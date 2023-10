Ce qui a conduit à la chute historique du président de la Chambre

Alors que de nombreux Républicains se réjouissaient d’avoir obtenu des réductions de dépenses de la part de Biden, les partisans de la ligne dure étaient furieux de ce qu’ils considéraient comme un accord médiocre et insistaient, de manière dubitative, sur le fait que McCarthy aurait pu obtenir davantage. Gaetz a proclamé à plusieurs reprises à McCarthy et à ses alliés que Biden volait leur « argent du déjeuner » – une affirmation que la campagne de réélection de Biden a adoptée et armé pour vanter ses talents de négociateur.

Les alliés de McCarthy estiment que sa tâche était impossible. La loi sur le plafond de la dette a établi un accord budgétaire de deux ans avec les démocrates, sur lequel McCarthy est rapidement revenu. Cela lui a fait gagner du temps avec les partisans de la ligne dure, mais le moment des comptes était proche. Le gouvernement devait être financé bientôt.

Dans les derniers jours précédant le vote de mardi, de nombreux démocrates ont envisagé de sauver McCarthy. Ils n’auraient pas à voter explicitement pour lui ; il leur suffirait de voter « présent » et d’abaisser le seuil de votes républicains dont il avait besoin pour s’accrocher. Selon de nombreux législateurs et collaborateurs démocrates de l’époque, c’était une balle réelle, s’ils obtenaient quelques concessions en retour.

Mais McCarthy était confronté à une énigme. S’il négociait un accord avec les démocrates, ses détracteurs le décriraient comme un « accord secret » et diminueraient encore davantage sa position à droite. S’il rejetait cette avenue, il scellerait peut-être son sort.

Mardi matin, il a pris sa décision : il allait survivre ou tomber avec les votes du GOP. Il est allé sur CNBC et a dit « je ne fournirai rien » aux démocrates pour obtenir leur soutien.

« L’une des choses les plus stupides »

À l’approche du vote de mardi, une poignée de démocrates modérés de la Chambre des représentants avaient reçu des appels de leurs homologues républicains leur demandant de voter pour sauver l’emploi de McCarthy, ont déclaré quatre sources au courant des discussions. Une source a décrit ces appels comme de la « mendicité » ; un autre a dit qu’ils « prenaient leur température ».

Les démocrates se sont moqués.

Alors que certains n’aimaient pas initialement l’idée de renverser un président pour avoir maintenu le gouvernement ouvert, ils n’ont pas pu se résoudre à sauver un républicain qui s’était incliné devant l’ancien président Donald Trump, avait lancé une enquête de destitution contre Biden malgré l’absence de preuves d’actes répréhensibles, Il est revenu sur son accord budgétaire et a transformé un projet de loi sur la politique de défense, normalement bipartite, en un combat partisan. Et leur peur la plus unificatrice : ils ne pouvaient tout simplement pas lui faire confiance.

Lors de leur réunion à huis clos mardi, les démocrates ont regardé la vidéo de l’interview de McCarthy dimanche dans l’émission « Face the Nation » de CBS, dans laquelle il a critiqué leur parti comme ayant poussé à la fermeture, même s’il a fourni l’essentiel des voix pour maintenir le gouvernement ouvert.

Le représentant Gerry Connolly, démocrate de Virginie, a qualifié cela de « énorme faux pas » qui a clarifié la pensée des démocrates hésitants.

« C’est l’une des choses les plus stupides qu’on puisse faire à la veille d’un vote de survie », a-t-il déclaré.

En fin de compte, tous les démocrates ont voté pour destituer McCarthy.

Appel de la dernière chance

Juste avant le vote, les alliés de McCarthy ont lancé leur dernier appel.

La républicaine numéro 3 de la Chambre, Elise Stefanik de New York, a déclaré que McCarthy avait dépassé toutes les attentes dans son travail.

« Alors nous avons définitivement besoin d’attentes plus élevées », a répondu Gaetz.

Le représentant Patrick McHenry, RN.C., a déclaré que la suppression de McCarthy ne ferait que renforcer le pouvoir des démocrates et conduirait à « des résultats plus libéraux, et non plus conservateurs ».

Gaetz n’était pas impressionné.

« C’est agréable d’entendre le principal architecte de l’accord de limitation de la dette de M. McCarthy », a-t-il déclaré. « Ils ont pris l’argent de votre déjeuner. »

Quelques instants plus tard, McCarthy était parti et McHenry était devenu le nouveau conférencier par intérim.

Les conséquences

Les Républicains étaient sous le choc. Certains étaient solennels et dépassés. C’était un moment sans précédent dans l’histoire américaine qu’un président soit évincé de la Chambre, et personne ne savait si McCarthy tenterait à nouveau de le faire.

Lors d’une réunion de conférence quelques heures plus tard, McCarthy leur a annoncé la nouvelle : il ne se présenterait plus à la présidence.

Il n’y avait pas de plan de succession et la Chambre resterait paralysée jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Mais qui? Qui pourrait faire un meilleur travail que McCarthy ?

«Personne», a envoyé un texto à un député républicain depuis l’intérieur de la réunion.

D’autres Républicains ont été surpris par la décision de McCarthy.

«C’est inattendu. … Je pensais qu’il se présenterait à nouveau, a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C., un ennemi originel de McCarthy qui a voté pour le garder au poste de président mardi. «Je pense qu’il est simplement déprimé. Il est fatigué. Et c’est un homme bon.

McCarthy a déclaré aux journalistes qu’il « pourrait » soutenir un successeur, mais il n’a pas précisé qui. Il a dit que son conseil à cette personne serait le suivant : « Changez les règles » de la Chambre afin qu’elle ne puisse pas être prise en otage par Gaetz ou qui que ce soit d’autre en vertu de la règle de la motion d’annulation d’une seule personne.

De l’autre côté du Capitole, les sénateurs apprenaient la nouvelle.

« La Chambre est dans le chaos », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C., dans une interview.

« Il y a probablement une raison pour laquelle cela ne s’est jamais produit dans l’histoire du pays », a-t-il déclaré. « Nous existons depuis environ 200 ans. Tout le monde avant nous pensait que ce n’était pas une bonne idée. Je pense qu’une fois tout dit et fait, les gens regarderont en arrière et diront : ce n’est pas une bonne idée. Mais c’est comme ça.

Quelques secondes plus tard, le sénateur Tim Kaine, D-Va., s’est approché de Graham et a plaisanté : « Hé Lindsey, tu sais que tu n’as pas besoin d’être membre de la Chambre pour être choisi comme président. »

« Ouais, mais tu dois être sain d’esprit », répondit Graham.

Tous deux rirent.

« Et je suis assez sain d’esprit pour dire non », a ajouté Graham.