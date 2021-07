Ce qui compte le plus pour les acheteurs en ligne indiens

Une excellente expérience client associée à la sécurité des données, à la durabilité et à l’éthique est très importante pour les consommateurs indiens lors de leurs achats en ligne, selon une étude. L’étude, qui a été menée par Qualtrics pour SAP Customer Experience, a interrogé 982 consommateurs indiens pour comprendre leurs attentes et leurs expériences avec les supermarchés et les marques de mode.

Alors que 81 % des Indiens préfèrent faire leurs achats en ligne auprès de marques qui proposent des options de service leur permettant d’effectuer des transactions comme ils le souhaitent (en ligne ou en personne), 85 % privilégient les options de livraison à la fois opportunes et précises, ainsi que la facilité de faire des achats à travers les canaux.

La sécurité des données est également une préoccupation majeure – environ 84 % veulent savoir et avoir une transparence totale lorsqu’il s’agit de leurs données personnelles utilisées en ligne.

L’étude a également montré que « l’équité » est d’une importance primordiale pour les consommateurs indiens, en ce qui concerne les droits et le bien-être des travailleurs (84 %) et le traitement éthique des fournisseurs (81 %) en tête de liste.

Les consommateurs (72 %) changent leur état d’esprit en se concentrant sur les marques qui mettent fortement l’accent sur la durabilité et l’éthique dans l’approvisionnement et la vente de leurs produits.

Ils accordent également une grande importance à une alimentation saine, 79 % préférant les produits biologiques locaux de marques.

De plus, les consommateurs (71 %) souhaitent également redonner à la communauté locale, que ce soit par le biais d’œuvres de bienfaisance, de dons, de collectes de fonds ou de fondations.

« Bien qu’il soit positif que les marques se soient adaptées rapidement à la pandémie en utilisant des outils numériques et en se tournant vers le commerce électronique, les clients s’attendent toujours à ce que les marques livrent les bases – cela signifie leur fournir des expériences positives et une résolution rapide des problèmes », a déclaré Peggy Renders, directeur général et vice-président principal, SAP Customer Experience, Asie-Pacifique et Japon.

« Il est dégrisant de savoir que malgré tous les efforts déployés par les entreprises dans la numérisation au cours de l’année écoulée, les principes fondamentaux autour de l’orientation client ne sont toujours pas respectés. Il y a clairement un besoin urgent pour les marques d’humaniser le fossé entre les actions numériques et le cœur des consommateurs », a ajouté Renders.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici