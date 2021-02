C’est le monde auquel le chef de l’opposition russe Aleksei A. Navalny sera probablement confronté, après qu’un tribunal de Moscou a constaté qu’il avait violé sa libération conditionnelle et, cette semaine, l’a condamné à passer plus de deux ans dans une soi-disant colonie correctionnelle de sécurité générale. . Il fait appel de la sentence, mais même ses alliés ont peu d’espoir qu’elle soit annulée.

MOSCOU – Alors qu’il passait du temps dans une colonie pénitentiaire russe, Aleksandr Y. Margolin a vu des prisonniers battre sauvagement un autre détenu et, à partir de ce moment, l’homme battu nettoyait docilement les toilettes tous les jours, une corvée avilissante signalant qu’il était tombé dans une caste basse. dans la hiérarchie carcérale, connue sous le nom de «dégradé».

Si M. Navalny est envoyé dans les colonies pénitentiaires, ce qui attend, c’est un système pénitentiaire qui, selon les rapports des groupes de défense des droits et des experts en incarcération, s’est nettement amélioré depuis la période soviétique – mais cela ne veut pas dire grand-chose. Les prisons russes sont toujours criblées de brutalité, selon d’anciens détenus et des groupes de défense des droits humains.

Le mois dernier, il est retourné en Russie, choisissant la prison plutôt que l’exil, et a été rapidement arrêté. Son cas a déclenché des manifestations de masse que le gouvernement qualifie d’illégales et qui se sont heurtées à une répression des forces de sécurité.

En août dernier, M. Navalny a été empoisonné dans ce que lui, les gouvernements occidentaux et les groupes internationaux ont décrit comme une tentative d’assassinat par l’État russe utilisant un agent neurotoxique de qualité militaire. Il a été transporté par avion en Allemagne, où il est resté pendant des mois de traitement et de rétablissement; Les autorités russes ont accusé de ce fait qu’il ne s’enregistrait pas régulièrement avec elles, comme l’exigeait une libération conditionnelle antérieure.

Les autorités n’ont pas révélé où il servira, et il pourrait être détenu dans une prison à Moscou si d’autres affaires judiciaires sont en cours.

Avec environ un demi-million de personnes enfermées, la Russie a un taux d’incarcération de 334 détenus pour 100 000 habitants – bien plus que presque tous les autres pays d’Europe, mais environ la moitié du taux des États-Unis.

Faible coût et volume élevé, le modèle de colonie pénitentiaire, avec des casernes entourées de barbelés, constitue la grande majorité des prisons en Russie – 684 sur un total de 692 pénitenciers. Il a évolué à partir des camps de travaux forcés meurtriers du goulag, acronyme de Direction principale des camps, qui ont atteint leur apogée sous Staline. Aujourd’hui, les détenus travaillent généralement dans l’industrie légère, comme la couture d’uniformes militaires, plutôt que l’exploitation minière ou le bois, comme à l’époque soviétique.

Les hommes qui tombent en disgrâce ou sont condamnés pour viol risquent de tomber dans la classe la plus basse, connue sous le nom de «dégradés». Ils accomplissent des tâches ménagères et beaucoup sont victimes d’abus sexuels.

Les casernes sont fermées la nuit sans garde et les détenus sont laissés à eux-mêmes, une pratique qui maintient la dure hiérarchie carcérale de la Russie grâce à des passages à tabac nocturnes.

Les autres entrent dans une large catégorie appelée simplement les «hommes», acquiesçant aux chefs de gang, s’abstenant de coopérer avec les gardes et évitant les abus subis par ceux qui sont au bas de la hiérarchie. Un système de rituels maintient la hiérarchie intacte. Les hommes, par exemple, ne partagent jamais d’argenterie avec les dégradés.

Certains anciens prisonniers politiques parviennent à trouver une place dans le système. M. Margolin, qui était emprisonné en 2014 pour son rôle dans les manifestations antigouvernementales, a déclaré qu’il avait réussi à demander l’aide des «autorités» criminelles pour se défendre contre un codétenu agressif. L’aide est venue, a-t-il dit, en partie parce qu’il a été condamné pour avoir agressé un policier lors d’une manifestation.

«C’était très apprécié», a-t-il déclaré.

Oleg G. Sentsov, un cinéaste ukrainien qui a passé cinq ans dans des prisons russes et une colonie pénitentiaire sibérienne avant d’être libéré lors d’un échange de prisonniers avec l’Ukraine, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que les détenus de son camp de prisonniers de haute sécurité, pour la plupart des meurtriers, le respectaient. .

«Ce n’étaient pas des psychopathe», a déclaré M. Sentsov à propos des tueurs parmi lesquels il dormait. La plupart étaient victimes de violence domestique. «Ils se sont saoulés, peut-être, et ont tué leurs femmes avec des haches. Mais en prison, c’est différent. C’est vu différemment. »

M. Navalny, a-t-il dit, ferait bien parce qu ‘«il est courageux», a-t-il ajouté. «Je n’ai pas eu de problèmes avec les détenus, et je ne pense pas qu’il le fera non plus.

Mikhail B. Kodorkovsky, ancien magnat du pétrole et autrefois l’homme le plus riche de Russie, qui a purgé une décennie de prison après avoir financé l’opposition politique, a été poignardé au visage par un codétenu brandissant un couteau artisanal. Il n’a subi qu’une légère blessure. L’agresseur a déclaré qu’il avait essayé de piquer un œil.

Néanmoins, M. Khodorkovsky a déclaré lors d’un entretien téléphonique que les détenus ne lui étaient généralement pas hostiles en tant que prisonnier politique, et certains ont dit: «Vous êtes pour la vérité.»