Menu du PM: Demi-tour désagréable – ou offre à trois plats?

Ce pourrait être le dîner le plus important de son mandat de premier ministre à ce jour. Alors que Boris Johnson dîne ce soir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles, les négociateurs des deux côtés espèrent que le couple sera en mesure de se frayer un chemin à travers les trois obstacles substantiels qui font obstacle à un accord commercial. Mais il est probable que le premier ministre se verra confier ce que certains craignent être un «menu de descentes» – dont aucune ne sera facile à avaler. Éditeur Whitehall Harry Yorke examine les points de friction. Alexandra Phillips prédit un Brexit omnishambles. Suivez les mises à jour et les analyses en direct ce soir. Plus tôt, M. Johnson a insisté sur le fait qu’un accord commercial post-Brexit était encore possible avant la fin de la période de transition le 31 décembre. Voyez comment la livre a augmenté grâce à l’optimisme. Et cette vidéo explique pourquoi vous devez penser différemment à votre argent.

Pfizer Covid jab avertissement après des réactions allergiques

Les personnes ayant des réactions allergiques «significatives» ne devraient pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech Covid, ont déclaré aujourd’hui les régulateurs. Cela est venu après que deux travailleurs du NHS – parmi environ 5000 personnes à recevoir le vaccin hier – ont subi une réaction. Les deux sont censés avoir des antécédents d’allergies – dans la mesure où ils doivent emporter un EpiPen avec eux. Les essais montrent que les réactions allergiques sont rares. Cet après-midi, le Canada a également approuvé le jab, le décrivant comme «sûr et efficace». Après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays du monde à commencer les vaccinations Covid, il y avait un mélange de jalousie et d’excitation à la une des journaux du monde. Découvrez comment les vaccins contre les coronavirus d’Oxford et de Moderna progressent.

Pendant ce temps, le professeur Chris Whitty a déclaré que les restrictions sociales ne devraient pas être levées pendant au moins trois mois. Le médecin-chef du Royaume-Uni a déclaré que les trois à quatre prochains mois étaient « une période de risque » – décrivant Noël comme l’un des plus importants à venir. Et il a dit que c’était une décision «politique» quant à savoir si les restrictions devraient être levées même après que 20 millions de personnes aient reçu le vaccin. Rappelez-vous les règles du système de niveaux Covid. Et nous avons les résultats d’un Télégraphe enquête sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. Êtes-vous d’accord avec vos collègues lecteurs?

Le bébé de Mike Tindall nomme une blague comme Zara enceinte

La petite-fille de la reine Zara Tindall est enceinte de son troisième enfant, a annoncé son mari. Mike Tindall, l’ancienne star du rugby, a révélé la nouvelle sur son podcast, affirmant que sa femme faisait « toujours attention » après avoir déjà subi deux fausses couches. Mais il a également fait ce que beaucoup pourraient considérer comme une blague hors de couleur sur les noms de bébé possibles.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Impôt sur la fortune | Les maisons familiales et les caisses de retraite seraient écrasées par un prélèvement unique sur la richesse proposé de 260 milliards de livres sterling pour payer le coronavirus, ce qui constituerait l’un des plus gros prélèvements fiscaux de tous les temps. Les critiques ont tourné en dérision la proposition, ce qui porterait un coup dur aux familles riches en actifs et pauvres en liquidités et toucherait près d’un cinquième de la population adulte.

Partout dans le monde: la crise mondiale du transport maritime s’aggrave

Une flotte de 20 cargos était ancrée juste au sud de Los Angeles, attendant de l’espace pour accoster au complexe portuaire de la baie de San Pedro. Même pour les ports jumeaux les plus fréquentés de l’hémisphère occidental, les derniers mois ont été chaotiques. Les conteneurs ont été empilés six fois sur les terminaux alors que les ouvriers se débattaient avec un manque d’espace d’entrepôt qui a effectivement tué le rythme d’une chaîne d’approvisionnement qui est essentielle à l’économie mondiale. Découvrez comment le port le plus achalandé des États-Unis a manqué de place alors que le chaos des transports mondiaux monte.

Entretien de mercredi: « L’insécurité est l’histoire de ma vie »

Derek Jacobi s’adresse à Claire Allfree sur le doute de soi, la classe sociale et le respect de Shakespeare. Lisez l’interview complète.