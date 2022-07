Ce qui est écrit dans notre Constitution – Shaw Local

Un jeune homme se déguise, saisit son arme d’assaut et part au combat. Mais sa cible n’est pas des soldats envahisseurs, mais plutôt des écoliers innocents. Il entre, se dirige vers une salle de classe, déchaînant sa rage.

Il avait parfaitement le droit d’acheter l’arme, les chargeurs ronds étendus et les munitions, le deuxième amendement à la Constitution américaine le lui garantit. Mais qu’en est-il des droits des innocents ? la vie, la liberté et la poursuite du bonheur? N’étaient-ils pas à la base de la Déclaration d’Indépendance, qui a conduit au conflit par lequel nous avons gagné notre souveraineté et formé cet État de droit ? Il n’y a pas plus de liberté dans une tombe précoce qu’il n’y a de bonheur pour ceux qui la visitent.

Il existe d’autres lois injustes et absurdes inscrites dans les constitutions. Cherchez une raison pour laquelle nos impôts fonciers sont si élevés. Syndicats d’enseignants. Votez lors de ces élections locales, comme l’explique constamment le Northwest Herald, mais sachez que peu de choses changeront. Car, tout comme pour les droits des propriétaires d’armes à feu, leurs avantages ont été inscrits dans la Constitution de l’Illinois. Ils ne peuvent être ni diminués ni altérés.

Pendant ce temps, certains syndiqués du secteur privé ont vu leurs revenus de retraite considérablement réduits. Beaucoup ne reçoivent aucune allocation de vie chère. Et lorsque l’économie tourne au sud, leurs investissements suivent, entraînant une baisse du niveau de vie. Mais n’osez pas jouer avec les avantages du secteur public. Le Northwest Herald ressent évidemment la même chose, car ils ont consacré une édition entière aux chouchoutés.

Douglas Chevalier

Bosquet des Prairies