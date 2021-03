Fort de sa formation d’ingénieur, M. Odlin a décidé d’essayer d’inverser ce déclin avec son entreprise, Marée courante , qui est basée à Portland. En utilisant une combinaison de robotique, de capteurs et d’apprentissage automatique, il construit une opération d’aquaculture qui vend maintenant des huîtres et éventuellement des palourdes. Il utilise également ce système pour faire pousser du varech, dans le but de produire suffisamment de cette algue pour extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le séquestrer de manière permanente en l’enterrant sur le fond de l’océan et vendre des compensations de carbone.

M. Odlin, 39 ans, est issu d’une famille de pêcheurs et a une passion pour l’histoire de l’océan et de la côte, qui ont tous deux éclairé son sens du déclin de l’océan, une petite partie de la suppression catastrophique de la vie marine au cours de la dernière plusieurs centaines d’années.

Marty Odlin, qui a grandi et vit sur la côte du Maine, se souvient à quoi ressemblait l’océan. Mais maintenant, il a dit: « C’est comme un désert et juste dans ma vie. » Au cours des dernières années, a-t-il dit, il a vu beaucoup d’herbes marines et de nombreuses autres espèces disparaître pratiquement du rivage.

L’entreprise prévoit également d’ensemencer des récifs d’huîtres et de palourdes le long du rivage, et de restaurer les forêts de varech et les herbiers marins, pour aider l’écosystème côtier en ramenant la biodiversité et en améliorant la qualité de l’eau, entre autres avantages.

Les plans de M. Odlin font partie d’un certain nombre d’efforts dans «l’économie bleue», un terme utilisé pour décrire l’activité commerciale sur les océans, les mers et les côtes. Lui et d’autres tentent de prouver que la conservation des océans, la pêche durable et la séquestration du carbone peuvent être bonnes pour les affaires, d’autant plus que le transport maritime mondial, l’aquaculture et l’appétit pour les fruits de mer sauvages augmentent dans le monde.

M. Odlin et son équipe construisent tout: bateaux, flotteurs d’huîtres, capteurs et plus, le tout avec une très grande sensibilité à leur environnement. Ils mesurent la quantité d’aliments dans l’eau et le taux de croissance des différentes espèces et envoient ces informations dans une base de données qu’ils utilisent pour prendre toutes sortes de décisions: changer l’alimentation, repositionner les flotteurs de mollusques ou faire des changements plus importants sur le variétés qu’ils cultivent. Ils utilisent également les connaissances durement acquises des pêcheurs commerciaux – il y en a environ une douzaine – ce qui, selon M. Odlin, est un énorme avantage.

La crise climatique exige des innovations technologiques et «des casques et des orteils en acier», a-t-il déclaré.

Dan Watson, PDG et co-fondateur de Technologies SafetyNet, a également reconnu les avantages de travailler aux côtés de l’industrie et de démontrer sa rentabilité.