Ce qui différencie Coffee Meets Bagel

La Saint-Valentin approche à grands pas. De plus en plus d’Américains se tournent vers les applications de rencontres pour trouver quelqu’un avec qui partager leurs vacances. Dawoon Kang, cofondateur et PDG de Coffee Meets Bagel, affirme que les utilisateurs de leur application recherchent davantage des relations à long terme et trouvent une « véritable connexion ». Coffee Meets Bagel se concentre davantage sur les personnes à la recherche de relations sérieuses à long terme, dit Kang, citant cela comme sa « plus grande proposition de valeur » dans un espace qui inclut des concurrents comme Match Group (MTCH) et Bumble (BMBL).

– Eh bien, selon une récente enquête Forbes, près de 45 % des personnes auraient trouvé des partenaires potentiels grâce aux applications de rencontres en ligne. Et Statista rapporte que le nombre d’utilisateurs d’applications de rencontres devrait augmenter de près de 9 % au cours des quatre prochaines années seulement. Notre prochain invité espère obtenir une grande part de ce marché. Pour en savoir plus sur les affaires de l’amour, faisons appel à Dawoon Kang, PDG de Coffee Meets Bagel.

Dawoon, c’est bon de te parler aujourd’hui. J’imagine que vous recevez beaucoup d’attention à l’occasion de la Saint-Valentin, mais parlez-moi de l’état actuel des rencontres en ligne, tel que vous le voyez via l’application. Vous savez, vous avez quelques années ici après la pandémie, comment avez-vous constaté des changements dans la façon dont les gens interagissent ?

DAWOON KANG : Vous savez, bien sûr, la pandémie était une période intéressante. Quand ça a commencé, tout le monde a arrêté de sortir ensemble, n’est-ce pas ? Parce qu’il y a maintenant une considération supplémentaire en matière de santé à laquelle il faut penser.

Cependant, je pense que, dans l’ensemble, à mesure que la pandémie se prolongeait, cela a vraiment mis en évidence l’importance de la connexion. Nous avons servi nos utilisateurs tout au long du COVID et par la suite. Et nous avons vu beaucoup de gens exprimer qu’ils voulaient vraiment valoriser les relations à long terme, les relations authentiques, l’honnêteté, la gentillesse et les relations engagées. Je pense donc que, dans l’ensemble, cela a fondamentalement changé la façon dont les gens perçoivent les relations.

AKIKO FUJITA : Il s’agit d’un espace de plus en plus encombré. Il y a bien sûr votre entreprise Coffee Meets Bagel, il y a le Match original, il y a Hinge, il y a Tinder, il y a Bumble. Comment vous démarquez-vous dans cet espace en ce moment ?

DAWOON KANG : Oui exactement. Coffee Meets Bagel s’est toujours concentré sur le service non pas à tout le monde, mais aux célibataires qui recherchent quelque chose de plus sérieux, c’est-à-dire une relation à long terme. Donc, si vous regardez les applications de rencontres, comme certaines des applications que vous avez mentionnées, fondamentalement, leur fonctionnement est très similaire. Nous leur donnons l’opportunité de rencontrer des gens, puis vous vous connectez, vous discutez et, espérons-le, vous avez un rendez-vous, n’est-ce pas ? Et donc, y compris Coffee Meets Bagel, le mécanisme de fonctionnement est assez similaire.

Je dirais que ce qui distingue vraiment Coffee Meets Bagel des autres applications de rencontres, c’est notre communauté de nos rencontres, car nous avons toujours été très concentrés et partageons le fait que vous venez à Coffee Meets Bagel si vous cherchez quelque chose de plus sérieux. rendez-vous décontracté. Nous avons pu cultiver cette communauté. Ainsi, plus de 90 % de nos rendez-vous sur CMB déclarent qu’ils recherchent quelque chose de plus sérieux. Donc, ce qui est génial, c’est que si c’est votre cas, si vous recherchez quelque chose de sérieux, vous ne perdrez pas de temps à vous connecter avec quelqu’un qui ne recherche pas la même chose. Je dirais donc que c’est la plus grande proposition de valeur pour Coffee Meets Bagel et nous continuerons toujours à nous concentrer sur le meilleur service à ce segment de dateurs.

AKIKO FUJITA : La question est toujours de savoir comment traduire cela en revenus et en bénéfices. Et je me demande, lorsque vous regardez le comportement de vos utilisateurs, combien sont prêts à investir réellement dans les rencontres, par exemple prêts à payer un supplément, prêts à payer un supplément pour trouver une meilleure correspondance ?

DAWOON KANG : Ouais, je dirais que la plupart des dateurs qui rejoignent Coffee Meets Bagel utilisent la version gratuite de l’application, n’est-ce pas ? Vous pouvez donc rejoindre Coffee Meets Bagel et vous n’avez pas à payer un centime si vous ne le souhaitez pas tout en profitant de nombreuses fonctionnalités gratuites. Cependant, je pense que comme Coffee Meets Bagel est particulièrement axé sur les relations à long terme, un nombre assez important d’utilisateurs sont prêts à ouvrir leur portefeuille et à s’abonner à Premium en raison des avantages que nous offrons et du nombre de connexions que nous proposons. vous êtes en mesure d’obtenir le même temps que vous investissez, un abonné par rapport à un non-abonné, est assez important. Environ 60 % de connexions supplémentaires sont générées pour les abonnés au cours de la même période par rapport aux non-abonnés. Je dirais donc qu’un nombre assez important de personnes sont prêtes à investir et à ouvrir leur portefeuille.

AKIKO FUJITA : Dawoon Kang, PDG de Coffee Meets Bagel. Ce sera intéressant de voir la grosse bosse ou si vous obtenez une grosse bosse à l’arrière de la Saint-Valentin ici. Merci de vous joindre à nous aujourd’hui. Merci beaucoup.

DAWOON KANG : Merci beaucoup.