et beaucoup de ces personnes ont l’impression que le système n’a pas apporté de changement tangible et significatif sur les questions qui affectent le plus leur vie quotidienne – comme le logement, les salaires ou la sécurité publique.

Une femme dans l’épisode de la semaine dernière de “The Run-Up” nous a dit que la démocratie n’a jamais fonctionné pour elle. Elle porte le poids de la pauvreté. Son principal problème était le logement. Ce n’est pas ce dont parle le Parti démocrate. Alors que Biden et les démocrates ont adopté un financement lié au logement, cet argent a été considérablement réduit par rapport aux niveaux que la plupart des gens qui se concentrent sur la question disent nécessaires pour effectuer un changement durable.

Je pense aussi que les médias ont fait trop peu pour expliquer les avantages intrinsèques des républicains. Leur contrôle des législatures dans certains États du champ de bataille est soutenu par le gerrymandering. Nous avons récemment fait un épisode du podcast sur le Wisconsin et comment les républicains ont gerrymander la législature de l’État de telle manière qu’ils ont effectivement exclu les démocrates du pouvoir.