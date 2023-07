Ce qui aide les patients atteints de cancer

LIDIA SCHAPIRA : Je suis le Dr Lidia Shapira, professeur de médecine à l’Université de Stanford, où je suis également directrice du programme de survie au cancer. Lors de la réunion annuelle de l’ASCO en 2023, les chercheurs ont parlé d’une étude qu’ils ont menée sur l’espoir chez les patients qui participaient à des essais cliniques, ce que nous appelons des essais cliniques de phase précoce, ce qui signifie qu’ils participaient à des études portant sur de nouveaux médicaments ou de nouvelles interventions. .

Et, curieusement, ils ont mesuré l’espoir. Il existe en fait de très bonnes façons scientifiques de voir cela. Et ils ont découvert que les personnes qui avaient plus d’espoir, qui avaient plus d’espoir, avaient également une meilleure qualité de vie et signalaient moins de symptômes.

C’est une recherche très excitante parce qu’elle commence à nous aider à comprendre à quel point il est important d’encourager les gens à avoir de l’espoir ou à explorer leurs sources d’espoir. J’ai souvent considéré l’espoir comme un signe vital. Et ces premières recherches me donnent confiance que nous pouvons faire plus pour comprendre ce qui motive les gens à espérer et ce que nous pouvons faire en tant que médecins et cliniciens pour les aider à espérer.