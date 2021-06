Ce qui aurait pu être : le LG Velvet 2 Pro avait une puce S888 et un design sans clé

Le LG Velvet n’a pas revitalisé le secteur des smartphones de l’entreprise comme il l’avait espéré. C’était un ranger moyen cher avec un design soigné, bien que rien ne tombe à la mâchoire. La société ne fabrique plus de téléphones, mais voici un aperçu de ce qui aurait pu être si elle était restée assez longtemps pour introduire la deuxième génération de Velvet.

Des supports marketing ont été tweetés par leakster @FrontTron, qui a également ajouté des traductions utiles. Cela aurait été un véritable produit phare avec un chipset Snapdragon 888, au lieu de le faire avec un 765G comme le Velvet 5G (ou de dépoussiérer l’ancienne puce 845 comme le 4G Velvet).





LG Velvet 2 Pro : conception sans clé (voire sans trou) • Coloris

Nous avons déjà vu « des téléphones sans port, au moins des prototypes de tels appareils, cependant, ils semblaient aller trop loin.

LG allait tenter quelque chose de plus raisonnable (mais toujours assez audacieux) avec le Velvet 2 Pro – un design sans clé. Le design n’est pas complètement « sans trous », d’ailleurs, la face inférieure abrite un port USB-C et une grille de haut-parleur.

Le département caméra semble également intéressant, le module principal a été conçu autour d’un capteur Sony 64MP avec autofocus à détection de phase omnidirectionnelle et stabilisation optique d’image (OIS). La fiche technique comprend également un appareil photo ultra large 12MP et un téléobjectif 8MP avec un grossissement 3x (30x avec zoom numérique). Les supports marketing parlent de vidéos au ralenti à 240 ips de la caméra ultra large et de quelque chose à propos d’un cardan.







Spécifications du LG Velvet 2 Pro

Cette caméra aurait bien sûr été associée à un écran de bonne qualité – un P-OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1080p+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une mise au point automatique. Les côtés de l’écran sont incurvés symétriquement avec le panneau de verre arrière, formant une transition en douceur de l’avant vers l’arrière. Le téléphone mesure 7,5 mm d’épaisseur et abrite une batterie relativement petite de 4 500 mAh.

Quelques milliers d’unités LG Velvet 2 Pro ont été fabriquées, celles-ci ont été vendues aux employés comme souvenirs. Les utilisateurs en général n’en verront probablement jamais un dans la chair.

La source