Ce qui détermine le prix du blé, au-delà de la guerre en Ukraine

Le prix du blé a chuté depuis son sommet après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais les experts affirment que l’un des aliments les plus consommés au monde reste en pénurie et avertissent qu’une crise mondiale de la faim se profile toujours.

Comme le pétrole, l’acier, le bœuf et d’autres matières premières faisant partie intégrante de l’économie, le prix et la disponibilité du blé évoluent en réponse à un ensemble complexe de facteurs qui se chevauchent, tels que la géopolitique et la météo. Alors que la baisse du prix du blé offre un certain répit aux pays qui dépendent de l’importation de la récolte, elle peut dissuader les agriculteurs de semer davantage.

La baisse des prix ne résout pas non plus les problèmes préexistants aggravés par une guerre entre deux des plus grands producteurs mondiaux. Les prix de l’énergie restent élevés, affectant le coût de fonctionnement du matériel agricole et de transport du blé jusqu’au marché ainsi que le coût des engrais. Et le temps chaud et sec qui réduit les rendements des cultures est de plus en plus courant.