Ce qui a été dit lors du débat Walker-Warnock

Dans un débat rythmé autant par la théâtralité que par les vrais enjeux, le sénateur Raphael Warnock (D-GA) a affronté le candidat au Sénat pour la première fois et ancien joueur de football professionnel Herschel Walker, soulignant le rôle crucial que joue la Géorgie dans la lutte pour le contrôle dans le Sénat – qui semble échapper à l’emprise des démocrates.

Pendant des mois avant le débat, il n’était pas clair si Walker, un orateur public souvent absurde enclin à promouvoir des mensonges liés à l’élection de 2020, ses entreprises commerciales, et vendredi soir, ses relations avec les forces de l’ordre débattraient même de Warnock, le Pasteur né à Savannah de l’historique église baptiste Ebenezer d’Atlanta, comme l’a rapporté Natalie Allison de Politico.

Cependant, Walker a dépassé les faibles attentes sur la scène du débat à Savannah, choisissant principalement de lier à plusieurs reprises Warnock au président Joe Biden en mettant l’accent sur le record de vote de Warnock et en tentant de remettre en question la bonne foi spirituelle de Warnock. Warnock s’est concentré sur les mensonges répétés de Walker, sur tout, qu’il ait demandé à une ancienne petite amie de se faire avorter ou sur les affirmations de Walker selon lesquelles il était un agent du FBI et travaillait pour le département de police du comté de Cobb, bien qu’il n’y ait aucune trace de son travail là-bas.

Raphael Warnock : « Une chose que je n’ai pas faite, je n’ai jamais fait semblant d’être policier. Et je n’ai jamais menacé de fusillade avec la police. Herschel Walker : [pulling out a badge prop, in violation of debate rules] “Je travaille avec de nombreux policiers.”#GASenDebate pic.twitter.com/pyUzXkw7yT –Keith Boykin (@keithboykin) 14 octobre 2022

Les allégations d’application de la loi de Walker ont conduit au moment viral de la nuit; en réponse au point de Warnock selon lequel il n’avait jamais prétendu à tort être membre des forces de l’ordre, Walker a dévoilé ce que sa campagne a dit plus tard au New York Times était un insigne de shérif honoraire, donné en remerciement du service communautaire que Walker a effectué pour l’un des Cobb. Bureaux d’application de la loi du comté de Géorgie. Bien qu’il ait affirmé que c’était la preuve qu’il travaillait avec la police, les modérateurs du débat l’ont exhorté à ranger le badge, lui rappelant les règles contre les accessoires.

“Si quoi que ce soit, c’est bien que nous ayons au moins eu un débat dans cette course – dans beaucoup d’autres courses clés à travers le pays, il est difficile d’amener les candidats à s’asseoir et à débattre plus”, Miles Coleman, qui travaille pour Sabato’s Crystal Ball, qui fournit une analyse politique non partisane par le biais du Center for Politics de l’Université de Virginie, a déclaré à Vox.

La course au Sénat géorgien est l’une des trois élections de mi-mandat serrées qui pourraient donner une majorité démocrate plus forte – ou placer la chambre sous contrôle républicain. Bien que les élections de mi-mandat fassent généralement basculer le Congrès vers le parti opposé au président actuel, ce n’est pas nécessairement une évidence dans ce concours ; facteurs, y compris la décision de la Cour suprême d’annuler Roe c.Wade, l’impact de l’influence de l’ancien président Donald Trump sur le parti républicain et les candidats républicains eux-mêmes ont rendu les concours en Géorgie, en Pennsylvanie et au Nevada en particulier difficiles à prévoir.

Les démocrates font face à des courses difficiles, malgré des candidats peu attrayants du GOP

Walker, l’ancien allié américain et actuel de Trump au lycée, a lutté avec une terrible couverture médiatique ces dernières semaines, principalement à cause d’allégations selon lesquelles il aurait demandé à une ancienne petite amie de se faire avorter en 2009 et aurait payé la procédure lorsqu’elle aurait accepté. Walker a nié l’incident, initialement rapporté par le Daily Beast, lors du débat de vendredi; depuis que les allégations originales sont sorties, le même La femme a également déclaré que Walker lui avait demandé de se faire avorter pour la deuxième fois en 2011. Lorsqu’elle a refusé, ils ont mis fin à leur relation et elle a déclaré au New York Times plus tôt ce mois-ci que Walker avait à peine été impliqué dans la vie de leur enfant, à part payer une pension alimentaire. et l’envoi de cadeaux occasionnels. L’un de ses autres enfants, Christian Walker, qui est une célébrité conservatrice d’Internet, a également affirmé que Walker avait menacé son fils et son ex-femme de violence et s’était engagé dans des relations extraconjugales.

Cela contraste avec le soutien de Walker à ce que son site Web appelle les “valeurs familiales conservatrices” et sa position précédente selon laquelle l’avortement devrait être interdit sans exception. Au cours du débat, il a semblé adoucir sa position précédente pour être plus conforme à ce que la législature géorgienne a adoptée – une interdiction de l’avortement de six semaines avec des exceptions pour la vie de la personne enceinte, ou en cas de viol ou d’inceste.

Bien que la vie personnelle de Walker regorge de bagages – les allégations d’avortement et d’abus, ses luttes contre le trouble dissociatif de l’identité et ses revendications commerciales douteuses – il professe largement sa foi chrétienne et bénéficie du soutien de Trump et d’organisations conservatrices comme le Family Research Council.

La profession de foi de Walker et son récit de rédemption semblent couvrir ses indiscrétions passées ; en outre, comme avec Trump, la communauté chrétienne évangélique politiquement importante s’est montrée disposée à ignorer des défauts autrement disqualifiants au nom de la consolidation du pouvoir. Dans l’ensemble, le GOP s’est rapidement mobilisé pour soutenir Walker malgré les allégations, et le Sénat Leadership Fund, un super PAC associé au chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, a déjà réservé 34 millions de dollars d’achats publicitaires en Géorgie, selon le New York Times.

«L’une des histoires clés qui a émergé de ce cycle est la faible qualité des candidats entre guillemets du côté républicain. Je pense que parmi les républicains qui entrent dans cette catégorie, je pense que Walker pourrait être le plus acceptable – je pense que Blake Masters, par exemple, il apparaît comme un gars de 4chan », a déclaré Coleman à propos du candidat républicain de l’Arizona soutenu par Trump. «Il semblait très apocalyptique et distant. Le Dr Oz aussi, il y a quelque chose qui revient avec lui chaque semaine, et il ne semble pas authentique.

Oz, qui est en compétition avec l’actuel lieutenant-gouverneur John Fetterman (D) pour l’un des sièges du Sénat de Pennsylvanie, ne peut probablement pas gagner cette course, selon Crystal Ball de Sabato, mais le siège du Nevada est considéré comme un tirage au sort, a déclaré Coleman. . “Le Nevada a tendance à être une course très directe, c’est une course où il est important de sortir de votre base.” Mais ce concours est le premier après la mort de l’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid (D), et son opération signature pour sortir le vote pourrait ne pas suffire à maintenir le siège de la sénatrice Catherine Cortez Masto face à une forte inflation et Les républicains gagnent avec les électeurs Latinx dans l’État.

Il reste à voir si les nombreux échecs de Walker en tant que candidat, ainsi que ses derniers scandales, peuvent sensiblement déplacer l’aiguille dans la direction de Warnock, bien que des sondages récents indiquent que Warnock a une légère avance sur Walker en raison, au moins en partie, de l’attention médiatique récente de Walker. En fait, Crystal Ball de Sabato, a la course en Géorgie comme un tirage au sort à partir de samedi, a déclaré Coleman.

Cependant, il reste des semaines avant les élections et les problèmes économiques comme l’inflation ont commencé à affecter davantage les électeurs; L’indice des prix à la consommation, ou IPC, qui mesure l’inflation des biens de consommation comme les produits d’épicerie et le carburant, a montré que les prix ont augmenté de 8,2 % cette année jusqu’à la fin septembre. Les coûts de l’épicerie, du loyer et du carburant resteront probablement élevés à mesure que l’hiver s’installera, et le coût des emprunts devrait également augmenter si la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d’intérêt en novembre. De plus, les chiffres de Walker n’ont pas trop chuté, a souligné Coleman; “Il n’a pas plongé, il a peut-être perdu deux ou trois points la semaine dernière.”

La politique géorgienne change

La Géorgie, qui a un gouverneur républicain et a opté pour Trump en 2016, est devenue démocrate lors des élections de 2020 ; une victoire de Biden, ainsi que les élections de Warnock et du sénateur Jon Ossoff (D-GA) pour remplacer les républicains Kelly Loeffler et David Perdue, ont rendu l’État solidement violet. Bien que le gouverneur Brian Kemp soit susceptible de vaincre son challenger Stacy Abrams, il est tout à fait possible que les électeurs géorgiens divisent à nouveau leurs bulletins de vote comme ils l’ont fait en 2020, a déclaré Coleman à Vox.

“Quelque chose que vous devez garder à l’esprit, je pense que dans la banlieue d’Atlanta, des comtés comme Cobb, Gwinnett, il y a là-bas des électeurs démocrates qui étaient républicains”, a déclaré Coleman. “Je pense que ce qui pourrait aider Warnock, c’est que contrairement à Abrams, il se présente contre un adversaire soutenu par Trump.” Kemp, quant à lui, n’est pas aussi étroitement lié à la marque Trump, qui fonctionne à son avantage au sein de ce groupe, a déclaré Coleman. “Je suis vraiment intéressé de voir les électeurs qui sont enthousiasmés par Kemp, qui décident s’ils vont devoir se boucher le nez et voter pour Herschel Walker.”

Les scandales de Walker “rendront probablement plus difficile pour lui de gagner purement et simplement”, a déclaré Coleman à Vox, mais les lois électorales de la Géorgie exigent que les candidats des États obtiennent la majorité des voix ou fassent face à un second tour comme Warnock et Ossoff l’ont fait en 2020. Si Warnock échoue pour capturer ces 50% lors du concours de novembre, Walker pourrait éventuellement gagner du terrain avant un second tour.

L’attrait de Walker en tant que candidat est extrêmement limité, mais, a déclaré Coleman, “il a une certaine bonne volonté de son temps en tant que star du football, et cela pourrait jouer avec des Géorgiens plus âgés.” Il est également possible qu’il obtienne le soutien des électeurs noirs de la Géorgie rurale, un groupe qui a soutenu Warnock en 2020. La tentative de Walker de « rayer l’image de Warnock en tant que prédicateur » était importante parce que ces régions, qui s’étendent de Columbus à Macon et jusqu’à Augusta, sont allés plus fort pour Warnock qu’ils ne l’ont fait pour Ossoff ou Biden, et la collecte de certains de ces votes pourrait être importante.

En effet, certains électeurs noirs – pour la plupart des hommes, comme l’a expliqué Leah Wright Rigueur, professeure agrégée de recherche à l’Université Johns Hopkins dans un article pour l’Atlantique en 2020 – ont dérivé vers le GOP ces dernières années. Cela est dû, selon les recherches de Wright Rigueur, à la désillusion d’un parti démocrate qui n’a rien réussi à faire qui ressemble à l’égalité pour les Noirs, malgré ses promesses et sa confiance dans la communauté noire pour remporter les élections. Les républicains, au moins, encouragent une vision attrayante, bien qu’illusoire, de la richesse et de l’indépendance hypercapitalistes réalisables.

Parmi les facteurs qui pourraient changer le cours de la course en Géorgie – les nouveaux scandales Walker, l’évolution démographique des électeurs – le débat de vendredi n’en fera probablement pas partie, a déclaré Coleman. “Peu de gens les regardent – ​​je pense que dans ce cas, ils le planifiaient en même temps qu’un match des Braves.”