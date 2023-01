Ce qui est devenu vraiment cher cette année et ce qui est devenu moins cher – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – L’année a été difficile pour les consommateurs américains, qui ont lutté contre une inflation élevée pendant des décennies pendant la majeure partie de l’année et ont même vu les prix de l’essence atteindre 5 $ en juin.

Les dernières données sur l’inflation, non corrigées des fluctuations saisonnières, montrent que les hausses de prix ont maintenant ralenti à 7,1 % pour l’année jusqu’en novembre, après avoir atteint un pic de 9,1 % à l’époque de la pandémie en juin, selon le Bureau of Labor Statistics.

Du 1er novembre au 24 décembre, les acheteurs ont encore dû creuser profondément pour trouver des cadeaux, les ventes au détail ayant bondi de 7,6 %, non corrigées de l’inflation, par rapport à la même période l’an dernier, selon le Mastercard Spending Pulse, qui suit les ventes au détail, à l’exclusion des ventes automobiles. . Les repas des Fêtes étaient également plus chers et les prix des aliments ont dépassé l’inflation tout au long de l’année.

Mais alors que certains articles ont connu des augmentations massives à deux chiffres en 2022, d’autres étaient une affaire. Voici comment les prix ont changé cette année.

L’électronique et les gros appareils électroménagers ont chuté

La demande des consommateurs pour les appareils électroniques coûteux a récemment chuté, ce qui a conduit les magasins à faire des remises.

Au cours de l’année jusqu’en novembre, plusieurs produits électroniques majeurs sont devenus moins chers : les prix des smartphones ont chuté de 23,4 %, les prix des téléviseurs ont chuté de 17 % et les ordinateurs sont devenus 4,4 % moins chers.

Le prix des gros appareils électroménagers a baissé de 1 %.

Plus tôt dans l’année, des chaînes comme Best Buy et Walmart ont fait le plein de marchandises, se préparant aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement et à ce qu’elles prévoyaient être une forte demande des consommateurs. Mais leurs plans ont déraillé en raison de l’inflation et de la baisse de la confiance des consommateurs.

De plus, de nombreux consommateurs avaient déjà effectué des achats importants ou des mises à niveau alors qu’ils étaient coincés à la maison au début de la pandémie.

Les jouets et les vêtements ont légèrement augmenté

Les prix des vêtements ont augmenté, mais lentement. Les vêtements ont augmenté de 3,6 %, tandis que les chaussures ont augmenté de 2,3 %. Les articles de sport ont augmenté de 2,7 % et les jouets de 0,6 %.

Les augmentations ont fait de ces articles une aubaine relative, car ils ont tous été dépassés par l’inflation globale.

“Dans les jouets, les articles de sport, les vêtements, des catégories comme celle-là, les prix ont baissé de manière plus agressive”, a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon, dans une interview sur CNBC en décembre. “Nous sommes toujours gonflés, mais nous ne le sommes pas autant que dans les autres catégories.”

Là encore, de nombreux détaillants ont mal évalué la demande des consommateurs et ont donc accumulé des stocks excédentaires. Pour éliminer les marchandises et inciter les acheteurs à acheter, les magasins ont multiplié les promotions. Cela a maintenu les prix sous contrôle.

Les billets d’avion et l’essence sont devenus plus chers

Cette année, la demande de voyages en avion a explosé après être tombée à un niveau historiquement bas en 2020. Les prix des billets d’avion ont bondi de 36 % par an au cours de l’année jusqu’en novembre.

En mars, le président de Delta, Glen Hauenstein, a qualifié la hausse de la demande de «sans précédent», ajoutant «Je n’ai jamais vu… la demande s’activer aussi rapidement qu’après Omicron», la variante de Covid-19 qui a fait grimper les cas l’hiver dernier.

De nombreuses compagnies aériennes ont enregistré des revenus records en avril, mai et juin grâce à des tarifs aériens élevés et à des avions pleins, les voyageurs étant revenus en force deux ans après le début de la pandémie.

Sur le terrain, les déplacements sont également devenus plus chers. Les prix de l’essence ont augmenté de 10,1 % pour l’année, mais sont maintenant loin de leurs sommets records. La volatilité des prix du gaz était en grande partie due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à des manœuvres géopolitiques qui utilisaient l’approvisionnement en pétrole comme outil.

Pourtant, la moyenne nationale pourrait encore remonter au-dessus du seuil de 4 $ le gallon dès mai, selon les projections de GasBuddy partagées avec CNN.

GasBuddy, une application qui suit les prix du carburant, ne prévoit cependant pas une autre année de volatilité extrême.

Les prix des denrées alimentaires ont flambé

Au cours de l’année jusqu’en novembre, les aliments sont devenus 10,6 % plus chers, dépassant l’inflation globale.

Au cours de cette période, plusieurs articles d’épicerie individuels sont devenus encore plus chers pour diverses raisons.

Les prix des œufs ont grimpé de 49,1 %, en raison d’une pénurie d’approvisionnement causée par une grippe aviaire mortelle, associée à une forte demande.

La margarine est devenue 47,4 % plus chère en raison des fluctuations de prix sur le marché des huiles végétales causées en grande partie par la guerre en Ukraine, tandis que le beurre est devenu 27 % plus cher après une contraction de l’offre mondiale de lait.

Un autre aliment de base, la farine, est devenu 24,9 % plus cher en raison de l’impact de la guerre en Ukraine sur le marché mondial des céréales et des coûts de transport élevés aux États-Unis. Même la laitue a connu une augmentation de 19,8 %, en raison d’une maladie des cultures en Californie.

Dans l’ensemble, les prix des épiceries ont bondi de 12 % au cours de la période, de nombreux consommateurs acceptant les prix plus élevés comme des alternatives plus économiques aux repas au restaurant, qui sont également devenus plus chers, mais à un rythme plus lent. La nourriture hors domicile est devenue 8,5% plus chère en 2022, de nombreux restaurants augmentant les prix des menus afin d’atténuer leurs propres coûts d’intrants plus élevés.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

