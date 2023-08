ce qui est chaud, ce qui ne l’est pas – Shaw Local

Janet Palkon de Joliet est une vétéran de l’achat de fournitures scolaires.

Palkon a commencé à acheter des fournitures scolaires il y a 20 ans, lorsque son aîné est entré à l’école. Et cette année, Palkon a acheté des fournitures scolaires pour ses trois enfants qui fréquentent deux écoles primaires différentes.

Elle a dépensé environ 180 $ pour les trois enfants, dont moins pour les deux qui fréquentent une école privée.

Palkon a déclaré que les listes de fournitures scolaires sont plus longues aujourd’hui qu’elles ne l’étaient auparavant, et elle s’inquiète pour les familles à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre tous les articles nécessaires.

La colle est un élément de base des listes de fournitures scolaires depuis des générations. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

« Je pense que 24 bâtons de colle sont ridicules », a déclaré Palkon. « Et ils ont besoin de tous ces produits en papier maintenant. Et avec les marqueurs effaçables à sec, ils veulent toujours que les enfants aient des marqueurs réguliers.

Maintenant que les étudiants ont des ordinateurs, Palkon est surpris qu’ils aient besoin de « plus d’un ordinateur portable ou deux ».

Fournitures de rentrée 2023

Palkon a jonglé avec deux listes de fournitures scolaires parce que ses enfants fréquentent deux écoles qui ne se trouvent pas dans le même district scolaire.

Mais dans certains districts, des tentatives sont faites pour rationaliser ces listes – ce que le district 86 des écoles publiques de Joliet a fait il y a environ huit ans, a déclaré le porte-parole du district 86, Sandy Zalewski.

Avant cela, chaque école du district 86 avait sa propre liste de fournitures, a déclaré Zalewski. Désormais, les 15 écoles élémentaires ont une liste et les quatre écoles secondaires en ont une, a-t-elle déclaré.

La rationalisation permet aux parents d’acheter plus facilement des fournitures pour leurs enfants, en particulier lorsque les familles déménagent pendant l’année scolaire dans une autre école du district, a déclaré Zalewski. Cette liste est également plus courte.

« Les principales choses dont nos élèves du primaire ont besoin sont des crayons, des crayons et des marqueurs », a déclaré Zalewski. « Les collégiens ont tendance à utiliser plus de stylos que de crayons. Mais ils ont aussi besoin de crayons pour certains devoirs.

Le district 86 fournit également désormais des écouteurs et des écouteurs aux étudiants pour qu’ils passent leurs évaluations et leurs tests, a déclaré Zalewski. Dans le passé, les parents les achetaient, dit-elle.

Les stylos et les crayons sont toujours très demandés au début de chaque année scolaire. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

« Des années auparavant, nous avions des calculatrices pour les classes primaires et secondaires », a déclaré Zalewski. « Maintenant que les enfants ont leurs propres Chromebooks, ce n’est plus nécessaire. »

Les enfants utilisent-ils encore du papier aujourd’hui ?

Le papier à feuilles mobiles n’est pas sur la liste – mais les cahiers à spirale à large règle sont toujours là, a déclaré Zalewski. Il en va de même pour les crayons n ° 2. Il en va de même pour Elmer’s School Glue, a-t-elle déclaré.

« Nous avons essayé de ne pas le rendre aussi cher pour nos familles », a déclaré Zalewski. « Nous essayons de limiter au minimum les quantités de fournitures scolaires pour nos familles qui pourraient avoir des difficultés, tout en veillant à ce que tous les élèves aient le bon matériel dans leur classe pour qu’ils puissent apprendre. »

Casey Hartman, directeur du programme et de l’instruction des écoles élémentaires du district 202 à Plainfield, a déclaré que le district utilise également une liste pour les 18 écoles élémentaires.

Alors que les écoles migrent vers l’utilisation de tablettes, de Chromebooks et d’autres technologies, la dépendance aux cahiers papier est moindre, mais les éducateurs disent toujours qu’ils sont nécessaires dans les salles de classe. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

« Il s’agit d’une tentative de cohérence et de maintien des attentes similaires dans tout le district », a déclaré Hartman dans un e-mail. « Nous révisons les listes chaque année, mais nous essayons de les maintenir raisonnablement cohérentes – en essayant à nouveau de maintenir certaines attentes dans tout le district. »

Hartman a déclaré que les élèves du primaire du district 202 « utilisent toujours du papier et des cahiers de nombreuses manières traditionnelles ». Mais ils utilisent aussi maintenant des écouteurs ou des écouteurs.

« C’est relativement nouveau parce que les étudiants ont l’occasion d’accéder à leurs ordinateurs et à divers programmes tout au long de la journée », a déclaré Hartman.

Matthew Apgar – [email protected] Les districts scolaires tentent de rationaliser les listes de fournitures pour les élèves afin de faciliter la gestion des achats de la rentrée scolaire pour les familles. (Matthieu Apgar)

Jaime Koziol, directeur de l’école Milne Grove à Lockport, a déclaré que le changement le plus notable dans les listes de fournitures standard pour la rentrée scolaire est l’ajout de casques ou d’écouteurs.

« Je voudrais [also] dites que vous voyez moins de classeurs et des choses comme ça depuis que tant de choses sont passées à l’électronique », a déclaré Koziol dans un e-mail. « De plus, nous n’avons plus de laboratoires informatiques et chaque enfant est 1: 1 avec un appareil dans sa classe. »

Listes de fournitures

Quartier Joliet 86

Plainfield District 202

District de Lockport 91

District du comté de Will 92

Chaney Monge District 88

District de Richland 88A

District de Troie 30C