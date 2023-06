Ce qui est chaud et ce qui ne l’est pas dans la fintech

Les dirigeants de Fintech se rendent à Amsterdam pour la conférence annuelle Money2020. MacKenzie Sigalos

AMSTERDAM, Pays-Bas — Lors du salon Money 20/20 de l’année dernière — l’événement européen phare du secteur des technologies financières — les investisseurs et les initiés du secteur étaient en effervescence avec des discussions sur la finance intégrée, l’open banking et la banque en tant que service. Aussi nébuleux que puissent être ces termes, ils reflétaient une poussée très réelle des startups technologiques, y compris les plus grands noms du secteur tels que Stripe et Starling Bank, pour permettre aux entreprises de tous bords de développer leurs propres services financiers ou d’intégrer d’autres entreprises. produits dans leurs plateformes. Cette année, avec les fintechs et leurs principaux bailleurs de fonds de capital-risque et de capital-investissement sous le choc d’une chute brutale des valorisations technologiques et d’une baisse des dépenses de consommation, le récit autour de ce qui est « chaud » dans la fintech n’a pas beaucoup changé. Les investisseurs aiment toujours les entreprises offrant des services aux entreprises plutôt qu’aux consommateurs. Dans certains cas, ils ont accepté de signer des chèques pour des entreprises à des valorisations inchangées par rapport à leur dernier cycle de financement. Mais il existe quelques différences essentielles, notamment la curiosité qu’est l’intelligence artificielle générative. Alors, qu’est-ce qui est chaud dans la fintech en ce moment ? Et qu’est-ce qui ne l’est pas ? CNBC s’est entretenu avec certains des meilleurs initiés de l’industrie lors du Money 20/20 à Amsterdam. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Ce qui est chaud?

En regardant autour de Money 20/20 cette semaine, il était facile de voir une tendance claire. Les entreprises commerciales ou interentreprises comme Airwallex, Payoneer et ClearBank dominaient le salon, tandis que les applications grand public telles que Revolut, Starling et N26 étaient introuvables.

« Je pense que de nombreuses fintechs se sont tournées vers les ventes aux entreprises après avoir trouvé que le consommateur avait du mal à faire suffisamment d’économies unitaires – de plus, il est assez coûteux d’obtenir un stand et d’assister à M2020, vous devez donc vendre à d’autres participants pour justifier la dépense », Richard Davies, PDG du prêteur britannique Allica Bank, a déclaré à CNBC. « Le B2B est définitivement en bonne forme – à la fois pour les PME et les entreprises SaaS [software-as-a-service] – à condition que vous puissiez démontrer vos produits et services, que vous ayez une demande client avérée et que vous ayez une bonne rentabilité unitaire. La finance intégrée en fait certainement partie et a encore un long chemin à parcourir car elle en est à ses balbutiements dans la plupart des cas », a déclaré Davies. Les fintechs B2B sont des startups qui développent des produits financiers digitaux adaptés aux entreprises. Le SaaS est un logiciel que les entreprises technologiques vendent à leurs clients sous forme d’abonnement. La finance intégrée fait référence à l’idée que des services financiers tiers tels que des comptes bancaires, des comptes de courtage et des polices d’assurance sont intégrés dans les plateformes d’autres entreprises. Niklas Guske, qui dirige les opérations chez Taktile – une start-up fintech axée sur la rationalisation des décisions de souscription pour les entreprises clientes – décrit le secteur comme étant au milieu d’une renaissance des paiements et du financement B2B. « Il existe une énorme opportunité de tirer des leçons des fintechs B2C pour améliorer l’expérience utilisateur B2B et fournir de bien meilleures solutions aux clients », a déclaré Guske. « Cela est particulièrement vrai dans le financement des PME, qui est traditionnellement mal desservi car il a toujours été difficile d’évaluer avec précision les performances des entreprises plus jeunes ou plus petites. » Un domaine qui enthousiasme les entreprises fintech est l’amélioration des outils de paiement en ligne. La société de technologie de paiement Stripe, par exemple, affirme qu’une nouvelle version de ses surfaces de paiement a aidé les clients à augmenter leurs revenus de 10,5 %. « C’est assez incroyable », a déclaré à CNBC David Singleton, directeur de la technologie de Stripe. « Il n’y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire dans une entreprise qui augmentent vos revenus de 10 %. »

Pendant ce temps, les entreprises qui se serrent la ceinture lors de l’événement sont également un thème. Un employé d’une grande entreprise qui assiste habituellement à l’événement a déclaré avoir réduit le nombre de personnes envoyées à Money 20/20 et n’avoir même pas acheté de stand. L’employé n’était pas autorisé à parler aux médias. En effet, alors que les entreprises cherchent à évoluer en réduisant leurs dépenses, beaucoup disent qu’une priorité clé est de gérer correctement les risques. « Lorsque les fonds étaient facilement disponibles, de nombreuses fintechs pouvaient subventionner de mauvaises évaluations des risques avec l’argent des investisseurs », a déclaré Guske à propos du secteur, ajoutant que dans le climat actuel, les fintechs ne sont rentables que si elles peuvent identifier et sécuriser les bons clients. « C’est un autre moment où la prolifération de nouvelles sources de données et l’adoption d’une modélisation des risques sophistiquée permettent aux fintechs de mieux cibler leurs clients idéaux mieux que jamais », a déclaré Guske, qui a levé plus de 24 millions de dollars auprès d’entreprises comme Y Combinator et Tiger. Mondial.

IA générative

Cependant, le principal domaine qui a suscité le plus de battage médiatique de la part des participants à Money 20/20 était l’intelligence artificielle. C’est comme ChatGPT, le logiciel d’IA générative populaire d’OpenAI qui produit des réponses de type humain aux requêtes des utilisateurs, a ébloui les dirigeants des technologies financières et bancaires qui cherchent à comprendre son potentiel. Lors d’une session à huis clos sur l’application de la fintech à l’IA mercredi, un patron de startup a expliqué comment il utilise la technologie pour être plus créatif dans les communications avec ses clients en incorporant des mèmes dans la fonction de chat et en permettant à son chatbot, Cleo, de « rôtir » les utilisateurs sur les mauvaises décisions de dépenses. Callan Carvey, responsable mondial des opérations chez Cleo, a déclaré que l’IA de l’entreprise se connecte au compte bancaire d’un client pour mieux comprendre son comportement financier. « Cela renforce notre compréhension des transactions et ces conseils financiers profondément personnalisés », a déclaré Carvey lors de son discours. « Cela nous permet également de tirer parti de l’IA et de disposer de mesures prédictives pour vous aider à éviter de futures erreurs financières », comme éviter les frais bancaires exorbitants que vous pourriez autrement éviter.

Teo Blidarus, PDG et co-fondateur de la société d’infrastructure financière FintechOS, a déclaré que l’IA générative a été une aubaine pour des plateformes comme la sienne, où les entreprises peuvent créer leurs propres services financiers avec peu d’expérience technique. « L’IA, et en particulier l’IA générative, est un grand catalyseur pour l’infrastructure d’activation des technologies financières, car si vous regardez quels sont les obstacles que le code bas, l’absence de code d’un côté et l’IA générative de l’autre tentent de résoudre si la complexité de l’infrastructure globale », a-t-il déclaré à CNBC. « Un travail qui prendrait généralement environ une ou deux semaines peut maintenant être terminé en 30 minutes, c’est vrai. Certes, vous devez encore le peaufiner un peu, mais fondamentalement, je pense que cela vous permet de savoir que vous pouvez passer votre temps sur des choses plus productives. — des trucs créatifs, plutôt que du travail d’intégration. »

Alors que les entreprises se concentrent sur la façon dont elles peuvent faire plus avec moins, les entreprises à la pointe de la technologie et les entreprises traditionnelles disent qu’elles se tournent vers des produits d’automatisation des revenus et des finances qui gèrent les opérations de back-office pour essayer d’optimiser l’efficacité. En effet, Guske de Taktile note que la demande actuelle de continuer à évoluer rapidement tout en réduisant simultanément les coûts a poussé de nombreuses fintechs à réduire les dépenses opérationnelles et à améliorer l’efficacité grâce à une augmentation de l’automatisation et à la réduction des processus manuels, en particulier dans l’intégration et la souscription. « Je vois la plus grande application réelle de l’IA générative dans son utilisation pour créer des signaux à partir de données brutes de transaction ou de comptabilité », a déclaré Guske.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Une chose est sûre : les services axés sur le consommateur ne sont pas ceux qui obtiennent l’amour des investisseurs. Cette année, les grands groupes bancaires numériques et les groupes de paiement ont subi de fortes baisses de leurs valorisations, les actionnaires ayant réévalué leurs modèles commerciaux face à la montée de l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt. Revolut, le géant britannique des services de change, a vu sa valorisation réduite de 46% par l’actionnaire Schroders Capital, ce qui implique une baisse de 15 milliards de dollars de sa valorisation de 33 milliards de dollars, selon un dossier. Atom Bank, une banque challenger britannique, a vu sa valorisation baisser de 31% par Schroders. Cela intervient alors que l’investissement dans les startups technologiques européennes est sur la bonne voie pour chuter encore de 39 % cette année, passant de 83 milliards de dollars en 2022 à 51 milliards de dollars en 2023, selon la société de capital-risque Atomico. « Personne ne vient à ces événements pour ouvrir comme un nouveau compte bancaire, n’est-ce pas? » Hiroki Takeuchi, PDG de GoCardless, a déclaré à CNBC. « Donc, si je suis Revolut, ou quelque chose comme ça, alors je suis beaucoup plus concentré sur la façon dont j’attire mes clients et comment je les rends heureux. Comment puis-je en avoir plus ? Comment puis-je les développer ? » « Je ne pense pas que Money 20/20 aide vraiment à cela. Cela ne me surprend donc pas qu’il y ait plus d’un changement vers les trucs B2B », a déclaré Takeuchi.

Les licenciements ont également été une source massive de douleur pour l’industrie, Zepz, la société britannique de transfert d’argent, ayant supprimé 26% de ses effectifs le mois dernier. Même autrefois, les fintechs axées sur les entreprises, très appréciées, ont souffert, avec Stripe annonçant une levée de fonds de 6,5 milliards de dollars à une valorisation de 50 milliards de dollars – une remise de 50% par rapport à son dernier tour – et Checkout.com connaissant une baisse de 15% de sa valorisation interne à 9 milliards de dollars, selon site d’actualités de démarrage Sifted.

Les fintechs se refroidissent sur la crypto

Il vient après un année mouvementée pour l’industrie de la cryptographie qui a vu des projets échoués et des entreprises faire faillite – probablement une grande partie de la raison pour laquelle peu d’entreprises de cryptographie ont fait leur apparition à Amsterdam cette année. Au plus fort de la dernière course haussière, les sociétés d’actifs numériques et les fournisseurs connaissant votre client ont dominé une grande partie de la salle d’exposition Money 20/20, mais les organisateurs de la conférence ont déclaré à CNBC que seulement 6% des revenus provenaient d’entreprises ayant une affiliation cryptographique. . La chute des liquidités sur le marché de la cryptographie, associée à une répression réglementaire aux États-Unis contre les entreprises et les banques faisant affaire avec le secteur de la cryptographie, a modifié la proposition de valeur pour investir dans les intégrations d’actifs numériques. Plusieurs dirigeants de fintech interrogés par CNBC ont expliqué qu’ils ne souhaitaient pas lancer de produits adaptés à la cryptographie, car la demande de leurs clients n’était pas là. Airwallex, une start-up de paiements transfrontaliers, s’associe à des banques et est réglementée dans plusieurs pays. Jack Zhang, PDG d’Airwallex, a déclaré que la société n’introduirait pas de support pour les crypto-monnaies dans un avenir proche, en particulier avec l’incertitude réglementaire. « Il est très important pour nous de maintenir le niveau élevé de conformité et de réglementation … c’est un véritable défi en ce moment de gérer la crypto, en particulier avec ces banques mondiales », a déclaré Zhang à CNBC dans une interview mardi. Prajit Nanu, PDG de Nium, une société de technologie financière qui propose un produit permettant aux institutions financières de prendre en charge les crypto-monnaies, a déclaré que l’intérêt pour ce service avait « tombé ». « Les banques que nous alimentons aujourd’hui sont devenues très sceptiques à propos de la crypto … alors que nous voyons l’écosystème global traverser cette … période difficile … nous l’examinons beaucoup plus attentivement que ce que nous aurions examiné l’année dernière », a déclaré Nanu à CNBC. dans une interview mardi.