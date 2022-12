Ce qui a causé des coupures de courant pour des millions de personnes lors de la tempête hivernale Elliott

Les deux tiers de la population américaine ont été confrontés à des tempêtes de neige, des vents violents ou un hiver glacial pendant le week-end des vacances de Noël, entraînant au moins 52 décès et poussant le réseau électrique au bord de la panne. Et dans de nombreux cas, il l’a fait. À son apogée à Noël, environ 1,7 million d’entreprises et de foyers ont été confrontés à des pannes de courant.

C’était le Noël le plus froid de mémoire récente, ce qui signifiait une augmentation prévisible de la demande de chauffage à mesure que les températures chutaient. La Tennessee Valley Authority, qui fournit de l’électricité à 10 millions de personnes, par exemple, a déclaré que la demande était supérieure de près de 35% à celle d’une journée d’hiver typique.

Dans de nombreux États, les services publics et les opérateurs de réseau n’ont évité que de justesse une plus grande catastrophe en demandant aux clients de conserver leur énergie ou de se préparer à des pannes de courant (lorsqu’un service public coupe volontairement mais temporairement l’alimentation électrique pour éviter que l’ensemble du système ne s’arrête). Certains des plus grands opérateurs, dont la Tennessee Valley Authority, Duc énergie, National Grid et Con Edison, ont utilisé des pannes de courant tout au long du week-end. Le Texas a également à peine traversé l’urgence. Vendredi, le département américain de l’Énergie a autorisé l’État à ignorer les normes d’émissions environnementales pour maintenir le courant.

Une grande entreprise de transport qui, selon les régulateurs, serait bien préparée pour la tempête hivernale a été prise au dépourvu : PJM Interconnection, qui dessert 65 millions de personnes dans 13 États de l’Est, a été confrontée au triple des pannes de centrales électriques que prévu.

Les responsables auraient probablement pu répondre à la demande plus élevée sans un autre événement prévisible qui a submergé le système. En raison des conditions extrêmes, les centrales au charbon et au gaz et les pipelines ont également gelé, les mettant hors service pour fournir de l’énergie dans des zones qui fonctionnent principalement au gaz.

Les événements de Noël montrent comment les services publics et les régulateurs continuent de surestimer la fiabilité des combustibles fossiles pour fournir de l’électricité lors d’une tempête hivernale.

Infrastructure de gaz naturel gelée coupée dans l’approvisionnement nécessaire

Ce n’était pas que le pays n’avait pas assez gaz pour faire le tour pour répondre à la forte demande. Il y avait beaucoup de gaz, mais l’infrastructure s’est avérée vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes. Assez de puits et de tuyaux ont été gelés ou cassés pour amener le réseau au bord du gouffre.

Par exemple, pour TVA, les vents violents et les températures froides ont affecté les équipements de sa plus grande centrale au charbon et de certaines de ses centrales au gaz naturel, selon le Chattanooga Times Free Press. “À un moment donné vendredi, TVA a perdu plus de 6 000 mégawatts de production d’électricité, soit près de 20% de sa charge à l’époque, avec les deux unités de l’usine fossile de Cumberland de TVA hors ligne et d’autres problèmes dans certaines unités de production de gaz”, a rapporté le média.

Il est trop tôt pour connaître exactement la cause des pannes de courant dans chaque État, mais certains services publics ont eu du mal à générer suffisamment d’électricité pour répondre à la demande. Les premières données de BloombergNEF montrent que le total des combustibles de chauffage et de production d’électricité pour le comté était d’environ 10% inférieur à la normale lundi.

Les pannes d’électricité et les alertes de conservation d’énergie découlaient du seul facteur que les grandes entreprises de services publics pouvaient encore influencer : la demande des consommateurs. Les services publics ont demandé à des millions de personnes de réduire leur consommation d’énergie pour traverser les tempêtes, en retardant la lessive et les lave-vaisselle et en maintenant le thermostat à un niveau bas.

Il s’agit d’une vaste stratégie connue sous le nom de réponse à la demande, où les services publics tentent de façonner l’utilisation de l’électricité en incitant les clients à modifier leur consommation d’énergie pour éviter les heures de pointe. Mais même ces alertes aux consommateurs pour réduire la consommation d’énergie sont un instrument brutal et imparfait. Comme l’a expliqué mon collègue Umair Irfan, les coupures de courant entraînent une réduction de puissance “dans tous les domaines, sans égard aux personnes les plus vulnérables, aux parties du réseau électrique les plus proches du bord ou aux endroits où les coupures les plus efficaces peuvent être effectuées”.

L’accent mis sur la réduction de la demande d’énergie a déjà fonctionné pour des événements spécifiques, comme lorsque la Californie et le Texas ont connu des vagues de chaleur plus tôt cette année. Mais il existe de meilleures façons pour les États-Unis de se préparer à un pic de demande lors d’une tempête hivernale ou d’une vague de chaleur. Une partie de la réponse réside dans une meilleure réponse à la demande, mais cela nécessite des investissements à plus long terme dans les infrastructures en matière d’efficacité énergétique et de compteurs intelligents.

Cette dernière tempête montre, une fois de plus, que les combustibles fossiles ne sont pas particulièrement fiables dans des conditions météorologiques extrêmes. Pourtant, une grande partie de la politique énergétique se concentre uniquement sur l’approvisionnement – l’exploitation minière et l’extraction, et la quantité de pétrole, de gaz et de charbon en réserve. On tient souvent pour acquis que cet approvisionnement sera toujours accessible. Entre-temps, nous n’avons pas réussi à construire des infrastructures plus importantes dans l’ensemble de notre système énergétique ; davantage de stockage d’énergie, de production d’électricité distribuée, d’interconnexions entre les principaux réseaux électriques, de redondance et de réponse à la demande sont tous nécessaires. Le simple fait d’ajouter plus de gaz ou de charbon au réseau n’empêchera pas les pannes de courant de se reproduire à l’avenir.