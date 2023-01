Ce qui est ancien est nouveau : pourquoi une chanson de Weeknd de 2016 est maintenant un succès dans les charts

Si le nouveau hit de The Weeknd “Die For You” semble très familier, c’est probablement parce qu’il a grimpé en flèche dans les charts radio il y a cinq ans.

Le morceau morose et mélodique de la superstar de la pop torontoise gravit les échelons supérieurs du Billboard Hot 100, un palmarès où les nouveaux singles règnent en maître. Cette semaine, il passe du n ° 6 au n ° 8.

Mais ce n’est pas une nouvelle chanson, puisqu’elle est apparue il y a trois albums studio sur le disque “Starboy” de Weeknd en 2016.

“Die For You” fait partie d’un phénomène de plus en plus fréquent dans lequel une chanson plus ancienne grimpe dans les charts musicaux après qu’un coup de vent de l’attention des médias sociaux l’ait rendue impossible à ignorer.

Cela implique presque toujours TikTok, qui ne tient pas compte de la position d’une chanson dans le palmarès Billboard, et cet élan se répercute sur d’autres endroits qui affectent les classements, tels que les points de diffusion en continu et les stations de radio.

Le plus célèbre, le single “Running Up That Hill” de Kate Bush en 1985 a reçu un coup de pouce surprise l’été dernier lorsqu’il est apparu dans “Stranger Things” de Netflix, ce qui a conduit les créateurs en ligne à l’utiliser pour les vidéos TikTok, les mélomanes à diffuser le morceau et les DJ radio à l’ajouter à leur rotation. La chanson a culminé au n ° 3 sur le Hot 100.

Sia a connu un coup de pouce similaire l’automne dernier après que son morceau de 2016 “Unstoppable” a été joué dans une publicité télévisée et a ensuite atterri dans plus de TikToks. Les stations de radio l’ont ensuite mis en rotation plus lourde.

Les chansons plus anciennes deviennent de nouvelles sensations dans les charts n’est pas sans précédent, mais cela se produit plus rapidement et plus souvent que jamais, a suggéré Rudy Blair, journaliste musical chevronné et animateur d’événements de l’industrie.

“Cela peut arriver du jour au lendemain”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un attrape la chanson, la met au bon endroit au bon moment, puis ça clique.”

Avant TikTok, les films hollywoodiens étaient souvent le véhicule qui ramenait les morceaux classiques dans les charts.

C’est arrivé après l’apparition de la ballade “Unchained Melody” des Righteous Brothers en 1955 dans la scène d’amour de poterie de “Ghost” des années 1990. Sa résurgence a culminé à la 19e place du Billboard Hot 100.

Et lorsque Mike Myers et Dana Carvey ont joué du headbang sur le single “Bohemian Rhapsody” de Queen en 1975 près de 20 ans plus tard dans la comédie “Wayne’s World”, le classique du rock a décollé à nouveau sur un boom de la radio et des ventes de disques qui l’ont poussé à un sommet de N° 2.

La différence maintenant est que les médias sociaux ont rendu ces explosions de pertinence culturelle plus soudaines et imprévisibles, d’autant plus que l’influence des maisons de disques traditionnelles diminue et que les goûts des auditeurs prennent le dessus, a suggéré la directrice Sarah Fenton.

Elle a vu cela de première main lorsque Mother Mother, le groupe de rock de Vancouver qu’elle aide à gérer, a ressenti le choc de TikTok à la fin de 2020.

Apparemment sorti de nulle part, leur chanson de 2008 “Hayloft” est devenue un favori sur l’application, et dans les mois qui ont suivi, ils se sont précipités pour capitaliser en faisant un nouveau clip vidéo et une chanson de suivi intitulée “Hayloft II”.

Maintenant, une autre chanson plus ancienne de Mother Mother appelée “Verbatim” attire l’attention en ligne, a-t-elle dit, mais cette fois, le groupe fait ce qu’il peut pour surfer sur la résurgence de la chanson au fur et à mesure qu’elle se produit. Leur équipe réalise des vidéos lyriques en plusieurs langues, inspirées des données extraites des pays où la chanson compte le plus d’auditeurs.

Même si “Verbatim” ne monte pas dans les classements Hot 100 comme le ferait un morceau de Weeknd, il y a beaucoup de potentiel dans l’attention, a déclaré Fenton, qui fait partie de l’équipe de Watchdog Management.

“Il y a un tout nouveau public mondial auquel nous avons accès… chaque fois que nous avons une nouvelle tendance sur TikTok ou d’autres réseaux sociaux”, a-t-elle déclaré.

“Si vous êtes intelligent, vous n’avez qu’à jeter du gaz sur le feu et voir ce qui se passe.”

Promouvoir des chansons plus anciennes peut sembler contre-intuitif car “les artistes veulent se concentrer sur ce qui est nouveau et sur ce qui va suivre”, a ajouté Fenton. Mais fait correctement, elle a déclaré que la popularité renouvelée peut combler le fossé du silence entre le dernier album d’un musicien et son prochain projet dans un marché saturé.

C’est effectivement ce qui s’est passé fin 2021 lorsque l’équipe de Weeknd a célébré le cinquième anniversaire de son album déterminant “Starboy”.

Les fans avaient déjà adopté “Die For You” comme un favori perdu et donc lorsque le chanteur a filmé un clip vidéo tardif, la chanson a reçu une décharge d’énergie qui s’est prolongée tout au long de sa tournée de concerts en Amérique du Nord. Il a inclus la chanson dans la setlist de son émission qui était remplie de ses plus grands singles.

Lorsque l’album “Dawn FM” du Weeknd début 2022 s’est avéré être à court de succès massifs, une combinaison de la vitesse de TikTok et du support radio a propulsé “Die For You” dans les charts.

Blair s’inquiète du fait que tant de morceaux plus anciens qui arrivent dans les charts suggèrent que l’industrie de la musique ne parvient pas à se connecter avec son public, ce qui peut même laisser les musiciens eux-mêmes réagir aux tendances et ne pas nécessairement les inspirer.

Comme il n’a jamais été aussi facile d’accéder à la musique en ligne, les auditeurs et l’industrie pataugent dans un gouffre de contenu sans fond pour puiser dans tout ce qui résonne, a-t-il déclaré.

“Les chansons qui sont assez bonnes pour être des classiques se hissent toujours au sommet, et en ce moment il y a une pénurie de nouvelles chansons que les auditeurs pensent représenter leurs expériences”, a-t-il déclaré.

« Et donc tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau. Je ne vois pas cela changer de sitôt.

—David Friend, La Presse canadienne

