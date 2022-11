Ce qui a conduit les manifestants à un point de rupture avec la politique « zéro covid » de la Chine

Verrouillages stricts

Des personnes derrière un portail dans un quartier placé sous contrôle à Shanghai le 7 novembre. (Qilai Shen/Bloomberg News) Des boîtes de nourriture du gouvernement local sont déchargées pour être distribuées pendant le verrouillage du coronavirus d’avril à Shanghai. (Liu Jin/AFP/Getty Images) Unités résidentielles à Shanghai pendant le verrouillage d’avril. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

En mars, les autorités ont imposé un confinement à la ville de Shanghai, plaçant ses 25 millions d’habitants en résidence surveillée de facto pendant deux mois. Les résidents ont eu du mal à obtenir de la nourriture ou de l’aide médicale et ont crié depuis leurs fenêtres pour que quelqu’un les aide. Certaines personnes sont décédées de conditions n’ayant rien à voir avec le covid-19, après avoir été incapables d’obtenir des soins médicaux.

Wang Huiting était dans la ville à l’époque, travaillant dans une entreprise de livraison de nourriture en ligne et s’occupant de sa mère gravement malade alors qu’elle luttait contre le cancer de l’ovaire. La femme de 29 ans a déclaré qu’elle avait essayé pendant plus de deux semaines d’emmener sa mère à l’hôpital. Mais elle n’a pas pu obtenir d’ambulance et, sans une, les deux femmes n’ont pas été autorisées à quitter leur complexe résidentiel.

Wang a regardé, impuissante, l’état de santé de sa mère s’aggraver et le liquide dans son abdomen s’accumuler. Un médecin l’a dirigée vers une vidéo en ligne montrant comment cela pouvait être drainé. Elle s’est entraînée plusieurs fois sur un sac de solution saline avant de l’essayer pour de vrai, en drainant autant qu’elle le pouvait du corps de sa mère. Deux jours plus tard, elle a finalement sécurisé l’ambulance. Sa mère, 54 ans, est décédée trois jours plus tard à l’hôpital.

“J’ai fait de mon mieux”, a déclaré Wang. “C’était une catastrophe provoquée par l’homme. Que vous soyez malade ou que vous ayez besoin de médicaments, ils s’en fichent.