Ici, à Daily Distortions, nous essayons de démystifier les informations fausses et trompeuses qui sont devenues virales. Nous voulons également vous donner une idée de la popularité de cette désinformation, dans le contexte de ce qui est discuté sur les réseaux sociaux. Avec l’aide de NewsWhip, une entreprise qui compile des données sur les performances des médias sociaux, nous avons dressé une liste des 10 histoires les plus engagées de la semaine aux États-Unis. (NewsWhip suit le nombre de réactions, de partages et de commentaires que chaque URL reçoit sur Facebook, ainsi que les partages sur Pinterest et par un groupe d’utilisateurs influents sur Twitter.)

Si vous avez regardé les gros titres des journaux et les chyrons d’actualités par câble cette semaine, vous avez probablement vu histoire après histoire sur les flambées dans les cas de Covid-19, les nouvelles règles de verrouillage et les progrès vers un vaccin.

Mais sur les réseaux sociaux, les histoires sur la pandémie de coronavirus ont été éclipsées par des tarifs plus légers. Les histoires les plus engagées de la semaine concernaient un événement astronomique rare appelé «étoile de Noël», qui n’est en fait pas une étoile. (C’est un alignement planétaire dans lequel Jupiter et Saturne s’alignent brièvement pour créer un point lumineux dans le ciel, et devrait se produire le 21 décembre pour la première fois en près de 800 ans.) La liste des 10 meilleurs comprenait également des histoires sur Elliot Page, la star de «Juno», annonçant qu’il est transgenre, et le supergroupe coréen K-pop BTS, dont la nouvelle chanson a atteint le sommet des palmarès Billboard.

Il y avait aussi des histoires très engagées sur Covid-19 et des allégations de fraude électorale, mais bon nombre des publications les plus performantes de cette semaine étaient décidément banales – peut-être un signe qu’après des mois de doomscrolling, certaines personnes recherchent un peu de soulagement.