Entre le montage d’ouverture de la soirée «Actors Stories», la présentation annuelle du Screen Actors Guild Life Achievement Award et l’attribution des statuettes d’acteur convoitées dans treize catégories reconnaissant à la fois les performances individuelles ainsi que l’ensemble complet d’une série dramatique, un série comique et un film, l’accent est mis sur l’acteur. (Nous savons, nous savons, comme ils ne comprennent pas assez attention.) Et c’est ça pour nous, par nous ethos qui fait de ce spectacle le seul prix où le vieux sappy « C’est juste un honneur d’être nominé » en disant pourrait bien être vrai.

TBS et TNT diffuseront simultanément la 27e édition des SAG Awards le dimanche 4 avril à 18 h HE.

